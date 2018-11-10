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 Женщина впала в кому, выпав на ходу из переполненной маршрутки на Одесчине. ВИДЕО

Сотрудники Усатовского отделения полиции начали уголовное производство по факту инцидента, который произошел 9 ноября в селе Нерубайское - из автобуса маршрута № 84 Нати-Одесса выпала 41-летняя жительница Беляевского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

"Правоохранителями установлено, что автотранспорт под управлением 31-летнего водителя двигался по маршруту. Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших у задней двери, дверь открылась. В результате женщина выпала из маршрутки и получила травмы, от которых впала в кому. Автобус был снят с маршрута и помещен на площадку временного содержания автотранспорта для дальнейшего проведения экспертиз", - отмечают в ГУНП.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщил очевидец происшествия Владимир Яремчук, прямо на ходу движения в салоне открылась задняя дверь и женщина выпала. Пострадавшую с серьезными травмами увезла скорая.

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Источник: https://censor.net.ua/v3096215
 
 
 Топ комментарии
 
Тут одна тенденция : все молча и покорно утром едут на работу в состоянии шпротов . Может надо что-то менять ?
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ну это такойже "несчастный случай" как было бы в случае "водила на лысой в хлам резине дрифтил на перекрестке и по несчастному стечению обстоятельств у него лопнуло колесо в результате чего тот обнял столб покалечив пассажира", сравнение не самое корректное но нары светят обоим! Прямое нарушение правил эксплуатации ТС итд итп со всеми вытекающими, кол-во пассажиров четко и ясно прописано, водила решил взять больше, значит будет отвечать.
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Как то ехал утром на работу и была похожая ситуация, люди лезут и лезут. Я сделал замечание водителю, мол зачем вы разрешаете людям так плотно набиваться. Там меня сами пассажиры чуть не побили Женщина впала в кому, выпав на ходу из переполненной маршрутки на Одесчине - Цензор.НЕТ 206 мол всем ехать нАдА, а если мне не нравиЦа иди пешком. Так, что тут не только водилы, еще и народ такой... Женщина впала в кому, выпав на ходу из переполненной маршрутки на Одесчине - Цензор.НЕТ 9044
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В Украине все маршрутки такие . Кто был в хотя бы в Турции , тем есть с чем сравнить .
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маршрутчики так решили, что надо как можно больше забивать людей, реже чинить, потом делятся гешефтом, а взамен гарант коррупции, кум плокулол и прочие кланы - закрывают глаза.
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в маршруткє нє должно бить стоячіх мєст!!!
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ізначально так задумано. Потому і названо "маршрутнойє таксі"
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Во время поворота под натиском пассажиров - четко и недвусмысленно указано что это несчастный случай.
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Владельцы маршруток экономят на пассажирах . Местные власти закрывают на это глаза (там свой интерес ) .
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ну это такойже "несчастный случай" как было бы в случае "водила на лысой в хлам резине дрифтил на перекрестке и по несчастному стечению обстоятельств у него лопнуло колесо в результате чего тот обнял столб покалечив пассажира", сравнение не самое корректное но нары светят обоим! Прямое нарушение правил эксплуатации ТС итд итп со всеми вытекающими, кол-во пассажиров четко и ясно прописано, водила решил взять больше, значит будет отвечать.
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А не пробовал немного дальше подумать кому насрать на такой транспорт?
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нука нука, дай угадаю, пете?)))))))))))))))))))))))))))) шел бы ты клоун дальше...
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Вот именно. Пассажиры зачем на двери тиснули? Вот с них и спрос.
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оні нє тіснулі, центробєжная сіла тіснула
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Очень плохая тенденция...
Не первая новость такого плана...
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Тут одна тенденция : все молча и покорно утром едут на работу в состоянии шпротов . Может надо что-то менять ?
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Как то ехал утром на работу и была похожая ситуация, люди лезут и лезут. Я сделал замечание водителю, мол зачем вы разрешаете людям так плотно набиваться. Там меня сами пассажиры чуть не побили мол всем ехать нАдА, а если мне не нравиЦа иди пешком. Так, что тут не только водилы, еще и народ такой... Женщина впала в кому, выпав на ходу из переполненной маршрутки на Одесчине - Цензор.НЕТ 9044
