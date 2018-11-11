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Все про:Тимошенко (23999) интервью (119) Приходько Анастасия (21)

 "Константин, гражданин Украины", - "группа поддержки" Приходько прервала ее интервью из-за неудобного вопроса о Тимошенко. ВИДЕО

Певица Анастасия Приходько, которая недавно покинула сцену ради карьеры в политике, пришла на интервью в сопровождении "группы поддержки" - мужчины, который представился Константином.

Интервью брала журналистка Янина Соколова на 5 канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Перед программой к ведущей подошел мужчина и сообщил, что он - Константин и выступает в качестве "группы поддержки" Анастасии Приходько. "Она только начала это все. Была встреча с Юлией Владимировной. Нормально пообщались, решила идти. Понятно, что ее еще надо учить и учить. Она еще просто чуть-чуть к такому не готова, но учиться надо", - аргументировал гость.

Первым вопросом Соколова уточнила у Приходько, можно ли спросить, кто с ней пришел, на что гостья ответила отрицательно.

В рамках эфира ведущая выясняла отношение молодого политика к неодобрительным отзывам о ее решении покинуть сцену, "Новому курсу" Юлии Тимошенко, просила проинтерпретировать некоторые тезисы программы.

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Экс-певица сообщила, в частности, что сейчас продолжается работа над программой, и она избрала для себя социальную политику. Она отказывалась комментировать вопросы, в которых "не является экспертом" - в сфере экономики, газа.

На вопрос о мнении насчет предложенного Юлией Тимошенко подхода к решению ситуации на Донбассе Приходько ответила: "Я не успеваю так быстро ознакомиться со всеми вопросами, которые мне сейчас задают. Тем более я 20 лет была в музыке. Если посчитать, то я только четвертый день как знакомлюсь со всеми вопросами. Поэтому, чтоб не говорить что попало и не быть популистом, который говорит, чтобы говорить, я такого делать не буду. Поэтому, когда я сформирую свое видение, тогда буду отвечать на этот вопрос, чтобы честно".

Соколова также уточнила отношение Приходько к сюжету из программы "#@)₴?$0", в котором показано, что заявление Юлии Тимошенко росте в 14,5 раз госдолга "за последние четыре года" на самом деле касалось последних десяти лет.

В этом месте интервью прерывает Константин. В частности, ему не нравится, что о Тимошенко говорится "не очень позитивно" и называет поставленные вопросы манипулятивными.

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На просьбу представиться гость говорит: "Гражданин Украины - самое высокое звание, которое может быть у человека". Пока ведущая пытается объяснить "группе поддержки", что таковы правила программы, Анастасия Приходько снимает микрофон и уходит.

Источник: https://censor.net.ua/v3096302
 
   
 Топ комментарии
 
А я думал, что тупее Савченко в команде тимохи никого не будет. Но у тимохи и ее компашки дна нет
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да да да
"У Тимошенко нет бизнеса!
А вы откуда знаете?
Знаю!
А где она деньги берет?
Она умная!"

