 За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Государство-оккупант завтра планирует осуществить очередное преступление на украинской земле - провести так называемые выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!" – написал Климкин.
В видеообращении к этому посту Климкин сказал, что организация фейковых выборов - это "преступление против тех, кто страдает на оккупированной территории, преступление против Украины, преступление против международного права, а также преступление, чтобы скрыть все другие преступления, совершенные Россией".
Дипломат уверен, что за такое преступление обязательно последует наказание, "конечно, в виде санкций и в виде того, что любой цивилизованный человек не будет это преступление воспринимать".
Климкин также призвал жителей оккупированных территорий не принимать участие в этих "выборах". "У меня призыв ко всем тем, кто страдает на оккупированных территориях, не только как министра иностранных дел, а на самом деле очень простой и человеческий призыв: не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не участвуйте в них, не дайте России легитимизировать эти выборы … и оккупацию Донбасса", - обратился он.
Министр подчеркнул, что голоса местных жителей будут важны "на настоящих выборах, когда Россия и ее оружие уберутся с Донбасса, когда выборы будут организованы Украиной и международным сообществом", будут определять судьбу "украинского, а не оккупированного Донбасса".
так что - мне кацапов рано посылать за валежником...?)
а то я не стесняясь это делаю...)))
Убежать от государства
10.11.2018 17:00
С тех пор, как люди в России стали новой нефтью, искусство быть невидимым для государства приобрело особую ценность. Иметь дом в поселке без коммуникаций, которого нет на карте, лучше, чем получать блага цивилизации - и стать объектом бесконечных поборов. Отказ коммунальных услуг ради автономии становится обычным делом.
(...)
Активное население уже привыкло выживать самостоятельно, но при этом не понимало и не понимает, зачем ему государство, от которого хорошего никто не ждет. Без него спокойней, а пользы от него ждать не приходится.
(...)
Подобное понимание взаимоотношений с властью среди активного населения фрактально и вовсе не исчерпывается отдаленными селами, скитами и таежными заимками, которые традиционно оказывались местом для бегства от государства. «Бегут» повсюду, но по-разному - не только коммуникационно и географически, но и организационно. С простой целью - укрыть и укрыться.
https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/ubezhat-ot-gosudarstva/
Опрос на кацапии: Что делать, если ваш друг гомо сапиенс?
почему "во-во" с маленькой буквы...? настоящий Во-Во видно уволился - на его место понабирали десяток низкопробных лишнехромосомных...\стараются...)\
Только санкциями возможно утихомирить апетиты гебешного смарчка !
подобна ! Спасибо за професссиональный анализ !