 Женщина впала в кому, выпав на ходу из переполненной маршрутки на Одесчине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".
"Правоохранителями установлено, что автотранспорт под управлением 31-летнего водителя двигался по маршруту. Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших у задней двери, дверь открылась. В результате женщина выпала из маршрутки и получила травмы, от которых впала в кому. Автобус был снят с маршрута и помещен на площадку временного содержания автотранспорта для дальнейшего проведения экспертиз", - отмечают в ГУНП.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Как сообщил очевидец происшествия Владимир Яремчук, прямо на ходу движения в салоне открылась задняя дверь и женщина выпала. Пострадавшую с серьезными травмами увезла скорая.
Кацап....
Не первая новость такого плана...
Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших у задней двери, дверь открылась. Источник: https://censor.net.ua/v3096215
Ключевая фраза. Какого хера был натиск пассажиров?
2.СТО, які матимуть відповідне обладнання і персонал, повинні отримати ліцензію на проведення періодичного техогляду всіх транспортних засобів. Техогляд - обов'язковий. Відповідальність за фальшивий техогляд - від адміністративної до крисінальної, в залежності від наслідків.
3.Кожний пасажир, який користується громадським транспортом, має бути обов'язково застрахований.
но то ведь ЛЮДИ!
Кстати, есть НОРМЫ перевозки пассажиров.
Перевозка не соответствующая нормам запрещена.