 Садовый называл Гандзюк "лидером коррупции". Позже доказательств не получил и принес извинения. АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ запись разговора опубликовал "Информатор".
На аудио не слышно, с кем разговаривает мэр Львова. Своему собеседнику чиновник говорит: "По поводу этой Гандзюк из Херсона. Чтобы ты понимал - это стерва, которая является лидером коррупции в городском совете. Она у мэра "правая рука". Это ее идея, чтобы все депутаты возглавляли коммунальные предприятия - восемнадцать депутатов возглавляют коммунальные предприятия. Она лидер "откатов" по городу. Все идет через нее ".
На записи Садовый обвиняет Гандзюк в развале местного отделения "Самопомочи". "Она иеет отношение к развалу "Самопомочи". Они перекупала наших депутатов", - говорит львовский мэр.
"Я был в Херсоне, говорил с общественностью, с предпринимателями. Они просто в шоке! Они в шоке, как из нее сейчас лепят героя - с человека, который должен быть в заключении", - возмущается Садовый.
После ремарки собеседника, голос которого слышен на аудио, Садовый продолжает: "Нет, ну я же поехал в Херсон и услышал. Понимаешь ?! У меня предложение. Я тебе дам контактное лицо, чтобы они дали тебе больше информации и постепенно начать давать это в СМИ. Ну как так - восемнадцать депутатов являются руководителями коммунальных предприятий ?! Из нее лепят лидера, а это просто человек, который организует коррупционные схемы в Херсоне ?! Там народ - предприниматели, общественность - в шоке".
Далее мэр Львова обещает дать координаты руководителя областной организации "Самопомочи", чтобы собеседник получил у него больше информации, очевидно, о деятельности Гандзюк.
"Сейчас эта волна спадет, и затем можно будет давать правдивую информацию", - предлагает Садовый.
9 ноября Андрей Садовый, комментируя ситуацию, написал в Фейсбуке: "По записи. Голос мой. Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь в записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается.
С Катериной лично знакомым не был. Доказательств, которые бы подтверждали факты коррупции, о которых мне говорили в Херсоне, я так и не получил. Поздравляю господина Луценко с "удачной спецоперацией". Вам удалось временно отвлечь внимание от заказчиков убийства".
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
КРАТКИЙ ЧАТЛАНО-ПАЦАКСКИЙ СЛОВАРЬ
ПАЦАКИ - низшая каста.
ЧАТЛАНЕ - высшая каста.
КЦ - спичка.
ЦАК - колокольчик для носа.
ЭЦИХ - ящик для узников.
ЭЦИЛОПП - представитель власти.
ПЕПЕЛАЦ - межзвездный корабль.
ГРАВИЦАППА - деталь от мотора пепелаца.
КЮ - допустимое в обществе ругательство.
КУ - все остальные слова.
Ща буду разбиратца...)))
Или как понимать эту информацию?
запредел...
Случается в бетон и в речку....
У Лео Кота есть?
"С Катериной лично знакомым не был. Доказательств, которые бы подтверждали факты коррупции, о которых мне говорили в Херсоне, я так и не получил."
Источник: https://censor.net.ua/v3096152
Зачем так много слов?
Многое зависит от интонации.
Это вполне выглядит как согласие с утверждением о коррупции "... ну если она была лидером коррупции...."
Я поняла, что доказательств у Вас нет. Правильно?
у неё на лице написано ры...
А то так дойдём и до соседа, с которым убитая накануне поругалась из-за того, что он писюганил в палисаднике под окнами.
Набридла ваша політична возня.
До того как ей ставить памятник в центре Киева, желательно разобраться со всем этим...
- потому что ни один садовой так считал (считает) - другие писали тоже...
а з Садовим ми і самі розберемося...
Твои обобщения не от большого ума, усёк?..
я почекаю...
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Ось і все, що від тебе вимагалось - показати своє справжнє лице....
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Садовий-Доля - лох!
а у всьому іншому - лох.
Не по масти я тебе
Ты смотри в мои глаза
Брось трепаться о судьбе
Масть попутал и людей,
Ты смотри людям не жмурясь
Брось амбиции в Презы!
А то вже я перелякався побачивши новину на кшталт шок, розлідування, сенсації. Вже подумав зараз доведеться вислухувати щось подібне до Добкіних, Коломойських та решти бандитів-бидлюків, які не під телекамерами інакше як по "панятіїх" не можуть спілкуваться. А тут цілком ПРИВАТНА, ІНТЕЛЕГЕНТНА розмова на дуже неприємну та непопулярну тему. Як потім вже сам пан Садовий підтвердив, що розмова давнішня та докази він так і не отримав, які йому мали б передати. Навіть вибачився заа те, що його прослуховували (як завжди, без рішення суду) та записи прослушки виставили на широкий загал...
що такий обержненький і "готовий до компромісів" пан Андрій отримав дуже серйозний "дах" для походу за Булавою...достатній для критики не лише Луценко...
ні,не Бєня..
А с Гандзюк - все может быть неоднозначно...
Вся протечка информации - однозначно от Югика-алкоголика...