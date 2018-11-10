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 За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин. ВИДЕО

За организацию 11 ноября фейковых выборов на оккупированной территории Донбасса Россию ждет усиление международных санкций.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство-оккупант завтра планирует осуществить очередное преступление на украинской земле - провести так называемые выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!" – написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС считает "выборы" на оккупированной части Донбасса незаконными и не признает их, - Могерини

В видеообращении к этому посту Климкин сказал, что организация фейковых выборов - это "преступление против тех, кто страдает на оккупированной территории, преступление против Украины, преступление против международного права, а также преступление, чтобы скрыть все другие преступления, совершенные Россией".

Дипломат уверен, что за такое преступление обязательно последует наказание, "конечно, в виде санкций и в виде того, что любой цивилизованный человек не будет это преступление воспринимать".

Климкин также призвал жителей оккупированных территорий не принимать участие в этих "выборах". "У меня призыв ко всем тем, кто страдает на оккупированных территориях, не только как министра иностранных дел, а на самом деле очень простой и человеческий призыв: не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не участвуйте в них, не дайте России легитимизировать эти выборы … и оккупацию Донбасса", - обратился он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Псевдовыборы станут спусковым крючком для наступления пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу, - Грицак. ВИДЕО

Министр подчеркнул, что голоса местных жителей будут важны "на настоящих выборах, когда Россия и ее оружие уберутся с Донбасса, когда выборы будут организованы Украиной и международным сообществом", будут определять судьбу "украинского, а не оккупированного Донбасса".

За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий призвал жителей оккупированных территорий не принимать участия в фейковых "выборах" 11 ноября

Источник: https://censor.net.ua/v3096232
 
   
 Топ комментарии
 
Конечно,но только на Украинцев))Ахметке же надо компенсировать поставку электрики в лугандон))
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А Украина будет санкции накладывать?
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Не розхитуйте 18 магазинів "рошен" в Києві.
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Конечно,но только на Украинцев))Ахметке же надо компенсировать поставку электрики в лугандон))
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Не розхитуйте 18 магазинів "рошен" в Києві.
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ты иди валежник бабушкам собирай - а то другие кацапы всё разметут...)
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не видел этот твой ответ - и ответил ниже тебе...)))
так что - мне кацапов рано посылать за валежником...?)
а то я не стесняясь это делаю...)))
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Честно говоря дурдом, на Сахалине за сбор валежника штраф, поэтому жители разбирают дома, они таки заслужили фуйла в вожди.
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У тебя рашка не газифицирована на 40%. Кто виноват? Трамп?
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Уже накладывает , только тебе не успели доложить ! Меняй методичку или гугл тебе в помощь !
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Ничего Рашку не ожидает. А Климкин конченый дурак.
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Ух ты да. Раньше просились в санкционные списки, а сейчас - "Климкин дурак." За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин - Цензор.НЕТ 8498
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Интересно, якуты тоже сжигают свои дома чтобы согреться, как сахалинцы?
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нет не сжигают - они их разбирают и потом отапливаются ими...)
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Ага, так это везде так , это признак энергодержавы оказывается. На Сахалине жители сёл Хоэ и Танги вынуждены разбирать пустующие дома на дрова, чтобы не замёрзнуть, сообщает "Сибирь.Реалии".Согласно российскому законодательству, жители не могут пойти и самостоятельно нарубить дров в лесу. Это запрещено и может грозить штрафом. С 1 января 2019-го Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу для собственных нужд.
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Я на даче старый забор из штакетника тоже разобрал и сжег в печи. У нас даже валежник запрещено собирать(только муравьям можно).
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Шо-то накладывают-накладывают, а Вова Крым не отдаёт и с Донбасса не уходит... С другой стороны, у нас МВФ-помощники и команда потужных реформаторов скоро половину населения из страны на заработки выдавят.
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Хуйло и кацапы уйдут в один день как из Афгана. А пока им (вам?) надо потерпеть. За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин - Цензор.НЕТ 3864
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Холодильник (вернее погреб) побеждает медленно но неумолимо.

