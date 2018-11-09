 Смерть Гандзюк используют те, кто хочет бросить страну в братоубийственную войну, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Честно говоря, я сейчас слышу не аплодисменты, а ответственность за ситуацию, в которой в очередной раз оказалась страна. Потому что, как мне кажется, с прошлых выходных кровь мученически погибшей Кати сейчас пытаются использовать те, кто хочет страну бросить снова в братоубийственное противостояние, которое грозит потерей элементарных государственных институтов.

Для меня лично, я Катю знал с Майдана. И когда посещал ее в больнице, видел ее, еще раз говорю, мучительное состояние. С другой стороны, знаю множество людей, которые при жизни гнобили ее, совершенно не поддерживали, но сегодня пытаются на этом сделать пиар", - сказал Луценко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.