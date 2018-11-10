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 Политика Украины
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 Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан Украины, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах!", - заявил Порошенко в субботу в Париже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС считает "выборы" на оккупированной части Донбасса незаконными и не признает их, - Могерини

Президент отметил, что за так называемыми выборами на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стоит Российская Федерация.

"Это Российская Федерация в традиционной для себя манере делает лишь для того, чтобы сначала устранив своих предыдущих марионеток, непосредственно задействованых в убийствах, пытках, в нарушении законодательства, избрать уже назначенных ими следующих марионеток", - сказал Порошенко.

Смотрите также: За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3096239
 
   
 Топ комментарии
 
А че лоліткін партньор Ахмєтка не призиває?
Його , точняк, послухають!
🤑
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Такое чмо, как Вальцман и жену и мать родную продаст за лишний лярд. Эта тварь уже продала нас Параше, просто мы об этом поймём попозже.
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Ты там на елисейских полях еще трезвый.
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рошен нікчемний Президент, потрібно не вмовляти сепаратистів а забороняти і обіцяти всім по 25 років тюрми з позбавленням українського громадянства та всіх соціальних виплат!
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а він цього не може - йому Хуйло не дозволяє ... Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией - Цензор.НЕТ 1365
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зато ты его не послушаешься и проголосуешь...)
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Лолита - агент КГБ призвал, чтобы не учавствовать в фейковых выборах. Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией - Цензор.НЕТ 473
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Неужели трудно произнести ДОР Лолита?
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Ты там на елисейских полях еще трезвый.
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Как то тихо исчез "мій мирний план", потом умерло политико-дипломатическое освобождение, вернулись на Марс миротворцы. Позорные Минские Соглашения уж как то никого не волнуют, СП 2 их окончательно похоронит, т.к Запад практически полностью перестанет интересоваться, А что там у хохолов ?. Печальный итог сраного гибридного пахана..... Если его призывы мало интересуют граждан Украины, то жителей Орды их интересуют на порядок меньше.....
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призывай мразь шикаладная из Парижа, и рожу трагичней сделай, там ещё два бойца погибло.. Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией - Цензор.НЕТ 877
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о путине - больше о путине. Ведь именно он падла виноват что гибнут украинцы. Ведь именно путлер загнал в Украину свою падаль которая убивает украинцев. Не Порошенко, а именно путин развязал эту войну. Запомни мразина и самоустранись.
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откуда гневно обличаешь?
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Ася піонерка чи коисомолка, зірку на пелотку привінтила)
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а ты что страшно рада? за погибших бойцов? что предлагаешь убогая?
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А че лоліткін партньор Ахмєтка не призиває?
Його , точняк, послухають!
🤑
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Как нельзя вам нужно послушать песню гребенщикова наебали
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РАБссинское быдло имеет право на самоопределение,на Валдапйском Форуме Окурок Кремля сказал следующее :
сегодняшняя украинская ласть не договороспособна,будем ждать СЛЕДУЮЩУЮ...
Ждите Паскуды,ждите
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обожрался шокаладу? /Завидует репоед забугорный.
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Петя, а как на счет того, чтобы "Увидеть Париж и умереть".
