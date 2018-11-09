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 Псевдовыборы станут спусковым крючком для наступления пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу, - Грицак. ВИДЕО

Попытка легитимизации незаконных выборов террористов в ОРДЛО будет использована для дальнейшего принуждения украинской власти российскими агентами влияния к переговорам с якобы законно выбранными главарями "Д/ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил на брифинге в Киеве в пятницу.

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"Мистификация легитимности псевдовыборов в ОРДЛО крайне необходима для внутренней пятой колонны России, которая сегодня действует в Украине", - сказал он.

По его словам, в Украине есть очень много общественных организаций, действующих в интересах страны-агрессора. Эти организации формально работают в рамках несовершенного украинского законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне "выборов" на Донбассе оккупанты выдают "паспорта" "Л/ДНР" по упрощенной процедуре, - ГУР

"По задумке Кремля, псевдовыборы должны стать основанием для российских агентов влияния в Украине требовать от украинской власти сесть за стол переговоров с избранными якобы свободным волеизъявлением представителями террористических организаций", - заявил глава украинской спецслужбы.

"Псевдовыборы должны стать спусковым крючком для широкого наступления под руководством и за средства Кремля пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу", - подчеркнул В.Грицак.

Напомним, незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса запланированы на 11 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие на "выборах" в ОРДЛО - грубое нарушение украинского законодательства, - Грицак обратился к жителям Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/v3096054
 
 
 Топ комментарии
 
они сами часть этого лобби..только вышиванки одели и песни про реформы и европейские пути поют..
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Так сожайте это лобби, а то народ скоро сам будет нажимать "на спусковой крючок"
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Грицак - а що зроблено тобою, та службою котру ти очолюєш для того, щоб проросійське лоббі не думало про наступ, а відбувало свої терміни ув'язнення? Про тепличні умови для антиукраїнської діяльності медведчука зі сторони петі - нічого сказати не хочеш?
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Так сожайте это лобби, а то народ скоро сам будет нажимать "на спусковой крючок"
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они сами часть этого лобби..только вышиванки одели и песни про реформы и европейские пути поют..
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И первые вопли начнутся из БПП, под негласным дирижированием пэти-липецкого. Ведь ему уже не впервое склонять к "широкой коалиции" (ширке).
Порошенко повторяет путь Ющенко - New Eastern Europe

Итак, в Украине повторяется все та же история? В стране вспыхивают массовые народные протесты, после этого к власти приходит новый президент, обещая провести реформы и осуществить евроинтеграцию, но не проявляет политической воли для того, чтобы коренным образом изменить клептократическую систему кланов. Президент оставляет криминализированную старую гвардию у власти и сохраняет коррумпированный олигархический режим. В обществе растет недовольство и агрессия в связи с тем, что ни один бандит так и не отправлен в тюрьму.

Спустя несколько лет в политической системе начинается застой. Рейтинги президента идут вниз. Знакомые нам лидеры, например, такие как Юлия Тимошенко, а также не очень хорошо знакомые нам лидеры набирают популярность. Вместо того, чтобы прислушаться к общественному мнению и критике, президент уходит в себя всё больше и больше, не принимая никаких советов и окружая себя подхалимами. Ему мешает неумение слушать, а также сильно выраженное чувство высокомерия и самолюбования. В этом отношении Виктор Ющенко и Петр Порошенко, получившие власть после Оранжевой революции и Революции достоинства, соответственно, - похожи.

Партия регионов была грозной силой и сумела получить большинство мест на парламентских выборах в 2006 и в 2007 гг. В 2010 году президентом был избран Виктор Янукович (при содействии Ющенко!), после чего в стране произошла контрреволюция, затем массовые протесты, и, в конце концов, Украина столкнулась с российской военной агрессией.

При Ющенко в 2006 году была упущена реальная возможность получить План действий по членству в НАТО, все из-за того, что Ющенко направил Порошенко и Юрия Еханурова договориться о широкой коалиции с Партией регионов, стремясь заблокировать возможность возвращения на пост премьер-министра Юлии Тимошенко.