Убежать от государства
10.11.2018 17:00
С тех пор, как люди в России стали новой нефтью, искусство быть невидимым для государства приобрело особую ценность. Иметь дом в поселке без коммуникаций, которого нет на карте, лучше, чем получать блага цивилизации - и стать объектом бесконечных поборов. Отказ коммунальных услуг ради автономии становится обычным делом.
(...)
Активное население уже привыкло выживать самостоятельно, но при этом не понимало и не понимает, зачем ему государство, от которого хорошего никто не ждет. Без него спокойней, а пользы от него ждать не приходится.
(...)
Подобное понимание взаимоотношений с властью среди активного населения фрактально и вовсе не исчерпывается отдаленными селами, скитами и таежными заимками, которые традиционно оказывались местом для бегства от государства. «Бегут» повсюду, но по-разному - не только коммуникационно и географически, но и организационно. С простой целью - укрыть и укрыться.
https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/ubezhat-ot-gosudarstva/
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Это он жёстко пугает. Кацап пугает кацапов своей тупой башкой . А кто санкции накладывать будет? Опять кто-то другой -богатенький сосед из ЕС , а мы пока поторгуем с агрессорами и поездим без виз к тамбовским товарищам? Кто как не этот дятел лоббирует безВиз с паРашей и ратует за торговлю с агрессором. Гнать его в шею с поста на котором должен быть ПАТРИОТ Украины а не этот засланец
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Так-то да, но, вообще говоря, что решает министр иностранных дел? Ничего. Это подтанцовщик.
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Зате режим фасадної демократії в Україні влаштовує всіх бенефіціарів. За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин - Цензор.НЕТ 5345
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Воно розуміє про що говорить , чи це чергове бла-бла-бла !!)))
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Прямо начинаю завидовать кацапам. У них столько санкций как ни у кого нет. Они уникальны За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин - Цензор.НЕТ 3551
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Ни разу ни за ОРДЛО, но никак не пойму, чем уж так страшны эти опереточные выборы?
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ты позвони своему коню в пальто - он тебе объяснит какая вам польза от санкций...)))
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Ты читать умеешь? Перечитай ещё раз вопрос, дебил.
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ты наверно не понял - позвони коню, он тебе и твой вопрос объяснит...)
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А ты здесь зачем трёшься, придурок? За телефонный справочник отрабатываешь?
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Ну представил, и что? На ИГИЛ наложат дополнительные санкции?
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Нет, но никто не сможет заставить принять игиловцев частью какой то страны.
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Здорово. А где ответ на мой вопрос?
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Это и есть ответ, донбасята нафиг никому не нужны, ни Украине как промосковский электорат, ни кремлевскому педофилу, поскольку ему нужна рабочая масса украинцев, а не криминальный люмпен что остался там. Поэтому все заранее говорят про непризнание выборов мммщика, чтобы эта масса "прекрасных" людей дальше сидела там.
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буков - да это очередное во-во...)
почему "во-во" с маленькой буквы...? настоящий Во-Во видно уволился - на его место понабирали десяток низкопробных лишнехромосомных...\стараются...)\
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Понятно, здесь просто сборище дебилов, на которое случайно забрело несколько прохожих. Прощай, придурок.
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Это Исландец, он член секты свидетелей Во-Во (что это такое - долго объяснять)
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Во- во, довольно умный враг, в иные времена с ним можно было бы даже подружиться, в отличие от шоблы неграмотных идиотов с московии.
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Не, Во- во в такие темы не лезет, он любит выпячивать достижения рашки, а то что построила рашка за 4 года в дырах на достижение не тянет, даже московские сми называют то бандитским анклавом.
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А что такого дырявого она построила за 4 года. Просто интересно. Увижу Во-Во - передам ему
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Подмена? Ок, давай динамику ввп ДНР и ЛНР по годам? Почему мазанка в Жмеринке теперь стоит как квартира в Донецке? Ну и наконец, если все так хорошо, зачем Москва пытантся втюхать их в Украину, живите, развивайтесь, еще бы кпп закрыть намертво.
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А, "в дырах" это имеется ввиду в ОРДЛО. Тогда соглашусь. Но с чего Вы взяли, что Рашка там что-то должна строить? Оттуда она только вывозит, и людей, и заводы. Это ж не Крымнаш...
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Рашка не способна что то строить , она способна только убивать и разрушать ( Чечня , Грузия , Сирия , Украина и т.д )
Только санкциями возможно утихомирить апетиты гебешного смарчка !
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Что значит я решил, они с середины нулевых возили этих придурков на Валдай, Селигер, шили им флаги американской конфедерации, под триколорами начали убийства украинцев, а теперь в кусты?
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Не ждите ответа на тупые и подлые вопросы , в стиле кремлёвских подонков !
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РАБссия вляпалясь в очередной Штирлиц-скандал,не с Англией теперь а с Австрией.Отставно авсрийский полковник собирал сведения о Австрии,заявил представитель минобороны Австрии Михаеэль Бауэр.За свою "работу Штирлиц полцчил 300 000 евро.
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Хрюкать, свинарник, ты голодный лапоть?