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А если увидеть Берлин? Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией - Цензор.НЕТ 7857
Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией - Цензор.НЕТ 8514
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Круто!
Так гаранта ещё никто не обзывал Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не брати участі 11 листопада у фейкових "виборах", організованих Росією - Цензор.НЕТ 327
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Украина, это страна которую хотят купить и купить не дешево. Покупателем, является Кремль который готов заплатить не менее 10 миллиардов долларов тому, кто продаст Украину. Проблема в том, что президент Украины, указал Кремлю, что Украина, не продается поэтому торги остановлены до 2019 года, пока при власти Порошенко. глава Кремля, так и сказал - мы не сможем купить Украину, пока при власти Порошенко. Но желающие продать Украину за такие деньги, имеются и сегодня пытаются пролезть в каждый телевизор и взобраться на каждый баннер. Поэтому, следует понимать, что лезут они к власти, не для того чтобы успешно управлять страной, а для того, чтобы обогатится выгодно продав Украину...
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НовоОтсоссия, РАБссия построила очередное гоффно в Крыму,рюсская Вясна от Харькова до Одессы Проханова Дугина и прочих Сикелевых Соловьевых сдохла Медным Тазом,и это бесит РАБссиянское быдло
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Петя, смотри чтобы жители Украины не приняли твой призыв к действию весной 2019
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Лично я пойду!
И если не будет сильного кандидата, то буду за Джюлю голосовать...
Ещё раз "Жити по-новому" я уже не смогу...
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А что, Лорда Вейдера больше не будет?
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у вас только чЛенин...\наф вам фантастика - будьте приземлённей...)\
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вашего Жирика никто не превзойдёт - или вы его уже нажрались...?)))
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Ситхи правят в Украине? Скоро принцесса юЛея наведет порядок совместно с повстанцами с донбаТатуина. Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не брати участі 11 листопада у фейкових "виборах", організованих Росією - Цензор.НЕТ 1244 Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не брати участі 11 листопада у фейкових "виборах", організованих Росією - Цензор.НЕТ 1244 Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не брати участі 11 листопада у фейкових "виборах", організованих Росією - Цензор.НЕТ 1244
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да кацап все так и будет - всё как в ваших влажных мечтах...)))
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Значит уже согласен, смирился и покорился? Ненадолго вас хватило. А шуму то было...
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а то как же кацап - вы уже и Киев взяли...)))
как там ВамКрыш у вас в глотке стоит - ни туда и ни сюда...?)))
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ну так не пытайся здесь скулить кацап - Нехай шастать...!)
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мечтатели вы казламордые - как вы там хоть существуете...)
последний бычий пенис из Бразилии съели...?)))
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Вы ошиблись. Я не из вашей радужной братии. Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не брати участі 11 листопада у фейкових "виборах", організованих Росією - Цензор.НЕТ 2118
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Для тимошенко - Украина это товар на который имеется покупатель которым выступает Кремль. Кто поверит что тимошенко устоит перед 20 миллиардами? Я не верю.
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Лучшая рекама ето очередное повышение цен и налогов в Украине. Мол давайте дамбаситы возвращайтесь в Украину мы и вам цену на газ и штрафы на евробляхи подымим.
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Для представителя хорошо развитой страны, налоги это святое, как и любовь к родине. Не нужно здесь халяву плодить. Халява на рашке. Кому не нравятся налоги - чемодан, вокзал, рашка.
