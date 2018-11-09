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 Дочь и зять экс-директора российской госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение" Приходько купили элитное шале во Франции за 2 млн евро, - Навальный. ВИДЕО

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал очередное расследование о том, как дочь и зять экс-главы совета директоров, а теперь высокого чиновника российского правителсьтва Сергея Приходько покупают элитную недвижимость во Франции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в очередном расследовании ФБК Алексея Навального.

В тексте к видео говорится: "Государство выделяет деньги на закупки ракет, но идут они на приобретение альпийских шале для путинских чиновников. Новое расследование ФБК о том, как разворовываются деньги военного бюджета. Мы взяли только маленький эпизод: деятельность семьи нашего старого знакомого Сергея Приходько (вы помните его по расследованию о Насте Рыбке

 Его дочь и зять, "зарабатывающие" на суперсекретной корпорации "Тактическое ракетное вооружение", инвестируют распиленные деньги в элитную недвижимость во Франции. Мы ее для вас сняли. Интересно, что сейчас Приходько по поручению Медведева занимается "борьбой с западными санкциями", а ранее 10 лет возглавлял Совет директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение", откуда его семейство благополучно выпиливает деньги".

Источник: https://censor.net.ua/v3096163
 
   
 Топ комментарии
 
Злидні, наші депутати на такі халупи не ведуться.
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Ну ти ж наче не кацап, звідки оце " жабоеди", побудуй країну краще.
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А тим часом:
«Неработоспособность российского оружия предложили скрыть от россиян.
Публичные заявления о неэффективности российского оружия нежелательны, поскольку не поднимают боевой дух и не укрепляют обороноспособность страны, а личное мнение по вопросам реальных возможностей вооружений лучше доносить до должностных лиц в закрытом порядке. Таким образом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал «Федеральному агентству новостей» заявление бывшего начальника (1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктора Есина

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та да, не опуск не мальдифском острофе )). забанят мну нє? ставим? )))))))))))
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ну озвучь,сколько стоит отпуск на мальдивском острове
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ты мну вбив!!!)))) классика бана!!! минимум поллимона! посчадиш? али отправиш в цензороффскую трёхднёвнуйу баню??? )))
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ты меня с кем то путаешь...я очень редко жалуюсь на брехунов
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И шо? Пусть Навальный сюда приедет - он здесь точно не меньше нароет.
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Дурак, нашел где покупать. Жабоедов икрой не корми, так забирать любят Дочь и зять экс-директора российской госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение" Приходько купили элитное шале во Франции за 2 млн евро, - Навальный - Цензор.НЕТ 8490
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Ну ти ж наче не кацап, звідки оце " жабоеди", побудуй країну краще.
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Москву спалив Ростопчин, Бонапарт не при справах.
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Москву спалил не Наполеон , а Кутузов .учи историю.
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Ну це ж вікі, в інших джерелах вказують саме на Ростопчина.
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Кутузов був французьким іностранним игєнтом Дочка і зять екс-директора російської держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння" Приходька купили елітне шале у Франції за 2 млн євро, - Навальний - Цензор.НЕТ 6023 а ще не вмів сірниками користуватися.Тому видав необережне поводження з вогнем за тактичну перевагу. Дочка і зять екс-директора російської держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння" Приходька купили елітне шале у Франції за 2 млн євро, - Навальний - Цензор.НЕТ 6023
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я изиняюсь!. так Кутузов, таки биндеравец или нет?
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чего б ото кутузову палить мацкву,если б наполеон на пороге избы не стоял? Дочка і зять екс-директора російської держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння" Приходька купили елітне шале у Франції за 2 млн євро, - Навальний - Цензор.НЕТ 5835
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Злидні, наші депутати на такі халупи не ведуться.
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Це точно ))
Он, Гонтарєва купила собі дачу ))
Правда в Лондоні, але то таке ))
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Гонтарєва хапнула знатно, куди там Ахметову та іншим, 2 роки і лярд в кишені, хоча я мав на увазі нашу "дрібноту", коли якісь зами міністрів купляють хатинки по 18-20 млн євро.
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Тому я сказав що саме дачу (в нашому розумінні), а не хороми
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 15 мин.15 минут назад