После этого резко выросла европейская оппозиция к НАТО и оппозиция по отношению к ЕС на постсоветском пространстве, которые сохраняются и сегодня. В 2009 году ЕС запустил план Восточного партнерства - такой себе вариант интеграции без членства.

То, что Порошенко не внедряет и не поддерживает верховенства закона, а также не желает выступить против олигархов и коррупции, повлияло как на его популярность в Украине, так и на его репутацию на Западе. Это гораздо более опасная ситуация, чем во времена Ющенко, поскольку избранный президент США Дональд Трамп может выполнить свое предвыборное обещание - отменить санкции против России и признать Украину, Грузию и другие постсоветские страны сферой влияния России.

Опросы общественности показывают, что рейтинги президента Порошенко с 2014 года существенно упали. Сегодня лидирует Тимошенко, а Порошенко остается бороться за второе место с лидером Оппозиционного блока Юрием Бойко. Такая тенденция сохранится до президентских выборов 2019 года. На следующих президентских выборах нас неизбежно ожидает повторение истории - она будет похожа на ту, что произошла в 2010 году, Порошенко во втором туре предстоит борьба либо с Тимошенко, либо с Бойко.

Сейчас неясно, сможет ли Порошенко пройти во второй тур на выборах 2019 года, или с ним случится то же, что с Ющенко в 2010-м, когда тот был нокаутирован в первом раунде, получив мизерные пять процентов и пятое место. Если история повторится, то Порошенко, как и Ющенко, будет обвинять украинских граждан в том, что они его не понимают.

Очевидно, что Порошенко предпочел бы столкнуться с Бойко, а не с Тимошенко.

Конкурируя с Бойко, Порошенко будет стремиться повторить стратегию Леонида Кучмы на выборах 1999 года. Тогда Кучме удалось сделать так, что большое количество голосов «против» получил лидер Коммунистической партии Петр Симоненко. Так же, как Кучма и Симоненко, заключившие сделку в 1999 году (при посредничестве Донецкого губернатора Януковича, который уже тогда финансировал коммунистов), так, возможно, произойдёт с Порошенко и Бойко, которые на данный момент пребывают в хороших отношениях. Отношения Порошенко с газовыми лоббистами были закреплены на пресловутой Венской встрече в марте 2014 года.

Между тем, в отличие от 2010 года, Тимошенко во втором туре выборов в 2019-м, вероятно, сможет победить Порошенко или Бойко. В 2014 году Порошенко удалось убедить украинцев в том, что он «новая фигура», незапятнанная неудачами лидеров оппозиции прошлых времён, хотя сам он принимал участие в политической жизни с конца 1990-х и был одним из основателей Партии регионов.
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а давно пора начать - а то все пугаем а им не страшно Псевдовыборы станут спусковым крючком для наступления пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу, - Грицак - Цензор.НЕТ 554
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ты шо.. тут из личного банка порошенки перевели 2 млрд.грн этому самому лобби на развитие "братской любви"
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креативу маловато...тебе даже куратор не заплатит
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Какой там креатив ? Откровенная ложь и не более !
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КАК КУЁТСЯ ГАВНО:
1. Чтобы забрать средства из банка Януковича, который в настоящее время находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке - туда и должны были перечислить их средства
2. Деньги были перечислены в "Международный инвестиционный банк".
3. "Международный инвестиционный банк" принадлежит президенту Петру Порошенко.
4. Праклятый Порошенко - придатель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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в рублях ваще не беру...это ваши ольгинские расценки .и то,еще когда за бакс 30 фублей давали
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Бобёр: Эй, дурень! Бросай ружьё да всплывай поскорей!
Шарик: Да я бы рад бросить, да Матроскин мне голову оторвёт! Ведь за ружьё-то деньги плачены. А моя жизнь… бесплатная! (с)
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.... для широкого наступления под руководством и за средства Кремля пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу", - подчеркнул В.Грицак.