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А я по наивности думал что признак развитой страны ето благополучие населения. А оказывается вот оно что. Чем больше раб платит налоги тем оказывается он развитой. Не пойти ли тебе лучше на*** Рашку?
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Благополучие граждан Украины, строится на налогах которые мы платим честно. С 1992 года, граждане Украины, кинули собственную страну, приблизительно на 1 триллион долларов не платя налоги. Разве не в этих деньгах было наше сегодняшнее благополучие?
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ну а кто виноват, что сформировалась такая теневая система?причем думаю неплатежи олигархов, всякие липовые возвраты ндс и уход в оффшоры нанес убытков во иного раз больше, чем рядовые неплательщики...с кучмы бы спросить(и про это, и про гонгадзе), да он сейчас лучший друг шоколадных
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Благополучее граждан зависит только от количества денег у граждан а не сколько денег у Гнойсмана и Ахметова. Если бы не заначки на черный день у граждан о которых говорила Гонтарева то Украины сейчас бы уже не было. Потому что Януковощ взял всю казну и убежал с мешком общих денег. А сейчас Украина живет только благодаря запасам народа которые по словам Гонтаревой тают на 15-20 миллиардов долларов в год, потому что Вальцман с Гнойсманом вытягивают ети деньги с помощью цен и тарифов. Так что не звизди что от бешенных налогов людям лучше жить.
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А ведь он, мог бы стать богаче на 10 - 20 миллиардов долларов продав Украину.
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Такое чмо, как Вальцман и жену и мать родную продаст за лишний лярд. Эта тварь уже продала нас Параше, просто мы об этом поймём попозже.
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Так ведь не продал же, а возможность то имел какую с 1 миллиарда, мог поднять 20. Тимошенко вон как рвется к власти. Не дура, понимает что 20 лярдов на дороге не валяются, а Порошенко как был кондитером, та кондитером и останется.
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прямо куйло и нашептало, что купит Украину за 20млрд?или эта просто новая порохоботная методичка?
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Твоя задача формировать мнение украинцев? Это понятно. Но уже не тот запал у вас кацапы. Украинцы прекрасно знают что топящие против Пороха, это черви из ольгинского навоза и именно так к вам выродкам путинским и относятся в интернете. Как ты думаешь - почему украинцы не поддержали митинги Саакашвили и прочей мерзости - ведь вас ольгинских упырей было 80% на украинских сайтах и под украинскими IP тоже были вы? Когда дошло до митинга, ты же не смогло свой зад от кресла оторвать и приехать из рашки в Украину, вот люди и поняли - кем являются те 80% в интернете. Так что напрягайся дальше, отрабатывай по полной но даже твой шеф уже понял что его проект проиграл.
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просто тупое бла бла бла...в спам
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Не продал открыто, как на базаре, а сливает потихоньку.
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Это тебя уже повар путина потихоньку сливает в унитаз.
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24 декабря 1991 Президент РСФСР Борис
Ельцин проинформировал Генсека ООН о том, что членство Советского
Союза в ООН будет продолжено РСФСР.
При этом Генеральная Ассамблея ООН не внесла изменения в Устав
организации и поэтому в главах 5 и 19 до сих пор содержится название
государства-члена ООН - "СССР".
Де-юре, нынешняя РФ вообще не числится членом ООН. Поэтому сейчас
Украина может и должна отозвать свое согласие относительно поддержки России как
члена ООН вместо СССР и ситуация должна вернуться к status quo ante. Т.е.
вопрос о том, кто должен занять место СССР должен быть поставлен вновь.
Это, кстати, дает шанс на проведение реформы Совета Безопасности ООН. Одним
словом, если украинская дипломатия проявит волю, решительность и
последовательность, и пойдет до конца, то есть вероятность восстановить
международный правопорядок и вышвырнуть агрессора из ООН и тем самым, спасти
страны, которые этот агрессор постоянно терроризируют, пользуясь неправомерно
присвоенным местом в ООН.

