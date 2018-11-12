 Киевская полиция задержала наркоторговцев и изъяла около 40 кг конопли на общую сумму 2 млн гривен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, общая стоимость изъятого по ценам черного рынка - около двух миллионов гривен.

У задержаных при обысках найдено оружие и взрывчатка. Подозреваемые реализовывали наркотики, которые сами выращивали в Киевской области.