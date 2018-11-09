 Задержаны двое иностранцев, совершивших серию разбойных нападений на женщин в Киеве и Киевской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу ГУ НП в г. Киеве.

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В полиции отметили, что в течение вечера злоумышленники совершили сразу два таких дерзких преступления - на улице Митрополита Липкивского и Саперно-Слободской. У следователей есть все основания полагать, что на их счету восемь аналогичных правонарушений на территории Киева и Киевской области.

Сотрудники отдела раскрытия преступлений, совершенных иностранцами и в отношении них, управления уголовного розыска полиции Киева задержали подозреваемых в разбойных нападениях - иностранцев, 1976 и 1981 года рождения.

"Двое уроженцев другого государства нападали на киевлянок на территории Соломенского и Голосеевского районов столицы. Надев балаклавы, злоумышленники применяли газовый баллончик, после чего отбирали у пострадавших сумочки с кошельками и мобильные телефоны. К местам совершения преступлений "криминальный дуэт" приезжал на иномарке. В то время, когда один из соучастников нападал на жертву, другой - сидел за рулем и наблюдал за ситуацией", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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Киевские оперативники задержали злоумышленников на горячем после последних преступных эпизодов. Следственно-оперативная группа при осмотре автомобиля правонарушителей изъяла у них женскую сумку, перчатки, мобильные телефоны, деньги и банковские карты.

Следователи объявили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, это - разбой.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"У следователей есть все основания полагать, что на их счету восемь аналогичных правонарушений, совершенных на территории Киева и Киевской области. За серию разбойных нападений им грозит до десяти лет лишения свободы ", - отметил Андрей Крищенко.