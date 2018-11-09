 Дочь и зять экс-директора российской госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение" Приходько купили элитное шале во Франции за 2 млн евро, - Навальный. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в очередном расследовании ФБК Алексея Навального.
В тексте к видео говорится: "Государство выделяет деньги на закупки ракет, но идут они на приобретение альпийских шале для путинских чиновников. Новое расследование ФБК о том, как разворовываются деньги военного бюджета. Мы взяли только маленький эпизод: деятельность семьи нашего старого знакомого Сергея Приходько (вы помните его по расследованию о Насте Рыбке
Его дочь и зять, "зарабатывающие" на суперсекретной корпорации "Тактическое ракетное вооружение", инвестируют распиленные деньги в элитную недвижимость во Франции. Мы ее для вас сняли. Интересно, что сейчас Приходько по поручению Медведева занимается "борьбой с западными санкциями", а ранее 10 лет возглавлял Совет директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение", откуда его семейство благополучно выпиливает деньги".
«Неработоспособность российского оружия предложили скрыть от россиян.
Публичные заявления о неэффективности российского оружия нежелательны, поскольку не поднимают боевой дух и не укрепляют обороноспособность страны, а личное мнение по вопросам реальных возможностей вооружений лучше доносить до должностных лиц в закрытом порядке. Таким образом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал «Федеральному агентству новостей» заявление бывшего начальника (1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктора Есина.»
а я дуже люблю французів!
Он, Гонтарєва купила собі дачу ))
Правда в Лондоні, але то таке ))
Суд в Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать любые выплаты «Газпрому». В результате запрета все выплаты от этих компаний «Газпрому» направляются на швейцарских приставов, где вскоре должна собраться необходимая сумма для выплаты 2.6 млрд долларов «Нафтогазу» РИА
Основана в 2005 году. Ранее носила название North European Gas Pipeline Company, новое название получила в октябре 2006 года.
Чем больше своруют тем меньше будет денег на войнушки по соседях
Фу!
Теперь и отдохнуть можно