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Все верно,так и есть.Быдло кремля сидит в ООН НЕ Законно..
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Хороший эфир в Ютубе,Андрей Зубов.9 ноября 2018 года.
Советское дерьмо не должно повториться.
Спасибо Андрей Борисович,есть на РАБссиянском Болоте умные люди.Респект!
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Как раз проведут выборы на деньги собранные у украинцев и отданые Ахметову. Так же как в крыму Аксенов провел референдум на деньги которые дал Яценюк уже в окупированный крым якобы на пенсии.
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Лично я за то чтобы Рюсскае БЫДЛО ДАУНбасса стало незалежным от кремлевского Окурка,ну типа Черногория от Югославии,или Хорватия Рюсские,вы идиоты ТупыеПорошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией - Цензор.НЕТ 6549
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лучше бы решали, как получить списки переписи колорадов.
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Списки Колорадов ДАУНбасса они сами подали в Пенсионный фонд Украины... Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией - Цензор.НЕТ 5897 Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией - Цензор.НЕТ 5897
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сенатор, ты что ли?забанили таки за флуд? Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не брати участі 11 листопада у фейкових "виборах", організованих Росією - Цензор.НЕТ 8936
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Червь - ты навозом воняешь. Разве можно второй раз убить убитого? Так же и экономика в Украине. То что было уничтожено, невозможно уничтожить второй раз. Уничтоженное можно возродить и именно этим занимается Порошенко. Все предприятия Украины, вышли в плюс. Бюджет Украины вышел в плюс. Золотовалютные резервы Украины, так же вышли в плюс, армия выходит в плюс уже 4 года подряд. О чем ты здесь заливаешь?
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Бюджет Украины вышел в плюс--это как, бездефицитный бюджет что ли?что то мне кажется, что кто то дурит нас Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не брати участі 11 листопада у фейкових "виборах", організованих Росією - Цензор.НЕТ 2598
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Все просто - По отчетам - Почти все регионы Украины, вышли в плюс по доходам, о чем был официальный отчет представителей регионов. От показателей доходов регионов, имеется основной показатель государственного бюджета. Если регионы идут в плюс, в плюс идет основной бюджет Украины. Разворачиваем карту в обратную сторону и понимаем, почему ранее, бюджет Украины постоянно шел в минуса.
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Володенька, там Кирюша уже мушку на пистолете спилил?))) Люди очень интересуются))) Он там грозился вешать майдановцев.... Мы его вешать не будем, но его ствол в задницу ему и засунем....
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Проблема наших политиков в том, что их жизненный путь большей частью проходил рядом с жуликами и ворьём и спасать свой бизнес и свои шкуры приходилось зачастую в обход и в нарушение законов, что со временем переросло в норму, так что ждать от них чего-то достойного и честного - лучше не ждать!
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вот тролли уже нервничают а мне и приятно! именно этого Турчинов и Порошенко добивались..... и списки есть не сцыте тролли - это просто тупые списки проживающих в обеих частях лугандона.... поставь себя на место жителя этой резервации - ты едешь за какой то выплатой в Украину, на пункте пропуска тебя спрашивают- а ты поц голосовал? ты - нет ребята -украинцы я никуда не ходил, я сидел дома и т.д. погранец/солдат/полицейский начинает разворачивать свои бумажки где какие то списки бумажные и у тебя потекло по ногам.... вот тебе и знаки припинания, гашек ты ольгинский.... поэтому лучше сиди в своем болоте и не кизди - кинул вас вовик......
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Дебил, "именно этого турчинов и порошенко добивались..." чего "этого", осёл? Списков, которые только тебе и интересны? Или чего они так добивались? Один референдум уже был и - никакой реакции, никаких упоминаний, никаких ущемлений и наказаний! Так же будет и завтра, кто захочет - проголосует и... никому и ничего за это не будет! Ибо нельзя поивлечь обычного гражданина по несуществующей статье! днр не признана, поэтому что бы кто ни говорил - могут творить там шо хочешь, кроме криминала, естественно. А заявы порлшенок-гройсманов - для остолопов типа тебя, жути нагнать и показать своё влияние, которого просто нет жавно.
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еще раз для тебЯ рашкосос - вы нервничаете, значит цель достигнута и я доволен!!! иди валидол пей защитник простых граждан с триколором в жопе!
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Порошенко призвал не участвовать в "выборах", организованных Россией./Русский мир с Порошенко не согласен категорически.
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Якось запізно він звернувся до жителів окупованих територій. По факту цих "виборів" офіційна влада нічого суттєвого не зробила. Нормальна влада винесла б це питання на сесію ООН, зустрічалась би постійно з країнами-гарантами безпеки України по Будапештському меморандому, на рівні МЗС були б постійні консультації з послами... А так, звичайно, легко бити себе вухами по щокам...
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Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан Украины, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября. "- А не то шоколад вам в горле колом встанет! Или кол в шоколадном глазу...там видно будет." - добавил он.
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Тут в Украине плюют в телевизор когда Петя Бляхэр выступает. Представляю какая стрельба по телевизорах сейчас на дамбасе. Если конечно Петю кто то смотрит по 5-му аналу.
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Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах"...

Вт пускай сначала жителям оккупированного Донбаса. которые являются гражданами Украины, платят положеные пенсии. а потом к чему-то призывают.
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Для того, чтобы призывать украинцев Донбасса, нужно было еще три года назад установить сеть теле-радио трансляции и сбрасывание газет. Сейчас голос последнего ватника там звучит громче по десяткам каналов, чем президента тухлого клептомана.
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украинец донбаса? ха ха ха..... ты не помылывся а гойко митич? может индейцы из лугандоновской резервации? украинцы оттуда давно в Украину ушли!
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Что бы это сказать, не обязательно было ехать в Париж.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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