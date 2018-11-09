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 "Это выглядит чуть-чуть по-советски": Милонов и Пореченков предлагают не наказывать Ефремова за его слова о России. ВИДЕО

Член комитета Государственной думы России по международным делам Виталий Милонов и некоторые артисты высказались против лишения актера Михаила Ефремова почетного звания заслуженного артиста РФ за критические высказывания о России в эфире украинской радиостанции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.ру".

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Активный сторонник террористов "ДНР", российский актер Михаил Пореченков вступился за своего коллегу Михаила Ефремова, у которого предложили отобрать звание заслуженного артиста РФ за его критические высказывания о России на украинской радиостанции. Ранее он заявил в эфире, что после распада СССР ушел "коммунистический морок", но вместо него появился "империалистический".

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Пореченков выступил за сохранение звания Ефремова, так как оно дается за творческие достижения, а не за политические тезисы.

"Звание ему не за высказывание давали, а за работу, за какие-то творческие вещи", — говорит Пореченков. — Мне кажется, что это неправильно. Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны. К сожалению, не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется".

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Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов также поддержал такую позицию.

"Мне кажется, когда им всем давали звания заслуженных и народных артистов, — они и вправду были хорошими артистами, — сказал Милонов. — Им давали не за нынешнее, а за другое. И сегодня лишать звания… я бы не стал этого делать. Это выглядит, как бы сказать, — чуть-чуть по-советски даже".

При этом чиновник достаточно резко высказался о словах Ефремова и его политических убеждениях.

"Его заслуги в прошлом никак не проецируются на отсутствие у меня уважения к нему нынешнему, — подчеркнул Милонов.

"Да, Ефремов талантливый актер, никто не спорит. Никто не скажет, что Ефремов бесталанен, повторю: он талантливый актер. Но, к большому моему сожалению, он обратил свой талант на то, чтобы помогать злу, как мне кажется. Есть большая разница между критическим отношением к негативным явлениям, которые я сам терпеть не могу, и тем, что он делает. Потому что все-таки Родина есть Родина. И так себя вести по отношению к Родине, показывать, что там все "уроды" и "ватники", а я тут один хороший, — это нехорошо. Мне его жалко".

Такую бурную реакцию вызвало интервью Ефремова киевской радиостанции "Новое время", в котором он и произнес слова об "империалистическом мороке" в России. 

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Предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста России высказал член экспертного совета при Госдуме РФ Вадим Манукян. Следует отметить, что Манукян не является депутатом, а работает в нижней палате парламента на общественных началах.

"Если внутри России они выглядят как юмор и сатира, то вне страны, тем более на Украине, которая объявила Россию "страной-агрессором", подобный формат выступления, извините, уже тянет на предательство родины", - заявил Манукян.

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Сам Ефремов отметил, что не обращает внимания на реакцию на его слова, кратко заявив: "Меня это не интересует. По барабану. До свидания".

В поддержку актера выступил лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который во многом разделяет политические взгляды Ефремова. Музыкант раскритиковал всю ситуацию, назвав ее "мышиной возней".

"Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня! — сказал Макаревич. — Хватит уже про это, ну просто невозможно! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих [чертовых] депутатов, ну хватит!"

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Источник: https://censor.net.ua/v3096047
 
 
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Магукяны не хотят жарить шашлыки. Манукяны хотят быть дипутатами
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Ну за Милонова промолчу...он уже давно пациент Голубого вагона...
А от Поретчинков))) Бузить вздумал? ШАКАЛ ПОГАНЫЙ...против курса партии в открытую?)))
Не уж то прозревает?
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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А с чего выродки в виде Милонова и Пороченкова вдруг стали заступаться за друга Украины Мишу Ефремова? Неужели учуяли смену ветра?
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Як сказав би Гепа: "Це виглядає трохи по-радянськи по-дебільному"...
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Пореченков может говорить, что-угодно... Однако, если режиссёры и продюссеры думают не о политике, а о деньгах от проката, то его "трындёж" - "лай шакала в степи"... Если Пореченков получил "чёрную метку", и фильмы с его участием не попадут в страну с 40-миллионной "русскопонимающей" аудиторией - это проблема... На хрена вкладывать деньги в "живой труп"?...
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эх, жаль, что пореченкову, когда он по нашим из пулемёта стрелял, снайпер по нему не отработал в лобешник, что "мозгами раскинул", было бы очень прекрасно и поучительно для остальных ватников. А Вам Михаил держитесь!
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Пушкина за стих БЕСЫ расстрелять,а Лермонтова сослать в Сибирь,за прощай немытую РАБссию,а Достоевского за Преступление и наказание посадать навечно в Петропавловскую крепость.Ну а Михаил Афанасьевича Булгакова за Собачье сердце и Сагу про Воланда заточить в ка меру Одиночку на Лубянке... "Це якось трохи по-радянськи": Мілонов і Пореченков пропонують не карати Єфремова за його слова про Росію - Цензор.НЕТ 5202 "Це якось трохи по-радянськи": Мілонов і Пореченков пропонують не карати Єфремова за його слова про Росію - Цензор.НЕТ 5202
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причем тут заслуги Ефремова как актера, его звание заслуженого, до его высказываний?
совок всегда совком был, есть и будет.
из серии лишать родительских прав, если дитеныш на митинг оппозиции пришел.
логики у комуняк и хуйловцев никогда не наблюдалось.
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ушел "коммунистический морок"?? Куда он от вас ушел?? Вы совки расяянские до сих пор с пеной у пасти бьетесь в припадке преданности пред дохлыми совковожаками публично и массово.

У ВАС ЧУЧЕЛО СУШЕНО-СОВКОВОЕ ВОНЯЕТ В САМОМ ЦЕНТРЕ МАЦКВЫ!
НЕ занимайся самогипнозом, падать продажная - вы все конченые совки и совками подохнете.
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Ефремов предлагает купить Крым у украинцев за вонючий газ и мост.., а другие свинособаки травят его даже за это...
Ни кого там не жалко....
Твари больной страны....
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бгггг...
"Винни-Пух с лицом убийцы": Растолстевший Пореченков ведет «Спокойной ночи, малыши!»

"Це якось трохи по-радянськи": Мілонов і Пореченков пропонують не карати Єфремова за його слова про Росію - Цензор.НЕТ 7599

https://antikor.com.ua/articles/268458-vinni-puh_s_litsom_ubijtsy_rastolstevshij_porechenkov_vedet_spokojnoj_nochi_malyshi
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хороший росіянин - мертвий росіянин(с)
решта все від лукавого...
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За слова : Расейская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления,Салтыкова -Щедрина мало повесить,а за слова Михаил Евграфовича : в болтливости скрывается ЛОЖЬ,а ложь,как известно,есть мать всех РАБссиянских пороков,знаменитого РАБссиянина надо выслать в США,по пути Солженицына,в штат Вермонт... "Це якось трохи по-радянськи": Мілонов і Пореченков пропонують не карати Єфремова за його слова про Росію - Цензор.НЕТ 293 "Це якось трохи по-радянськи": Мілонов і Пореченков пропонують не карати Єфремова за його слова про Росію - Цензор.НЕТ 293
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Больше всех,мне нравится мысль Салтыкова-Щедрина такая : У нас на РАБссии воруют ВСЕ,при этом хохоча добавляют : когда же это Кончится?... "Це якось трохи по-радянськи": Мілонов і Пореченков пропонують не карати Єфремова за його слова про Росію - Цензор.НЕТ 5511
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Это выглядит чуть-чуть по-советски": Милонов и Пореченков предлагают не наказывать Ефремова за его слова о России. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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