Тю. А свет и воду мы туда под какими лозунгами качаем?
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під лозунгами про ефективне управління/тамженашілюді/торгові парнери і т.д.
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Грицак - а що зроблено тобою, та службою котру ти очолюєш для того, щоб проросійське лоббі не думало про наступ, а відбувало свої терміни ув'язнення? Про тепличні умови для антиукраїнської діяльності медведчука зі сторони петі - нічого сказати не хочеш?
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Так уже весь Киев завешан бордами про мир с кацапами от Новинского, Вилкула, Рабиновича и Тимошенко.
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Вся Украина завешана этими кремлёвскими деятелями , не только столица !
Но команда поступила мочить Пороха , так как он им мешает идти стройными шагами в таёжный союз !
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От Тимошенка в бордах ни слова о мире с кацами Псевдовибори стануть спусковим гачком для наступу проросійського лобі в Україні під гаслами миру і любові до братнього народу, - Грицак - Цензор.НЕТ 7265 брехня
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Брехунці ольгінці + брехунці порохоти = браття навєк!
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Слишком много внимания этим недоумкам.
Я думаю, было бы лучше организовать им всеобщий игнор - ни слова нигде про эту афёру.
Типа сами себе цирк устроили - сами и смотрите.
А мы и весь цивилизованный мир не обращает внимания на их действия.
Вот никто нигде ничего не пишет! Только хуйло может там что-то скулить, не получая никаких комментариев в ответ.
Хотя.... конечно не реально это. Первыми возьмутся обсуждать это 112й и нюз1.
Эти для того и существуют, чтоб продвигать хуйловские идеи.
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Смолы им котячей на лопате ("братскому народу"), а не любви и мира. Сесть они могут не за стол переговоров а только на скамью подсудимых.
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Чуєш про "Братній народ"
1. бий в сторону звука.
2. при потребі - повторити п.1
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Все на спасение Петра Алексеича.....он и только он рятивнык Украины.
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Да кто Вам сказал что в лугандоне остались украинцы?
Кто то провел перепись? Есть какие то подтверждающие документы?
Примите за аксиому тот факт, что все украинское население оттуда выехало, а остались преступники и рашинские оккупанты и войска!
И пляшите от нее! Сразу как то легче будет и во внутренней и во внешней политике!
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Надо по всем каналам ТВ раструбить, что участие в "выборах" ОРДЛО, нарушение украинского законодательства и пенсионеры участвующие в них, лишаются украинских пенсий!!! Думаю их тогда и бесплатной картошкой туда не загонишь, а пенсионеры как раз являются основными избирателями в Лугандонии!
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сегодня у Грицака бенефис?
ну прямо... прет.... как из рога изобилия...
хорошо бы делами подтверждать эти тезисы
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майже скоро 5-ть років як без них та тих - і що ...
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Что то Грицака сегодня за много, наверно Югик забухал ,приходится заменять Псевдовибори стануть спусковим гачком для наступу проросійського лобі в Україні під гаслами миру і любові до братнього народу, - Грицак - Цензор.НЕТ 9962
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Вже Медведчук рветься до влади і якщо він туди пройде, то і Петі теж буде нормально - його ніхто не зачепить, так як і він "опозиціонерів" не чіпав.
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пепа - політичний хамелеон..пристосовується до будь якою влади..остаточно не палить мости..
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Нужно срочно увеличивать количество Герхардов, Али Хасанов, Гыг с Вамов и Амберов.
Иначе, война закончится.
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так власти легче показать, как она любит народ, ПОКАЖИТЕ, ДОКАЖИТЕ ДЕЛАМИ и никакой путен не страшен
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Що там з семочко у тебе в заступниках? Це не прокацапське лоббі?
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Геть руки від харошого парня Сємочки, огенти кремля!
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Я ще заслужений розхитувач лодки і цинічний бандера першого ступеню
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Псевдовыборы станут спусковым крючком для наступления пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу, - Грицак. Угу! Ага! Конэчно!
Сколько можно ныть, особенно СБУ , про "всё пропало? Хуля вы панику разводите , в военное время (ВМВ) , за такие настроения к стенке ставили? Делайте свою свою работу, крючки, млять, спусковые, ска.
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В Австрії викрили російського шпигуна полковниика, який передавав дані про авіацію НАТО у кремль, глава мзс Австрії скасував свій візит в масквабад, а Кутрц вимагає пояснень від Тупіна, посла рашки викликали на килим.
