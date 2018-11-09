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 Садовый называл Гандзюк "лидером коррупции". Позже доказательств не получил и принес извинения. АУДИО

Мэр Львова, кандидат в президенты Андрей Садовый подтвердил аутентичность аудиозаписи, где он говорит неприятные вещи в отношении покойной Катерины Гандзюк и заявил, что это было сделано после получения непроверенной информации и принес свои извинения.

Как передает Цензор.НЕТ запись разговора опубликовал "Информатор".

На аудио не слышно, с кем разговаривает мэр Львова. Своему собеседнику чиновник говорит: "По поводу этой Гандзюк из Херсона. Чтобы ты понимал - это стерва, которая является лидером коррупции в городском совете. Она у мэра "правая рука". Это ее идея, чтобы все депутаты возглавляли коммунальные предприятия - восемнадцать депутатов возглавляют коммунальные предприятия. Она лидер "откатов" по ​​городу. Все идет через нее ".

На записи Садовый обвиняет Гандзюк в развале местного отделения "Самопомочи". "Она иеет отношение к развалу "Самопомочи". Они перекупала наших депутатов", - говорит львовский мэр.

"Я был в Херсоне, говорил с общественностью, с предпринимателями. Они просто в шоке! Они в шоке, как из нее сейчас лепят героя - с человека, который должен быть в заключении", - возмущается Садовый.

После ремарки собеседника, голос которого слышен на аудио, Садовый продолжает: "Нет, ну я же поехал в Херсон и услышал. Понимаешь ?! У меня предложение. Я тебе дам контактное лицо, чтобы они дали тебе больше информации и постепенно начать давать это в СМИ. Ну как так - восемнадцать депутатов являются руководителями коммунальных предприятий ?! Из нее лепят лидера, а это просто человек, который организует коррупционные схемы в Херсоне ?! Там народ - предприниматели, общественность - в шоке".

Далее мэр Львова обещает дать координаты руководителя областной организации "Самопомочи", чтобы собеседник получил у него больше информации, очевидно, о деятельности Гандзюк.

"Сейчас эта волна спадет, и затем можно будет давать правдивую информацию", - предлагает Садовый.

9 ноября Андрей Садовый, комментируя ситуацию, написал в Фейсбуке: "По записи. Голос мой. Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь в записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается.

С Катериной лично знакомым не был. Доказательств, которые бы подтверждали факты коррупции, о которых мне говорили в Херсоне, я так и не получил. Поздравляю господина Луценко с "удачной спецоперацией". Вам удалось временно отвлечь внимание от заказчиков убийства".

Садовый называл Гандзюк лидером коррупции. Позже доказательств не получил и принес извинения 01

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/v3096152
 
   
 Топ комментарии
 
Садовому на хватает ума меньше трепать лишнего по телефону в предвыборное время? Ведь все эти луценки и грицаки знимают свои должности не для того чтобы исполнять свои обязанности,а чтобы подслушивать и "мочить" конкурентов пэци.
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кем бы Ганзюк не была - выплеснуть кислоту в лицо женщины?
запредел...
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пригадую як тут пукани рвали відносто "мучениці" сАвченко - потім все стало наоборот....
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Простой мудак залез на горку, мычит, что вымычит! Редкая дрянь!
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Садовий називав Гандзюк "лідером корупції". Пізніше доказів не отримав і вибачився - Цензор.НЕТ 2217
КРАТКИЙ ЧАТЛАНО-ПАЦАКСКИЙ СЛОВАРЬ
ПАЦАКИ - низшая каста.
ЧАТЛАНЕ - высшая каста.
КЦ - спичка.
ЦАК - колокольчик для носа.
ЭЦИХ - ящик для узников.
ЭЦИЛОПП - представитель власти.
ПЕПЕЛАЦ - межзвездный корабль.
ГРАВИЦАППА - деталь от мотора пепелаца.
КЮ - допустимое в обществе ругательство.
КУ - все остальные слова.
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Почему? Убитый человек по определению был Ангелом при жизни?
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Какая тупая отмазка... Ее многие так раньше и называли, но теперь табу - пиаримся
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И "рисуем икону"... Когда это только случилось, я написал - "не верю"! Просто я знаю "правду жизни" - на подобные должности назначают людей, которые служат "прокладками" между "верхушкой" и "низами"... А эти "прокладки" служат для "перевалки бабла" и "тёрок"... Мне тогда "глаза выдирали"... Я сказал - "поживём - увидим...". Понемногу "пошло шевеление"...
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баксик а че ты в Африке делаешь? Крокодил ловится? Кокос растет? Садовий називав Гандзюк "лідером корупції". Пізніше доказів не отримав і вибачився - Цензор.НЕТ 110
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Та шото браузер туда зарулил и прокся не включена...
Ща буду разбиратца...)))
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Садовому на хватает ума меньше трепать лишнего по телефону в предвыборное время? Ведь все эти луценки и грицаки знимают свои должности не для того чтобы исполнять свои обязанности,а чтобы подслушивать и "мочить" конкурентов пэци.
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Будка назначила Мусорщика "Заказчиком" убийства?
Или как понимать эту информацию?
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Ну не исключено,что очкатый алкаш приплетет и его))).Выборы на носу.Рейтинг ноль.Нужны враги и ахенты хремля)))
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кем бы Ганзюк не была - выплеснуть кислоту в лицо женщины?
запредел...
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три - пятнадцать - ну если она была лидером коррупции..., то в криминальных разборках и не такое случается...

