 "Это выглядит чуть-чуть по-советски": Милонов и Пореченков предлагают не наказывать Ефремова за его слова о России. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.ру".
Активный сторонник террористов "ДНР", российский актер Михаил Пореченков вступился за своего коллегу Михаила Ефремова, у которого предложили отобрать звание заслуженного артиста РФ за его критические высказывания о России на украинской радиостанции. Ранее он заявил в эфире, что после распада СССР ушел "коммунистический морок", но вместо него появился "империалистический".
Смотрите также: Российский актер-пропагандист Пореченков приехал пострелять в украинских солдат в аэропорту Донецка. ВИДЕО
Пореченков выступил за сохранение звания Ефремова, так как оно дается за творческие достижения, а не за политические тезисы.
"Звание ему не за высказывание давали, а за работу, за какие-то творческие вещи", — говорит Пореченков. — Мне кажется, что это неправильно. Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны. К сожалению, не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется".
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ведь у них там в крови, в этом самом Крыму, беспробудное южное ###дство", - Ефремов о "депутате Поклонском". ВИДЕО
Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов также поддержал такую позицию.
"Мне кажется, когда им всем давали звания заслуженных и народных артистов, — они и вправду были хорошими артистами, — сказал Милонов. — Им давали не за нынешнее, а за другое. И сегодня лишать звания… я бы не стал этого делать. Это выглядит, как бы сказать, — чуть-чуть по-советски даже".
При этом чиновник достаточно резко высказался о словах Ефремова и его политических убеждениях.
"Его заслуги в прошлом никак не проецируются на отсутствие у меня уважения к нему нынешнему, — подчеркнул Милонов.
"Да, Ефремов талантливый актер, никто не спорит. Никто не скажет, что Ефремов бесталанен, повторю: он талантливый актер. Но, к большому моему сожалению, он обратил свой талант на то, чтобы помогать злу, как мне кажется. Есть большая разница между критическим отношением к негативным явлениям, которые я сам терпеть не могу, и тем, что он делает. Потому что все-таки Родина есть Родина. И так себя вести по отношению к Родине, показывать, что там все "уроды" и "ватники", а я тут один хороший, — это нехорошо. Мне его жалко".
Такую бурную реакцию вызвало интервью Ефремова киевской радиостанции "Новое время", в котором он и произнес слова об "империалистическом мороке" в России.
Предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста России высказал член экспертного совета при Госдуме РФ Вадим Манукян. Следует отметить, что Манукян не является депутатом, а работает в нижней палате парламента на общественных началах.
"Если внутри России они выглядят как юмор и сатира, то вне страны, тем более на Украине, которая объявила Россию "страной-агрессором", подобный формат выступления, извините, уже тянет на предательство родины", - заявил Манукян.
Сам Ефремов отметил, что не обращает внимания на реакцию на его слова, кратко заявив: "Меня это не интересует. По барабану. До свидания".
В поддержку актера выступил лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который во многом разделяет политические взгляды Ефремова. Музыкант раскритиковал всю ситуацию, назвав ее "мышиной возней".
"Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня! — сказал Макаревич. — Хватит уже про это, ну просто невозможно! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих [чертовых] депутатов, ну хватит!"
шакалы идут по следу
А от Поретчинков))) Бузить вздумал? ШАКАЛ ПОГАНЫЙ...против курса партии в открытую?)))
Не уж то прозревает?
по-радянськипо-дебільному"...
совок всегда совком был, есть и будет.
из серии лишать родительских прав, если дитеныш на митинг оппозиции пришел.
логики у комуняк и хуйловцев никогда не наблюдалось.
У ВАС ЧУЧЕЛО СУШЕНО-СОВКОВОЕ ВОНЯЕТ В САМОМ ЦЕНТРЕ МАЦКВЫ!
НЕ занимайся самогипнозом, падать продажная - вы все конченые совки и совками подохнете.
Ни кого там не жалко....
Твари больной страны....
"Винни-Пух с лицом убийцы": Растолстевший Пореченков ведет «Спокойной ночи, малыши!»
https://antikor.com.ua/articles/268458-vinni-puh_s_litsom_ubijtsy_rastolstevshij_porechenkov_vedet_spokojnoj_nochi_malyshi
решта все від лукавого...