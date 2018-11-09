 Повар Путина Пригожин, хозяин ЧВК "Вагнера" замечен на переговорах министра обороны РФ с ливийским маршалом Хафтаром. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".

Хафтар считается одним из самых влиятельных персон современной Ливии. Его карьера началась еще при Муаммаре Каддафи, но он был обвинен в подготовке госпереворота и приговорен к смертной казни. Приговор не был приведен в исполнение, Хафтар успел покинуть страну и вылетел в США.

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Маршал вернулся в Ливию в 2011 году и принял участие в свержении режима Каддафи. А вскоре начал создавать национальную армию и смог привлечь на свою строну многих бывших офицеров. В 2015 году после того, как Хафтар смог установить контроль над значительной частью восточных районов Ливии, ему официально было передано командование вооруженной группировкой "Ливийская национальная армия" (ЛНА).

Недавно "Новая" рассказывала, что Россия активно поддерживает Халифа Хафтара. Нынешняя встреча Хафтара с Шойгу — не первая. К примеру, в 2017 году Шойгу принимал его на борту авианосца "Адмирал Кузнецов" у берегов Ливии.

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