 Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах!", - заявил Порошенко в субботу в Париже.
Президент отметил, что за так называемыми выборами на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стоит Российская Федерация.
"Это Российская Федерация в традиционной для себя манере делает лишь для того, чтобы сначала устранив своих предыдущих марионеток, непосредственно задействованых в убийствах, пытках, в нарушении законодательства, избрать уже назначенных ими следующих марионеток", - сказал Порошенко.
Його , точняк, послухають!
🤑
сегодняшняя украинская ласть не договороспособна,будем ждать СЛЕДУЮЩУЮ...
Ждите Паскуды,ждите
Так гаранта ещё никто не обзывал
И если не будет сильного кандидата, то буду за Джюлю голосовать...
Ещё раз "Жити по-новому" я уже не смогу...
как там ВамКрыш у вас в глотке стоит - ни туда и ни сюда...?)))
последний бычий пенис из Бразилии съели...?)))
Ельцин проинформировал Генсека ООН о том, что членство Советского
Союза в ООН будет продолжено РСФСР.
При этом Генеральная Ассамблея ООН не внесла изменения в Устав
организации и поэтому в главах 5 и 19 до сих пор содержится название
государства-члена ООН - "СССР".
Де-юре, нынешняя РФ вообще не числится членом ООН. Поэтому сейчас
Украина может и должна отозвать свое согласие относительно поддержки России как
члена ООН вместо СССР и ситуация должна вернуться к status quo ante. Т.е.
вопрос о том, кто должен занять место СССР должен быть поставлен вновь.
Это, кстати, дает шанс на проведение реформы Совета Безопасности ООН. Одним
словом, если украинская дипломатия проявит волю, решительность и
последовательность, и пойдет до конца, то есть вероятность восстановить
международный правопорядок и вышвырнуть агрессора из ООН и тем самым, спасти
страны, которые этот агрессор постоянно терроризируют, пользуясь неправомерно
присвоенным местом в ООН.
Советское дерьмо не должно повториться.
Спасибо Андрей Борисович,есть на РАБссиянском Болоте умные люди.Респект!
Вт пускай сначала жителям оккупированного Донбаса. которые являются гражданами Украины, платят положеные пенсии. а потом к чему-то призывают.
президентатухлого клептомана.