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Все про:армия РФ (5678) Ливия (637) Шойгу (333) ЧВК_"Вагнера" (68) Пригожин Евгений (3)

 Повар Путина, хозяин ЧВК "Вагнера" Пригожин был на переговорах министра обороны РФ Шойгу с ливийским маршалом Хафтаром. ВИДЕО (обновлено)

7 ноября информационные агентства распространили сообщение о встрече в Москве министра обороны РФ Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром. По сообщению информагентств участники встречи обсудили ситуацию в Ливии, борьбу с терроризмом и тему безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".

Хафтар считается одним из самых влиятельных персон современной Ливии. Его карьера началась еще при Муаммаре Каддафи, но он был обвинен в подготовке госпереворота и приговорен к смертной казни. Приговор не был приведен в исполнение, Хафтар успел покинуть страну и вылетел в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Теперь российских военных нет еще и в Ливии", - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази

Маршал вернулся в Ливию в 2011 году и принял участие в свержении режима Каддафи. А вскоре начал создавать национальную армию и смог привлечь на свою строну многих бывших офицеров. В 2015 году после того, как Хафтар смог установить контроль над значительной частью восточных районов Ливии, ему официально было передано командование вооруженной группировкой "Ливийская национальная армия" (ЛНА).

Недавно "Новая" рассказывала, что Россия активно поддерживает Халифа Хафтара. Нынешняя встреча Хафтара с Шойгу — не первая. К примеру, в 2017 году Шойгу принимал его на борту авианосца "Адмирал Кузнецов" у берегов Ливии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кражи, нападение на женщину и мошенничество, - "Росбалт" рассказал о неизвестной молодости повара Путина Пригожина

Также издание отмечает, что в Ливии замечены российские специалисты-контрактники. Встреча Шойгу с Хафтаром — косвенно подтверждает версию о возможной переброске в эту страну подразделений ЧВК, контролируемых Евгением Пригожиным. Самая известная из них — "ЧВК Вагнера".

Дело в том, что уже в день встречи в Москве информбюро Главного командования Ливийских вооруженных сил разместило в соцсетях видеозапись о встрече Хафтара и Шойгу, на которой зафиксировано, что полноценным участником встречи был и Евгений Пригожин. 

Позже российский "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник написал, что ресторатор Евгений Пригожин присутствовал на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Хафтаром, так как обеспечивал официальный обед. Он также принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации.

Отметим, ресторатор и владелец кейтерингового бизнеса Евгений Пригожин, которого называют поваром Путина, в 2016 году попал под санкции США. С именем бизнесмена связывают компанию "Агентство интернет-исследований", которую в США считают замешанной во вмешательстве на выборах, и ЧВК "Вагнера", наемники которой воюют в Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Теперь российских военных нет еще и в Ливии", - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази

