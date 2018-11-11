 Украинец Усик в Манчестере победил британца Беллью нокаутом и защитил титул абсолютного чемпиона мира. ВИДЕО

Бой закончился нокаутом британца в восьмом раунде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Видео: BoxingUA
"Поединок получился очень напряженным и на протяжении 7 раундов проходил в равной и напряженной борьбе, Беллью и Усик обменивались сильными ударами. При этом украинец спокойно выдерживал удары оппонента, который провел ряд боев в супертяжелом весе. Судьба боя решилась в 8-м раунде, когда Усику удалась "двойка" в самом начале 3-минутки, а в середине раунда украинец уже буквально избивал соперника, отправив того на канвас", - сообщает информагентство.
Таким образом, Усик защитил все пояса по четырем самым престижным версиям в мире бокса - WBC, WBA, IBF, WBO и журнала The Ring.
Усика уже поздравили Федерация бокса Украины и Национальный олимпийский комитет.
Смотрел и нервничал до последнего.
Белью много нашёл слабых мест над которыми надо поработать Усику.
Но слава Богу Усик таки подловил его - РЕСПЕКТ!!!
И не забываем, что Белью два раза выигрывал нокаутом у Хея, который отпи...дил Валуева и которого Вова обыграл лишь по очкам...
заслужить надо