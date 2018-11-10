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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Гандзюк была принципиальной и никогда не зарабатывала на своей активности деньги, - Луценко. ВИДЕО

Херсонская активистка Катерина Гандзюк была очень принципиальной. Она никогда не зарабатывала на своей активности деньги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "Прямой" сказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Я считаю, что активисты это неоднозначное понятие. Потому Катя Гандзюк была очень неудобной, очень конфликтной, но принципиальной и никогда не зарабатывала на своей активности деньги, я это знаю точно. А есть масса активистов, обслуживающих тот или иной клан. Например, нелегальные игровые автоматы, нелегальное строительство или наоборот легальное... И они при этом присвоили себе право применять насилие. Конкретный пример: один из народных депутатов объявляет себя общественным активистом идет останавливать строительство, как он считает незаконное строительство здания в Киеве и бросает коктейль Молотова в строителей. Строители ошарашены от такого общественного активиста, берут палку и бьют его по спине. Нападение на общественного активиста да еще и с мандатом народного депутата. Другой идет, например, поджигает залы игровых автоматов и законные и незаконные, и полузаконные. В конце концов возвращается домой, у него стреляют. Есть жертва. Я не говорю, что они всегда действуют незаконно, они выступают часто против незаконных вещей, но монополия на насилие должна принадлежать государству, иначе вся страна погрузится в самосуды", - сказал он.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/v3096187
 
 
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Рекламуєш Ольгу Шарій, яка посилається на Анатолія Шарія? Це тому ви мене весь час звинувачуєте та підтримуєте подібних?
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1. Гандзюк работала на Режим (советник мэра).
2. Луцик (госизменник) за нее горой.
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Вопрос: какого хуя все так за неё топят?
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Все рівно це злочин резонансний та дуже важкий. Щодо фігурантів можна сказати словами однієї форумчанки (краще не скажеш) : там був і є серпентарій.
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Ну облили кислотой врага народа.
Что в этом плохого?
Мэры, замы мэров, советники, президенты. Они что, типа не заслужили?
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Шукаєш ворогів народу і хочеш так усі питання вирішувати? Я такого навіть ворогам не бажаю.
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А нехуй шукать.
Все, кто "при власти" = к стенке.
Без исключений.
"Шукать" не нужно.
Их рыла общеизвестны.
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PS. Включая парасюков-гаврилюков, рассекающих на тачках, которые им за жзнь "в депутатах" не заработать.
Всех нахуй в карьер.
Другого пути нет.
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Я в курсі, бо з 2014 року вже був на Цензорі.
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Ты "в курсе, что я троль"?
Мдя.
Был лучшего о тебе мнения.
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Я так же зарегинился в 2014 году. Когда их банят или деактив, ники меняют, стиль то же.
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И что, стецёвская гнида, я не так сказал?
Ну ка поясни для общественности, кроме своего бессмысленного высера про "он старый троль"?
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Ну зачем сразу на личности. ты давно на форуме, в чем обида?
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Не, ну реально, работала на Режим, Режимные паханы её диферамбы поют, а стадо воет о "убиенной жертве".
Поправьте, если не прав, так как о ней не знаю ничего.
Однако факты в Режимных СМИ говорят о том, что этот человек = винтик Режима.
Потому алкаш луцик и возбудился.
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А садовий сказав що вона...мля...
Зрадокацапопокидьки..нові методички вже є ..???
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Цензор.НЕТВидеоОбществоГандзюк была принципиальной и никогда не зарабатывала на своей активности деньги, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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