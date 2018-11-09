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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 "Ставили на колени и стреляли. После этого предлагали воевать за Козицына", - бывшие заключенные ИК №60 оккупированного Славяносербска. ВИДЕО

Бывшие заключенные Славяносербской исправительной колонии №60 заявили, что пророссийские террористы заставляли их воевать против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, об этом рассказали бывшие заключенные колонии, прибывшие на подконтрольную украинским властям территорию.

"Это было в 2014 году. В августе. Приезжали люди с оружием, одетые в форму казаков. Некоторые в камуфляжной форме. Заходили в колонию. Ставили на колени. Стреляли. А потом уже предлагали воевать за Козицына", - рассказал один из заключенных.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Почти 200 заключенных из ОРДЛО просят о переводе в тюрьмы на подконтрольных Украине территориях, - ООН

Источник: https://censor.net.ua/v3096118
 
 
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Про псковскіх дєсантніков? Про хор Алєксандрова?
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«Укравшие тренировочную камеру космонавтов отправлены в колонию строгого режима.
Суд отправил в колонию строгого режима двух мужчин, в апреле 2018 года похитивших и сдавших в металлолом тренировочную барокамеру.
10 апреля 2018 года со стоянки одного из предприятий Москвы на Можайском шоссе неизвестные похитили тренировочную барокамеру, в которой, тренировались первые советские космонавты, в том числе - Юрий Гагарин.»
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Цензор, давай что-нибудь веселое, все-таки пятница вечер!
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Про псковскіх дєсантніков? Про хор Алєксандрова?
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Britain is pushing for new EU sanctions on senior figures in President Putin's military spy network responsible for the Salisbury poisoning in March.
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«Укравшие тренировочную камеру космонавтов отправлены в колонию строгого режима.
Суд отправил в колонию строгого режима двух мужчин, в апреле 2018 года похитивших и сдавших в металлолом тренировочную барокамеру.
10 апреля 2018 года со стоянки одного из предприятий Москвы на Можайском шоссе неизвестные похитили тренировочную барокамеру, в которой, тренировались первые советские космонавты, в том числе - Юрий Гагарин.»
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Веселое?! Будь ласка із рубрики КРЖ кожного дня - "сегодня в Охотском море затонул корабль рхф "Анатолий Крышенников"! Анонсн на завтра - упадет ещё один мост!
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путь сдает подельников, а потом посмотрим, верить или не верить... "Ставили на коліна і стріляли. Після цього пропонували воювати за Козіцина", - колишні ув'язнені ВК №60 окупованого Слов'яносербська - Цензор.НЕТ 7593
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ставили на колени и стреляли. После этого предлагали воевать за Козицына", - бывшие заключенные ИК №60 оккупированного Славяносербска. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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