Случается в бетон и в речку....
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У Садового доказательств этого нет.
У Лео Кота есть?

"С Катериной лично знакомым не был. Доказательств, которые бы подтверждали факты коррупции, о которых мне говорили в Херсоне, я так и не получил."

Источник: https://censor.net.ua/v3096152
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Алла Новосад 5b57f84f - поищите в Гугле значение слова если..., а потом мой комент...

Зачем так много слов?
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Слов почти столько же как и у Вас.

Многое зависит от интонации.
Это вполне выглядит как согласие с утверждением о коррупции "... ну если она была лидером коррупции...."

Я поняла, что доказательств у Вас нет. Правильно?
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вы так написали, как будто выплеснуть кислоту в лицо мужчине "куда ни шло"
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Начинали с зелёнки, всем было весело.
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Он хоть признался в отличие от мусорка,который угрожал девушке в инете.Херпрокурор вообще маты гнет и оскорбления с трибуны зрады.Сам хотел подать в отставку,но петя не разрешает)))
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пригадую як тут пукани рвали відносто "мучениці" сАвченко - потім все стало наоборот....
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вот юра г*мнюк.. и заставил ведь садового на микрофон сказать такое за что потом извиняться приходится
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Что ж ты фраер сдал назад
у неё на лице написано ры...
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индульгенцию на прослушку садового авакянами и грицаками опубликуйте.
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У нас уже была икона Савченко. Не секрет, что многие, стоявшие на сцене Майдана оказались во власти и стали хуже попередников. Деньги портят людей, а большие деньги и власть подавно. Они все, что обещали, сразу забывают и шагают по трупам. Порошенко яркий тому пример. Особенно позорная история с Саакашвили и дружба с Ахметовым и прочей нечистью.
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Да, только Савченко была на Майдане на стороне Беркута.
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После такого Садовый-политический труп.Извинения не помогут.
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Не факт. Неприятные вещи, сказанные об убитом, ещё не означают причастности к убийству.
А то так дойдём и до соседа, с которым убитая накануне поругалась из-за того, что он писюганил в палисаднике под окнами.
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Welt.Я в убийстве или в причастности к убийству Садового не обвинял.Просто сопоставил факты.Катю облили кислотой 31 июля.Запись сделана 27 августа.У него,что не было глаз,он не видел Катины фото с ожогами?Он не понимал,что это жестокая казнь?Не знал,как она мучается в больнице?Все видел,все понимал,не слепой.И такое нести.Сомневаешся- проверь,потом говори.Человек он или кто?Может быть робот безчуственный?Скорей политический труп.
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А хер прокурор тогда который с трибуны обзывает матами депутатов,а петя ,который всю страну на..л,тогда кто?
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Найдіть замовника вбивства !
Набридла ваша політична возня.
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Агата Кристи "Восточный экспресс". Там замовника быстро нашли.
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вообщем Гандзюк могла быть и не святой...., а даже совсем наоборот.. Садовый называл Гандзюк "лидером коррупции". Позже доказательств не получил и принес извинения - Цензор.НЕТ 5644
До того как ей ставить памятник в центре Киева, желательно разобраться со всем этим...
- потому что ни один садовой так считал (считает) - другие писали тоже...
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Я уже писал здесь об этом - заблокировали на 3 дня.
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Так он попросил прощения за то, что сказал неправду, или за то, что доказательств не получил?
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Хочу извиниться за то, шо считаю, что по Садовому, что по Гандзюк, что по многим муниципальным очільникам тюрьма плачет...чи плакала.
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Хм, за собою слідкуй...
а з Садовим ми і самі розберемося...

