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 Украинец Усик в Манчестере победил британца Беллью нокаутом и защитил титул абсолютного чемпиона мира. ВИДЕО

Боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью проходил в Манчестере.

Бой закончился нокаутом британца в восьмом раунде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.


Видео: BoxingUA

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"Поединок получился очень напряженным и на протяжении 7 раундов проходил в равной и напряженной борьбе, Беллью и Усик обменивались сильными ударами. При этом украинец спокойно выдерживал удары оппонента, который провел ряд боев в супертяжелом весе. Судьба боя решилась в 8-м раунде, когда Усику удалась "двойка" в самом начале 3-минутки, а в середине раунда украинец уже буквально избивал соперника, отправив того на канвас", - сообщает информагентство.

Таким образом, Усик защитил все пояса по четырем самым престижным версиям в мире бокса - WBC, WBA, IBF, WBO и журнала The Ring.

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Усика уже поздравили Федерация бокса Украины и Национальный олимпийский комитет.

Украинец Усик в Манчестере победил британца Беллью нокаутом и защитил титул абсолютного чемпиона мира 01
Украинец Усик в Манчестере победил британца Беллью нокаутом и защитил титул абсолютного чемпиона мира 02

Источник: https://censor.net.ua/v3096259
 
   
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Молодец!!!Хотя правый прямой от Белью заставил понервничать.
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Красаучик.. Настоящий Чемп! С победой Чемпион!!
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Восхищаюсь Усиком! Умный, взвешенный, рассудительный и хороший скромный человек с чувством юмора, самоиронией и достоинством, не ведущийся на провокации кастрюлеголовых. И непревзойдённый спортсмен. Поздравляю с очередной победой! Это было захватывающе.
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Судя по тому, что мой пост упорно спамят - кастрюлеголовым не нравится, когда их называют кастрюлеголовыми) А провоцировать вам нравится. Кастрюлеголовые, чей Крым?
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Уфф...
Смотрел и нервничал до последнего.
Белью много нашёл слабых мест над которыми надо поработать Усику.
Но слава Богу Усик таки подловил его - РЕСПЕКТ!!!
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Белью - это не Гассиев. Быстрый и с мощным ударом. Первую половину боя выигрывал по очкам. Но Усик раунд за раундом увеличивал скорость и давление и в 8-м раунде Белью дал слабинку и не успевал контратаковать, что хорошо у него получалось ранее. Это было достаточно, чтобы Усик опроверг мнения скептиков о слабом ударе. Нокаут получился достаточно жестоким.
И не забываем, что Белью два раза выигрывал нокаутом у Хея, который отпи...дил Валуева и которого Вова обыграл лишь по очкам...
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Так и Саня ж не мужиков не трогает. На плюху от Усика
заслужить надо
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Краще би у нас усі пишалися вченими.Бо людей які кулаками махають у нас достатньо.
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Не, ну таких как Усик почти и нет, он же не просто руками махает. Хотя, насчет "гордиться" согласен - он старался, победил, может гордиться собой, а не мы - мы к его победе никакого отношения не имеем.
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Maks Kolorto Достатньо у нас чемпіонів,а вчених мало.
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Много Усик пропускал. Обьективно в супертяжах ему нечего делать. А то что с ним сделает Джошуа даже представлять не хочется
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Чего все так острят лыжы но Джошика?Думаю с Уайлдером у Усика получился бы бой намного интересней
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Цензор.НЕТВидеоСпортУкраинец Усик в Манчестере победил британца Беллью нокаутом и защитил титул абсолютного чемпиона мира. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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