 Киевская полиция задержала наркоторговцев и изъяла около 40 кг конопли на общую сумму 2 млн гривен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, общая стоимость изъятого по ценам черного рынка - около двух миллионов гривен.
У задержаных при обысках найдено оружие и взрывчатка. Подозреваемые реализовывали наркотики, которые сами выращивали в Киевской области.
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менты они такие менты
месяца 2
- у цьому році ми посіяли 20га маку і 30га коноплі - наркота з'їла...
- наступного року ми посіємо 40га маку і 60га коноплі - і нехай вона їми подавиться!
-Так.Важкий наркотик