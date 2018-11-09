 Псевдовыборы станут спусковым крючком для наступления пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу, - Грицак. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил на брифинге в Киеве в пятницу.

...

"Мистификация легитимности псевдовыборов в ОРДЛО крайне необходима для внутренней пятой колонны России, которая сегодня действует в Украине", - сказал он.

По его словам, в Украине есть очень много общественных организаций, действующих в интересах страны-агрессора. Эти организации формально работают в рамках несовершенного украинского законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне "выборов" на Донбассе оккупанты выдают "паспорта" "Л/ДНР" по упрощенной процедуре, - ГУР

"По задумке Кремля, псевдовыборы должны стать основанием для российских агентов влияния в Украине требовать от украинской власти сесть за стол переговоров с избранными якобы свободным волеизъявлением представителями террористических организаций", - заявил глава украинской спецслужбы.

"Псевдовыборы должны стать спусковым крючком для широкого наступления под руководством и за средства Кремля пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу", - подчеркнул В.Грицак.

Напомним, незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса запланированы на 11 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие на "выборах" в ОРДЛО - грубое нарушение украинского законодательства, - Грицак обратился к жителям Донбасса