Источник: https://censor.net.ua/v3096178
 
   
 Топ комментарии
 
Значит, утилизировать вагнеровских наёмников будут теперь и в Ливии...
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Кухар Путіна Пригожин, господар ПВК "Вагнера" ​​зауважений на переговорах міністра оборони РФ з лівійським маршалом Хафтаром
======================
йптвймть! Візьміть мене коректором на цензор. Бо там у вас жодного українця нема.
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Точно. Мы с женой все это именно так и прокомментировали Кухар Путіна Пригожин, господар ПВК "Вагнера" ​​зауважений на переговорах міністра оборони РФ з лівійським маршалом Хафтаром - Цензор.НЕТ 3190
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А это чей?)
ps: Ув.админ зачем банить меня,естеено это фейк..можно же загуглить)а может это вообще другой кисель)Кухар Путіна Пригожин, господар ПВК "Вагнера" ​​зауважений на переговорах міністра оборони РФ з лівійським маршалом Хафтаром - Цензор.НЕТ 816
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ои, ну и где тут новость, так полный нет как все лидеры стран даже хуило за руку держит, но вот он уже руконепожатный, стал говном, вот так вот.
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та обычный пропагандон..типо гонопольского! не нашел бы работу у них, поехал бы в Украину и тапил бы за пороха...
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Значит, утилизировать вагнеровских наёмников будут теперь и в Ливии...
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Значит, теперь будут ливийскую нефть вместе качать.
В Ливии очень хорошая нефть, качественная, это не Венесуэла.
Кроме того, могут начать выпускать консервы, по-традиции.
Король Ливии, до переворота Каддафи, очень консервную промышленность развивал, в Ливии много цитрусовых, отсюда и мармелад (джем из лимонов).
В ливии - боевики и "трубы к скважинам", из Ливии - нефть и цитрусовые.
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Кухар Путіна Пригожин, господар ПВК "Вагнера" ​​зауважений на переговорах міністра оборони РФ з лівійським маршалом Хафтаром
======================
йптвймть! Візьміть мене коректором на цензор. Бо там у вас жодного українця нема.
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То у них такий гуголь-тлумач прикацаплений бо кацапам ЗРОБИТИ ЗАУВАЖЕННЯ(сделать замечание) марна справа, кацап все одно своє бути бовкати, про побудову речення взагалі нема тями.
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нема, і не було, їм новини на кацапії пишуть, а тут тільки криво якимось машинним перекладачем перекладуть і без правок виставляють. я вже втомився цим дурналістам писати, що і губернаторів в Україні немає.
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або вже переходьте тіко на йєзик і не мучте мову
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нехай краще закриються, бо в основному тільки тролі кацапські на бору заробляють.
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це твойо ліцо?
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тра' признати - Україна не стала домом для українців, тут поселилися чужинці. Навіщо біло відокремлюватись від московщини? Шоп построїти ше одну урускогаварящєю срану.
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Мах, голосовал?
я обычно мидтерм пропускал, но тут особый случай
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Привет. Так точно. Всем семейством. Как всегда, за Республиканцев.
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на самом деле мне нравится выхлоп..
тока республиканцы в Сенате и и Палате? - учитывая доника? не хочу...
тока демы над Сенатом и палатой? - упаси господь !
мне нравится пополам хай грызуться... - на то ребятки и выбраны.
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Точно. Мы с женой все это именно так и прокомментировали
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Голосовал всегда с большой серьезностью, последние двадцать лет - за республиканцев. Но в этот раз был в большом смущении и сидел дома. Что, если рыжий на самом деле на крючке у кремлевского клопа? Республиканцы кривят рожи, но поддерживают рыжего, испачканного. Сейчас он лезет из кожи, чтобы доказать обратное, но я этому прохиндею не верю.
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Вот она ваша система двухпартийная. А больше и не за кого голосовать, да? Офигительная демократия...
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Насправді у них є інші кандидати (претенденти). Тільки, звичайно, вони набирють мінімум.
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ты ошибаешься. к нам не бегут, они просто переехали в Европу. и с каждым годом их будет больше. за последние четыре года более миллиона человек переехали в центральную часть Украины. между прочим и ваши начали переезжать ища убежища. и чем сильнее хуйло давит тем больше их будет. и это закон непреложный и он есть историческая закономерность. Украина проведя евро реформы станет самым желаемым государством в плане переселения для ваших соотечественников. так как это близко и не надо учить язык. и заробитчане вернутся и это НЕИЗБЕЖНО, все лишь во времени и более ничего. проведут реформы конечно не скоро, но их проведут т.к. это НЕОБХОДИМОСТЬ, так как вопрос стоит ребром, - есть ли смысл идти в фарватере империи? и ответ очевиден, - нет. т.к. империя никогда не даст свободы и права и беспредел бюрократии только ужесточится. заявления кацапских чинуш говорят, - проблемы индейцев вождя не интересуют. крутитесь на стороне, главное налоги исправно платите, нам же виллы и квартиры за бугром нужно покупать, лечиться и учиться. и деньги ваши туда вывозить. рашка отстой полнейший и нет там надежды и нет там ни веры ни любви. мракобесие есть признак деградации и рашистская идеология это культивирует убивая критическое мышление делая из людей послушных зомби. зачем нормальным людям там жить? ты сам раскинь... и скажи хуйлу, - хуйло сдохни!
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Запад "спас" Ливию.... и сдал кацапам. Кухар Путіна Пригожин, господар ПВК "Вагнера" ​​зауважений на переговорах міністра оборони РФ з лівійським маршалом Хафтаром - Цензор.НЕТ 6882
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кознецов уже раскАчегарил топку, ?
сикоро ф похот поплывьёт в ливию ?
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поделится опытом с этим абреком как положить до двухсот своих баранов за день
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"Кухар Путіна Пригожин, господар ПВК "Вагнера" ​​зауважений"

Не маєте редактора на мові? Не ганьбіться.
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Позже российский "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник написал, что ресторатор Евгений Пригожин присутствовал на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Хафтаром, так как обеспечивал официальный обед. Он также принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации.

Ну это уже такое бредовое объяснение. Во время официальной встречи двух министров обороны присутствовал халдей, в задачу которого входило просто организовать обед??? На кого этот бред рассчитан?

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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПовар Путина, хозяин ЧВК "Вагнера" Пригожин был на переговорах министра обороны РФ Шойгу с ливийским маршалом Хафтаром. ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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