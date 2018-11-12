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Все про:конопля (88) наркотики (1421) Нацполиция (8451)

 Киевская полиция задержала наркоторговцев и изъяла около 40 кг конопли на общую сумму 2 млн гривен. ВИДЕО

Киевская полиция задокументировала и пресекла деятельность группы наркоторговцев, задержав троих преступников и изъяв 40 килограммов наркотической конопли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, общая стоимость изъятого по ценам черного рынка - около двух миллионов гривен.

У задержаных при обысках найдено оружие и взрывчатка. Подозреваемые реализовывали наркотики, которые сами выращивали в Киевской области.

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Источник: https://censor.net.ua/v3096356
 
 
 Топ комментарии
 
снова бурьян под видом канабиса Київська поліція затримала наркоторговців і вилучила майже 40 кг конопель на загальну суму 2 млн гривень - Цензор.НЕТ 5562
менты они такие менты Київська поліція затримала наркоторговців і вилучила майже 40 кг конопель на загальну суму 2 млн гривень - Цензор.НЕТ 6557
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Особо опасные преступники пойманы, можно спать спокойно
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Молодцы!А когда и где сжигать будут,не сообщали?Можно было бы побегать вокруг пионЭрского костра,секунд тридцать...Ггыыггыы😉😊😋😁🤩😂🤣...
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снова бурьян под видом канабиса Київська поліція затримала наркоторговців і вилучила майже 40 кг конопель на загальну суму 2 млн гривень - Цензор.НЕТ 5562
менты они такие менты Київська поліція затримала наркоторговців і вилучила майже 40 кг конопель на загальну суму 2 млн гривень - Цензор.НЕТ 6557
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы!А когда и где сжигать будут,не сообщали?Можно было бы побегать вокруг пионЭрского костра,секунд тридцать...Ггыыггыы😉😊😋😁🤩😂🤣...
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Не уверена Шо будут бегать,но свинкам и другим домашним животинкам надо опасаться.Потому,как на хавчик точно всех прбьёт.😂
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Особо опасные преступники пойманы, можно спать спокойно
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Конопля тоже дерево - только вырасти ему не дают...)
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А ещё пару часов неудержимого полудебильного рогота и столько же часов чревоугодия.Во всех отношениях полезное растение.За Шо они его так не любят?🤔Не понимаю...
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Менты как раз его очень любят - изрядную прибавку к раскрытиям даёт... Вот легализация этого растения - для них страшный сон...)))
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- товариші! у минулому році ми посіяли 10га маку і 15га коноплі - наркота з'їла...
- у цьому році ми посіяли 20га маку і 30га коноплі - наркота з'їла...
- наступного року ми посіємо 40га маку і 60га коноплі - і нехай вона їми подавиться!
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В Канаду вез наверное. Там с позавчерашнего дня вся страна курит.....
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40 кг смеха конфисковали.... лучше-бы так рьяно "игровые автоматы с мордой усика" закрывали.......
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКиевская полиция задержала наркоторговцев и изъяла около 40 кг конопли на общую сумму 2 млн гривен. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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