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Как это удобно . Объявил выборы легитимными - и имею мнение, хрен докажешь. Русня рулит, а Чечня - круто.
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Рюсскае быдло имеет право на самоопределение и рюсскае наречие даже в Чечне,США и Австрии... За проведення фейкових виборів в ОРДЛО Росію чекають нові міжнародні санкції, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7410 За проведення фейкових виборів в ОРДЛО Росію чекають нові міжнародні санкції, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7410
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ДОНАЛЬД ТРАМП может принять решение о лишении рожденных в США детей Омериканцами...на РАБссии запеспокоились... За проведення фейкових виборів в ОРДЛО Росію чекають нові міжнародні санкції, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9590Особенно Кристина Орбакайте и прочие РАБссиянские радители родившие в США...
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Сенатор, а вы про жену нашего министра Омеляна, в курсе?
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Сам уйдешь на свои кацапские сайты, или поджопник нужен?
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Скандал с РАБссиянским шпионом в пользу РАБссии может стать серьезным грузом длоя Австрийско-РАБссиянских отношений,заявила глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль. За проведення фейкових виборів в ОРДЛО Росію чекають нові міжнародні санкції, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4440Моцкали,не вздумайте применять НОВИЧОК,это вам не Англия,а дружественная Австрия За проведення фейкових виборів в ОРДЛО Росію чекають нові міжнародні санкції, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7679
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могу предугадать какие будут санкции, пару лугандонов не пустят в ЕС и двум шиномантажам запретят продавать колпачки до шин ,и...и.... глубокая обеспокоенность За проведення фейкових виборів в ОРДЛО Росію чекають нові міжнародні санкції, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6317
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жги еще, таких придурков уже года три не было, бухал бедолага?
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Санкции Гитлера по поводу нефти из Румынии в Плоешти привели ко Второй Мировой войне в 1939 году
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Головна санкція з боку риго-соєвої влади - підвищення обсягу зовнішньої торгівлі з паРашею.
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Трохи не так, верхушке раше до жопы.
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Давайте допустим что Порошенко враг украинского народа и явный сторонник рашки. Его состояние немного больше 1 миллиарда и тут появилась возможность умножить свое состояние в 10, а то и в 20 раз и оставить Коломойского, Пинчука, Ахметова, Онищенко, Фирташа на уровне бомжей сравнительно с Порошенко и тут у него появляется такая возможность. Он становится президентом Украины, на которую так рассчитывает путин. Возможность для Порошенко просто идеальная, кремль решил позолотить ручку Порошенко сделав его богаче всех украинских олигархов вместе взятых предоставив лично Порошенко и его семье личную неприкосновенность в обмен на Украину. Бери Петя 20 миллиардов долларов и живи как хочешь, где хочешь, а мы тебе спокойствие обеспечим. Перед таким предложением, не выстоял бы никто, кроме настоящего патриота своей страны. Теперь понятно, почему многие политические мрази, подгоняемые плеткой олигархов, пытаются прорваться на место президента? Минимум 10 миллиардов долларов ставка Кремля на Украину тому, кто ее продаст!
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100% ++++++++ но думаю , что суму можно смело удвоить , так как для креилевского гебиста потеря Украины , смерти
подобна ! Спасибо за професссиональный анализ !
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Не допустим,а так оно и есть...сравниваем доходы алигархов в Украине и на раше результат будет одинаковый
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Утечка 400 миллиардов долларов за 4 года из РАБссии это не санкции А общем и целом около 3 триллионов долларов,заявил профессор экономики МГИМО РАБссии Валентин Катасонов. За проведення фейкових виборів в ОРДЛО Росію чекають нові міжнародні санкції, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9502Капейки....
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РАБссия в глубоком ЖО...что СССР в 1991 году,даже Хуже,РАБссию не спасёт и цена на нефть в 500 баксов за бочку.... За проведення фейкових виборів в ОРДЛО Росію чекають нові міжнародні санкції, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9786
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Иран отключили от системы SWIFT моментально,это же ждёт РАБссию Венесуэлу и возможно Китай
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Ню ню.Иран отключили из за разработки атомной бомбы
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Тоесть не за нападение на Украину,не за поставки оружия,не за сбитый " Боинг" а за какую то клоунаду.
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Дружище , ты не один , я только за и вся Украина !!
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В Украине нет больше олигархов,Коломойские Пинчуки Ахметовы стали нищими.Обогатился только братан Путлера Новинский,только за прошлый год на 5 миллиардов долларов
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Лишить гражданства Украины всех, кто будет участвовать в комиссиях . А СЛЕДОВАТЕЛЬНО они лишаться права иметь биометрический паспорт и свалить в ЕС.
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Нові санкції CША вперше визнали, що РФ контролює частину Донбасу - Волкер https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/10/7197827/
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А косакая кремлевская лахудра тимосрака против, ей нужна капитуляция Украины чтобы удовлетворить своего пахана ху*ла, она так проворовалась что готова на все
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗа проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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