Это пять! нет, это десять!
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необразованная косноязычная дура … так она оказывается собралась быть депутатом Рады !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! представьте себе !!!!!!!!! сегодняшнее интервью не первое … вот ещё шедевр ПРИХОДЬКО НАСТОЯЩАЯ ВАТА - хуже САВЧЕНКО?! https://www.youtube.com/watch?v=ju5-_HBPZxs&t=1718s
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Конечно, было бы лучше, если Анастасия Приходько - девушка, которая поёт, осталась бы этой самой девушкой. Пора прекратить эту тенденцию, протаскивать рекламные лица в РАДУ - там этих артистов, пианистов, спортсменов уже достаточно, не считая семейных, кумовских, бизнеспартнёров и прочей швали. Если Анастасии нравится "Батькивщина" и её программа и она хочет быть политиком, пусть вступает в партию(молча, без пиара), учится быть политиком и постепенно выходит в народ, с уже чётким пониманием всей партийной программы. Прийти в шоколадное логово, и не быть объективной в вопросах - зачем нам такой депутат? Зачем вообще заявлять, что ты уже охрененный политик, не разбираясь ни в одном вопросе. У нас там в партии народный гроб, уже сидит один такой, козак Мамай. Лично для меня приемлема, молодая команда "Самопомощи", на мой взгляд, там много профессионалов - юристы, экономисты, журналисты. Такую партию объединяет не только идиология, но и знания.
А Насте надо было, как нАдюхе (кстати "баба", с нормальным кругозором и подвешенным языком), хотя бы плюнуть в шоколадную камеру - всё, уважение от половины украинцев и политическое будущее ,было бы у неё в кармане.
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По интеллекту Приходько в отдаленном селе бычков пасти самый раз...дурочка тебе не в депутаты а в школу в школу третий класс и до выпускного учится по второму кругу первый ты вероятно мух на партах ловила .
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Анастасія дуже гарна співачка ! Прийняла рішення зайнятися політикою, робить перші кроки, досвіду нема. Організатори інтерв'ю - досвідчені провокатори, вирішили розбурхати скандал. Й нема різниці, що вона за Юлю, аби прийшла від марсіан, то на 5 каналі(зації) та тут шоколадні б волали як різані.
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Анастэйша из Приходьки не получилась, Троцкий, по ходу, тоже.
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Уверен Петр Алексеевич не согласится на свободный диспут по результатам своей президентской каденции виз-а-ви с Юлией Владимировной. Побоится. Так же как в свое время Янукович. Понадеется на лойяльность ЦВК!
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Какой диспут может быть со склочной, скандальной брехливой базарной бабой??? С такой только ругаца можно, на большее она не способна...крикливая популистка свихнутая на власти будет тупо брехать всё шо хочешь абы к этой самой власти дорваца...
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Юля не извинялась за брехню как некоторые, оффшорные однотуровые, потому что всегда говорит правду. А ведь эта брехня оказала влияние на выборы
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Забыл ещё добавить шо Жюля живёт исключительно на ЗП депутата и находица на полном иждевении её мужа миллионера, а размашистая предвыборная кампания Жюли проходит на партийные взносы в Родине, и на скромные сбережения Жюли, ну и самом собой традиционное - Жюля ниварофка она ничего не крала, она такая бедная - нищая что ей в пору субсидию оформлять!
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Баба жюля токсичная При яныке половина БЮТа сбежала к рыгам Но об этом уже все забыли
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На местах между рыгами и юльками вообще никакой разницы нет. И те, и другие происходят из криминалитета 90-х, поэтому перебегают табунами друг к другу или устраивают "ширки" против патриотических сил. Ничего удивительного, что и в парламенте ситуация аналогичная.
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ага, бросіла успєшную кар'єру півічки шоп стать вєлікім палітічєскім діятєлєм. Уже чєтирє дня внікайєт в бальшую палітіку і прішла інтєрв'ю раздавать, а йєйо нє уважают
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Помнится как Ющенко за Юлю, как премьера, говорил- Она занималась только тем, что меняла наряды.
А вспомните эти катания на коньках...вся страна в жо.. а та катается с министрами, вместо того чтобы поднимать экономику.
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Почему бы Порошенко не прийти на 112 канал или News One и не отчитаться в "успехах" своего президентства
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Жаль, что Приходько купилась на "обаяние" Тимошенко....Всегда была притягательна своей прямотой, а тут полезла в топь поппулизма и продажности под крыло тех, кто ее использует как половую тряпку.
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И куда подевались 10 миллионов украинцев. Петр Алексеевич, АУ, где наши браты та сестры
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***
Настя,а я ж тобі казала - не лізь в екран,
Настя, а я ж тоді не знала, де ж та біда,
Настя, весь рейтинг обломала в один удар...
Настя, Настя, Настя
Ну ти... звєзда...



Вийшов із тіні мрій
Дух політичний мій
І поселився в партії одній...
Ой, боже ж мій!
В ефір сьогодні йти
Про Юлькин курс нести -
Взяла мене з собою,
Звязалася з тупою - так захисти!
Не вивчила ще ролю -
Так не пусти!



Настя, а я ж тобі казала - не лізь в екран,
Настя, а я ж тоді не знала ,де ж та біда,

Настя, весь рейтинг обломала в один удар...
Настя, Настя, НастяНу ти... звєзда...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Константин, гражданин Украины", - "группа поддержки" Приходько прервала ее интервью из-за неудобного вопроса о Тимошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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