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не по теме, но рядом.
На сайте Work с сегодняшнего дня сделали дополнительную опцию - на украинском языке. Не удаляя при этом русский, разумеется.
Почитайте комменты ватного скота
https://www.work.ua/news/site/992/
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козломордые боятся за челюсти..
я бы оставил только английский и украинский (на латинице)
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зачем латиница? У нас своё вполне красивое и древнее. В отличие от т.н. русского языка, в украинском-то как раз полно староруських слов, букв, понятий.
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деда Назарбаев очень умный и перевел казахский на латиницу..
надо объяснять зачем?
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у них нечего было переводить - казахской/монгольской и т.п. письменности не существует.
А нам-то зачем?!
Говорим о верности корням и убираем кириллицу?!
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большинство славян на ней пишут,вообще-то,кроме сербов и белорусов..
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Вообще-то, кириллица как раз и есть славянская, от болгар. А чехи, поляки, словаки и прочие - то уже дань европезации тех лет.
Что говорить о том, как оно "модно" и современно, если есть исторический факт тысячелетней кириллицы?
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хорошо,серёга,я не настаиваю,пиши как хочешь.. Псевдовибори стануть спусковим гачком для наступу проросійського лобі в Україні під гаслами миру і любові до братнього народу, - Грицак - Цензор.НЕТ 7951
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Я не зрозумів, до кого Грицак звертається...? Розслідувати справи про зраду і антиукраїнські, антидержавні заяви - це якраз його обов'язок. Грицак досі нічого не зробив в цьому напрямку. Чи це передсмертний передвиборчий поносний зуд вірних псів Потроха?
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операція "Шатун 144" в дії...знаєм-с..
до речі міг й не казати...ну або простіше сказати
українці ну ви там вкурсі "рука кремля,агенти кремля" перейдем до інших тем...
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Проведення москалями виборів рівнозначно повинно розцінюватись як оголошення війни Україні, приклад КРИМ - ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ!!!!!!!!!!!!
Після цього формат Мінських домовлень втрачає сенс.
Після цього повинно стояти питання про включення у договірний процес представників Таганрогу, Курська, Старого Осколу і навіть Кубані.
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Вже надоїло слухати цього болтуна: ну якщо "российские агенты принуждают украинскую власть к переговорам с якобы законно выбранными главарями ДНР", то чим займаєшся ти, СБУ-шник сраний. Це якраз і є твоїм завданням виловлювати таких агентів. Вони сидять біля української влади, принуждають її, а воно нікчемне патякає та несе на всяких брифінгах чергову херню.
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"Попытка легитимизации незаконных выборов террористов в ОРДЛО будет использована для дальнейшего принуждения украинской власти российскими агентами влияния к переговорам с якобы законно выбранными главарями "Д/ЛНР"
Вполне может быть! Иначе не понятно, зачем Расии так явно нарушать минские соглашения?
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Вже надоїло слухати цього болтуна: ну якщо "российские агенты принуждают украинскую власть к переговорам с якобы законно выбранными главарями ДНР", то чим займаєшся ти, СБУ-шник сраний. Це якраз і є твоїм завданням виловлювати таких агентів. Вони сидять біля української влади, принуждають її, а воно нікчемне патякає та несе на всяких брифінгах чергову херню.
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То хай Грицак не боїться цих агентів,а вживає заходів з їх деактивації.
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Для начала перестань их крышевать.
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Сколько можно мусолить эту тему?
Педерация захотела СП2 - он уже строится.
Педерация захотела выборы - они будут 100%.
"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина! "
Псевдовибори стануть спусковим гачком для наступу проросійського лобі в Україні під гаслами миру і любові до братнього народу, - Грицак - Цензор.НЕТ 9936

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Если чё, отвечайте несвидомым, что рагули живут на россии в Смоленской области, их деревня так и называется - Рагулино.
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А Одесский "Дом профсоюзов" уже востановили?
А то походу скоро понадобится...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПсевдовыборы станут спусковым крючком для наступления пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу, - Грицак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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