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Ну а если кому то нужно ехать ? Вы комфортно сели на конечной . Водила на конечной простоял битый час пока НЕ набил маршрутку до отказа , а по дороге сядут те кому повезёт ? Зато вы едете, а кто то должен ещё 20-30 минут подождать? Люди НЕ виноваты .Виноват как ПЕРЕВОЗЧИК так и виновата вся СИСТЕМА перевозок в городе построенная на скирдовании бабла владельцами маршрутов и откатах городским чиновникам и ментам
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т.е. стадо баранов которое упаковывается не виновно?))))) По факту виновны здесь все, от баранов, чиновников, перевозчика и до водилы но отвечать и сидеть будет последний. Перед тем как набивать шпротами свою машину (нарушая тем самым правила эксплуатации) он ведь своими действиями не только нарушает правила перевозки и оплатит штраф при первом же патруле, не только подвергает жизни людей прямой опасности а еще и ломает машину которая не рассчитана на такую нагрузку! Как последний кто будет ВИНОВЕН всегда - самый виновный здесь ВОДИТЕЛЬ, который сам себя и посадил, по сути, ведь не важно, что говорит начальство, не важно кто там просится на дороге взять его, отвечать будешь ТЫ и именно ТЫ а потому и головой должен думать только ТЫ, водитель. Никаких других оправданий здесь нет и быть не может.
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Вам ведь популярно объяснили, что ехать надо всем и никуда от этого не денешься. Ведь, если слушать вас, то можно и не уехать, ибо если на маршруте нужны 10 машин, а ездит 4, то коню понятно, что машины будут битком набиты, особенно в час пик. А почему на маршруте, да еще и в час пик, вместо 10 машин - 4 - то это вопрос уж точно не к пассажиру.
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Может нужно больше транспортных средств на маршруты выставлять и разрешить использовать на маршрутах перевозчикам НЕ только скотовозы типа ,,богдан" ?
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Нужно наверно КОГО то менять , не ЧТО то. Кому насрать на транспорт наверно? Проще бабло красть чем развивать общественный транспорт. И отказываться от маршруток вообще?
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А в Европе представляете НЕТ маршруток вообще! Но для нас это фантастика . От них отказаться можно будет тогда когда у нас в городе не будет автомобильных пробок и заторов , а для троллейбусов будет выделена отдельная полоса ,,А" на которую будет ЗАПРЕЩЕНО заезжать всем видам транспорта кроме Городского общественного транспорта как при совке .Поэтому нужно хотя бы больше перевозчиков , больше маршруток и меньше коррупции в системе городских перевозок
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Мабуть таки назва селища, НАТІ...(«Науково- Дослідний Автотракторний Інститут»)
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Ну, если 27 лет "независимости" возить людей в переделанных грузовых скотовозах...
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Ты чего уроки пропускаешь? Ты ездил на автобусах в советские времена?
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кстаті, да. ПАЗ, ЛАЗ - вонючійє, а ікарус - каравелла!!!
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Ну конечно крайнего найдут всегда. Власти здесь не при чем.
Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших у задней двери, дверь открылась. Источник: https://censor.net.ua/v3096215
Ключевая фраза. Какого хера был натиск пассажиров?
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1.На всіх засобах громадського транспорту, які приймають оплату готівкою, потрібно ввести касові апарати. За невидачу квитка знімати транспортний засіб з експлуатації на три місяці.
2.СТО, які матимуть відповідне обладнання і персонал, повинні отримати ліцензію на проведення періодичного техогляду всіх транспортних засобів. Техогляд - обов'язковий. Відповідальність за фальшивий техогляд - від адміністративної до крисінальної, в залежності від наслідків.
3.Кожний пасажир, який користується громадським транспортом, має бути обов'язково застрахований.
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Кстати маршрутка на маршруте нестандартная Эталон, остальные разваливающиеся богданы. дорога на НАТИ убитая, как они не рассыпаются там не понятно
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Эталонов много на пригородных маршрутах .
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Бедные женщины! Уже третья за неделю. Как те индусы бедные ездят облепив паравоз как гнус кацапского бурята.
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старые набитые битком скотовозки - это признак реформ.
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Кажется во Львове пассажиры не захотели ехать в переполненной электричке и потребовали дополнительный вагон.
но то ведь ЛЮДИ!
Кстати, есть НОРМЫ перевозки пассажиров.
Перевозка не соответствующая нормам запрещена.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЖенщина впала в кому, выпав на ходу из переполненной маршрутки на Одесчине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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