Твои обобщения не от большого ума, усёк?..
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Ну, твоего мнения я не спрашивал, так что можешь пойти на хрен, не?
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Садовий, те, що було сказано - просто гидота. Більша гидота, чим не побудований протягом десятиліття сміттєпереробний завод при півмільярда доларів щорічного львівського бюджету.
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Мосийчук слил эту запись зачем? За этот слив, мосийчук сам должен оказаться под следствием, ведь в его действиях просматривается умысел, не говоря уже о нарушении всех писанных и неписанных правил проведения расследования, или на ТСК ВР это правило не распространяется?
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Я извиняюсь - тот факт что ее убили делает невозможной теорию, что она была коррупционеркой?
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За что мне извинятся? Поподробнее пожалуйста?
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Проживеш ще років з п'ятнадцять, може тоді зрозумієш,
я почекаю...
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жди..
---------------
Ось і все, що від тебе вимагалось - показати своє справжнє лице....
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Садовий називав Гандзюк "лідером корупції". Пізніше доказів не отримав і вибачився.
-----------------
Садовий-Доля - лох!
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Щодо набивання своїх карманів баблом, то тут він точно не лох,
а у всьому іншому - лох.
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за останні кілька років, я сумніваюсь, що йому вдалося щось "набити"....відразу б використали опоненти
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Что ж ты, фраер, сдал назад
Не по масти я тебе
Ты смотри в мои глаза
Брось трепаться о судьбе
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Что ж ты, СадоМазоФраер,
Масть попутал и людей,
Ты смотри людям не жмурясь
Брось амбиции в Презы!
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скоріше за все Садовий правий..як це не сумно
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и какие же правдивые слова о своих из самопомочи - Она иеет отношение к развалу "Самопомочи". Они перекупала наших депутатов - так кто продажный как проститутки, а он ещё и жалуется, мол своих потерял - пту аж противно.
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В общем, все должны понимать, что вскоре выборы и чернухи подобного рода будет врасываться регулярно и много.
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та пам'ятати, що просто так, телебачення нічого не транслює та футболки для піару за ніч не виготовляють. 5-коп. Садовий міг і сказати хто його співрозмовник.
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а ще можуть повторити у львови смиттєвий колапс!
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и таки пытается стрелки перевести. сначала дерьмом разбрасывается, а потом других виноватыми делает
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Фух, прослухав і аж легше стало.
А то вже я перелякався побачивши новину на кшталт шок, розлідування, сенсації. Вже подумав зараз доведеться вислухувати щось подібне до Добкіних, Коломойських та решти бандитів-бидлюків, які не під телекамерами інакше як по "панятіїх" не можуть спілкуваться. А тут цілком ПРИВАТНА, ІНТЕЛЕГЕНТНА розмова на дуже неприємну та непопулярну тему. Як потім вже сам пан Садовий підтвердив, що розмова давнішня та докази він так і не отримав, які йому мали б передати. Навіть вибачився заа те, що його прослуховували (як завжди, без рішення суду) та записи прослушки виставили на широкий загал...
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ви праві, порівняно з ним, багато інших є купою лайна
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розмова культурної інтелігентної людини...жодного мату . я приємно вражений
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ходять слухи...

що такий обержненький і "готовий до компромісів" пан Андрій отримав дуже серйозний "дах" для походу за Булавою...достатній для критики не лише Луценко...
ні,не Бєня..
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Садовой теперь пытается отмыться.Естественно ,в Самопомичь и тараканы набежали.Их ,что во Львове,что в Херсоне или Харькове пруд -пруди.Даже в БПП и НФ попадаются нормальные люди..У Гандзюк нашли офшоры,недвижимость в Испании,или фабрику в Липецке? На нетрудовые?
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немає від чого йому відмиватися..... президентом він не стане, а от мером Львова залишиться гарантовано
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Садовой - порядочный человек. И извинился.
А с Гандзюк - все может быть неоднозначно...
Вся протечка информации - однозначно от Югика-алкоголика...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСадовый называл Гандзюк "лидером коррупции". Позже доказательств не получил и принес извинения. АУДИО
 
 
 
 
 
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