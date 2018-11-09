 "Это выглядит чуть-чуть по-советски": Милонов и Пореченков предлагают не наказывать Ефремова за его слова о России. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.ру".

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Активный сторонник террористов "ДНР", российский актер Михаил Пореченков вступился за своего коллегу Михаила Ефремова, у которого предложили отобрать звание заслуженного артиста РФ за его критические высказывания о России на украинской радиостанции. Ранее он заявил в эфире, что после распада СССР ушел "коммунистический морок", но вместо него появился "империалистический".

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Пореченков выступил за сохранение звания Ефремова, так как оно дается за творческие достижения, а не за политические тезисы.

"Звание ему не за высказывание давали, а за работу, за какие-то творческие вещи", — говорит Пореченков. — Мне кажется, что это неправильно. Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны. К сожалению, не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется".

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Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов также поддержал такую позицию.

"Мне кажется, когда им всем давали звания заслуженных и народных артистов, — они и вправду были хорошими артистами, — сказал Милонов. — Им давали не за нынешнее, а за другое. И сегодня лишать звания… я бы не стал этого делать. Это выглядит, как бы сказать, — чуть-чуть по-советски даже".

При этом чиновник достаточно резко высказался о словах Ефремова и его политических убеждениях.

"Его заслуги в прошлом никак не проецируются на отсутствие у меня уважения к нему нынешнему, — подчеркнул Милонов.

"Да, Ефремов талантливый актер, никто не спорит. Никто не скажет, что Ефремов бесталанен, повторю: он талантливый актер. Но, к большому моему сожалению, он обратил свой талант на то, чтобы помогать злу, как мне кажется. Есть большая разница между критическим отношением к негативным явлениям, которые я сам терпеть не могу, и тем, что он делает. Потому что все-таки Родина есть Родина. И так себя вести по отношению к Родине, показывать, что там все "уроды" и "ватники", а я тут один хороший, — это нехорошо. Мне его жалко".

Такую бурную реакцию вызвало интервью Ефремова киевской радиостанции "Новое время", в котором он и произнес слова об "империалистическом мороке" в России.

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Предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста России высказал член экспертного совета при Госдуме РФ Вадим Манукян. Следует отметить, что Манукян не является депутатом, а работает в нижней палате парламента на общественных началах.

"Если внутри России они выглядят как юмор и сатира, то вне страны, тем более на Украине, которая объявила Россию "страной-агрессором", подобный формат выступления, извините, уже тянет на предательство родины", - заявил Манукян.

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Сам Ефремов отметил, что не обращает внимания на реакцию на его слова, кратко заявив: "Меня это не интересует. По барабану. До свидания".

В поддержку актера выступил лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который во многом разделяет политические взгляды Ефремова. Музыкант раскритиковал всю ситуацию, назвав ее "мышиной возней".

"Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня! — сказал Макаревич. — Хватит уже про это, ну просто невозможно! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих [чертовых] депутатов, ну хватит!"

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