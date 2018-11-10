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 Все аналогии убийства Гандзюк с делом Гонгадзе или Врадиевкой являются ложью, - Луценко. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сравнивать дело Екатерины Гандзюк с другими производствами недопустимо, потому что у них есть принципиальные различия. Преступление было зарегистрировано в первый день и задержаны исполнители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Прямого" 

"Все аналогии с Гонгадзе или Врадиевкой является ложью. Ибо, в отличие от дела Гонгадзе или от дела Врадиевки, с первого дня преступление было зарегистрировано. После моего посещения Кати в больнице, по ее просьбе, по настоянию ее защиты, поскольку она не доверяла местной полиции, мы поручили расследовать вопрос заказчиков Службе безопасности Украины", - сообщил генпрокурор.

Он отметил, что уже через несколько дней были первые задержания.

"Это правда, что первое задержание оказалось неправильным, оно не имело отношения к преступлению. Но потом следствие вышло на четырех исполнителей и на одного организатора. Все четверо - ветераны АТО - дают признательные показания. Мы нашли остатки кислоты, отпечатки пальцев, генетический материал на сосуде и др. На этот момент, еще до смерти Кати, организатор был перевезен из Херсона в Киев", - добавил Луценко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/v3096184
 
   
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Так что, значит дело Гонгадзе дальше не будет двигаться?
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Що, вже в угарі? Аналог один - замовники всім відомі, тільки їх не знайшли.
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Недопустимо сравнивать только по одной причине. В первых двух случаях он имел личную заинтересованность в смене власти. В последнем случае незаинтересован, так как сам стал частью власти. А по Врадиевке и ряду других событий все намного интереснее чем знает публика (я в тот момент собирал улики по событию, приходилось даже спать с одногруппницами и подругами фигурантов, для интервьюирования и сбора данных, после выслушивая угрозы расправы от офицеров СБУ в Николаевской области). За внешними атрибутами мокрухи были на самом деле камни брошенные в вожу, чтобы посмотреть как себя поведут круги на воде
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Відомо, що ця кримінальна справа складна, бо у Херсоні почався бізнесовий конфлікт. У цій ситуації треба визнати, що початок розслідування є. Щодо встановлення замовників справа буде набагато важче, бо прийдеться надавати докази та доводити у суді. Порожніми звинуваченнями тут не обійдешся.
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Заказухи обычно очень плохо раскрываемы, поскольку у заказчика как правило достаточно времени, чтобы порвать связи между организатором и исполнителями. Здесь все связи и сами фигуранты остались и это дает надежду на раскрытие.
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Значит те, которых выставили также могут оказатся не при делах.
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Теоретически да, но их убрать уже слишком рискованно и сложно
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когда это у нас было рисковано убирать исполнителей? Тут просто нужно, чтобы сели именно эти.
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Была бы ложь то, ни Юга, ни Гнойсман, ни Поросёнко так не дёргалися бы. А так на перебой клянутся в вечной любви- совсем не паливно.
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Что и требовалось доказать. То, что при "папередниках" считалось циничным и дерзким преступлением, при шоколадной власти повседневная ерунда не достойная внимания.
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А как аналогия может быть ложью? Аналогия - это такое себе ментальное построение. Ложной может быть информация о фактах...
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не говорите непонятным для алкоголиков словами. Будте проще и они вас поймут. Скажите просто: Юга, ты лошара безпонтовый. Ему так будет понятнее.
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А садовий..той що поцріот протів барих сказав ...мля...
Поцріоти..а що сказав ваш херой...
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А кака така различия? Вам, генпрокурорам ,от Кучмы при назначении, чемодан с грошима заносят?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВсе аналогии убийства Гандзюк с делом Гонгадзе или Врадиевкой являются ложью, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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