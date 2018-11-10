 Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах!", - заявил Порошенко в субботу в Париже.

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Президент отметил, что за так называемыми выборами на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стоит Российская Федерация.

"Это Российская Федерация в традиционной для себя манере делает лишь для того, чтобы сначала устранив своих предыдущих марионеток, непосредственно задействованых в убийствах, пытках, в нарушении законодательства, избрать уже назначенных ими следующих марионеток", - сказал Порошенко.

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