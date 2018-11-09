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 Повар Путина Пригожин, хозяин ЧВК "Вагнера" замечен на переговорах министра обороны РФ с ливийским маршалом Хафтаром. ВИДЕО

7 ноября информационные агентства распространили сообщение о встрече в Москве министра обороны РФ Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром. По сообщению информагентств участники встречи обсудили ситуацию в Ливии, борьбу с терроризмом и тему безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".

Хафтар считается одним из самых влиятельных персон современной Ливии. Его карьера началась еще при Муаммаре Каддафи, но он был обвинен в подготовке госпереворота и приговорен к смертной казни. Приговор не был приведен в исполнение, Хафтар успел покинуть страну и вылетел в США.

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Маршал вернулся в Ливию в 2011 году и принял участие в свержении режима Каддафи. А вскоре начал создавать национальную армию и смог привлечь на свою строну многих бывших офицеров. В 2015 году после того, как Хафтар смог установить контроль над значительной частью восточных районов Ливии, ему официально было передано командование вооруженной группировкой "Ливийская национальная армия" (ЛНА).

Недавно "Новая" рассказывала, что Россия активно поддерживает Халифа Хафтара. Нынешняя встреча Хафтара с Шойгу — не первая. К примеру, в 2017 году Шойгу принимал его на борту авианосца "Адмирал Кузнецов" у берегов Ливии.

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Источник: https://censor.net.ua/v3096178
 
 
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А это чей?)
ps: Ув.админ зачем банить меня,естеено это фейк..можно же загуглить)а может это вообще другой кисель)Кухар Путіна Пригожин, господар ПВК "Вагнера" ​​зауважений на переговорах міністра оборони РФ з лівійським маршалом Хафтаром - Цензор.НЕТ 816
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Значит, утилизировать вагнеровских наёмников будут теперь и в Ливии...
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Кухар Путіна Пригожин, господар ПВК "Вагнера" ​​зауважений на переговорах міністра оборони РФ з лівійським маршалом Хафтаром
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йптвймть! Візьміть мене коректором на цензор. Бо там у вас жодного українця нема.
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або вже переходьте тіко на йєзик і не мучте мову
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тра' признати - Україна не стала домом для українців, тут поселилися чужинці. Навіщо біло відокремлюватись від московщини? Шоп построїти ше одну урускогаварящєю срану.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПовар Путина Пригожин, хозяин ЧВК "Вагнера" замечен на переговорах министра обороны РФ с ливийским маршалом Хафтаром. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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