Суд в Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать любые выплаты «Газпрому». В результате запрета все выплаты от этих компаний «Газпрому» направляются на швейцарских приставов, где вскоре должна собраться необходимая сумма для выплаты 2.6 млрд долларов «Нафтогазу» РИА
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Щось не в'їхав, а Швейцарія яке відношення має до Nord Stream и Nord Stream 2, вони гроші там тримають?
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Ага, тоді зрозуміло, молодці швейцарці, в колоніях завжди міняли корисні копалини на буси, а тут навіть буси тільки показали.
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ну не на кацапии же там счета, как ты думаешь?
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Не в кацапії, але логічно було відкрити в Німеччині чи Австрії, швейцарці останнім часом тісно працюють з США.
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когда открывали, тогда еще санкций никаких не было и чем в Германии лучше? ну суд Швейцарии затребует исполнение в Германии, скорый суд и уже там описывают имущество
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швейцария мировой финансовый центр...вот и открыли ,шоб бабки ближе было к банку возить Дочка і зять екс-директора російської держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння" Приходька купили елітне шале у Франції за 2 млн євро, - Навальний - Цензор.НЕТ 7505
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Я только не понимаю, что за деньги Nord Stream AG может быть должен Газпрому. Вроде как всё наоборот - Газпром вкладывает туда огромные бабосы для строительства СП-2.
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Та хоч на Марсі!Яке нам діло до Кацапії?У нас самих таких "героїв" з віллами й тоннами готівки греблю гати.
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кацапам -скрепы, а приближенным хуйлоадептам-недвижимость за бугром. Дочь и зять экс-директора российской госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение" Приходько купили элитное шале во Франции за 2 млн евро, - Навальный - Цензор.НЕТ 6053 "Вяликая" уже давно превратилась в частную лавочку по выкачиванию долларов Войны с натой не будет не потому что НАТО сильнее.а потому что кто же будет бомбить ылитную недвижимость в "ненависной гейропе" Гораздо дешевле и эффективнее черни мокшанской с телевизора фигню впаривать.
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Из серии "А шо там у кацапофф", после смены власти посмотрим что будет у таких как Пашинский или Муженко.
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Нічого не буде, від перестановки ліжок якість не міняється.
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Шо ви розумієте? Вони цілі розставляють.
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Вместо ракет себе хату. Агенты "хунты" весьма эффективны.😊
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Це той "навальнийй", що його ніяк не можуть спіймати? І той, що казав "кримнаш"?
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Паляца дурные, надо как баба Жюля - "арендовать" шикарный особняк у своей же родной тёти Ульяхиной которая ещё и по совместительству (чисто случайно конечно) являеца руководителем Днепровской ячейки партии РОдина.., и в тоже время формально по документам бомж нищий, и всё шито крыто....и все люляботы визжат шо Юличка живёт только на ЗП депутата, и ничего не воровала....
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А срубЄль и доллар Апять встретились... Нефть по 70 и бакс по 70 срублёФ Дочка і зять екс-директора російської держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння" Приходька купили елітне шале у Франції за 2 млн євро, - Навальний - Цензор.НЕТ 9164
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Значит Воронеж в большей опасности чем Франция.
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Ну и? По мне так молодци - пусть воруют.

Чем больше своруют тем меньше будет денег на войнушки по соседях
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Да, кацапездолы,не зря в нормальных странах ваш тип мышления считсчитается инфекционной болезнью. Проклинать запад и покупать там недвижимость. А вы, холопы, глотайте и причмокивайте.
Фу!
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Имеет право. Наработал суперракет, что аж сам Трам в ужасе вышел из договора РСМД.
Теперь и отдохнуть можно
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомДочь и зять экс-директора российской госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение" Приходько купили элитное шале во Франции за 2 млн евро, - Навальный. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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