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 Задержаны двое иностранцев, совершивших серию разбойных нападений на женщин в Киеве и Киевской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Столичные оперативники задержали группу иностранцев за серию разбойных нападений на женщин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу ГУ НП в г. Киеве.

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В полиции отметили, что в течение вечера злоумышленники совершили сразу два таких дерзких преступления - на улице Митрополита Липкивского и Саперно-Слободской. У следователей есть все основания полагать, что на их счету восемь аналогичных правонарушений на территории Киева и Киевской области.

Сотрудники отдела раскрытия преступлений, совершенных иностранцами и в отношении них, управления уголовного розыска полиции Киева задержали подозреваемых в разбойных нападениях - иностранцев, 1976 и 1981 года рождения.

Задержаны двое иностранцев, совершивших серию разбойных нападений на женщин в Киеве и Киевской области, - полиция 01

"Двое уроженцев другого государства нападали на киевлянок на территории Соломенского и Голосеевского районов столицы. Надев балаклавы, злоумышленники применяли газовый баллончик, после чего отбирали у пострадавших сумочки с кошельками и мобильные телефоны. К местам совершения преступлений "криминальный дуэт" приезжал на иномарке. В то время, когда один из соучастников нападал на жертву, другой - сидел за рулем и наблюдал за ситуацией", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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Задержаны двое иностранцев, совершивших серию разбойных нападений на женщин в Киеве и Киевской области, - полиция 02

Киевские оперативники задержали злоумышленников на горячем после последних преступных эпизодов. Следственно-оперативная группа при осмотре автомобиля правонарушителей изъяла у них женскую сумку, перчатки, мобильные телефоны, деньги и банковские карты.

Задержаны двое иностранцев, совершивших серию разбойных нападений на женщин в Киеве и Киевской области, - полиция 03

Следователи объявили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, это - разбой.

Задержаны двое иностранцев, совершивших серию разбойных нападений на женщин в Киеве и Киевской области, - полиция 04

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"У следователей есть все основания полагать, что на их счету восемь аналогичных правонарушений, совершенных на территории Киева и Киевской области. За серию разбойных нападений им грозит до десяти лет лишения свободы ", - отметил Андрей Крищенко.

Задержаны двое иностранцев, совершивших серию разбойных нападений на женщин в Киеве и Киевской области, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/v3096030
 
   
 Топ комментарии
 
Я уже об этом писал, но придётся повторить ещё раз. В весьма толерантной и демократической Японии никто про преступников на новостных сайтах не пишет просто 外人 (иностранец), всегда указывают страну. Кому нужен это хренов "политес" в адрес стран, разводящих бандюков! Задержаны двое иностранцев, совершивших серию разбойных нападений на женщин в Киеве и Киевской области, - полиция - Цензор.НЕТ 328
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Та напевно що грузини або інші кавказці. З Грузії порядні люди в Україну не їдуть останнім часом. Тільки злодії.
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Я уже об этом писал, но придётся повторить ещё раз. В весьма толерантной и демократической Японии никто про преступников на новостных сайтах не пишет просто 外人 (иностранец), всегда указывают страну. Кому нужен это хренов "политес" в адрес стран, разводящих бандюков! Задержаны двое иностранцев, совершивших серию разбойных нападений на женщин в Киеве и Киевской области, - полиция - Цензор.НЕТ 328
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Видимо,советники по культуре из соратников Михуйила,гости из солнечной Грузии
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Япония толерантная?))) Одна из самых националистических стран где в некоторых ресторанах и кафе не обслуживают иностранцев)
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... и даже не изнасиловали, до чего народ пошёл к баблу жадный, никакой романтики!
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Та напевно що грузини або інші кавказці. З Грузії порядні люди в Україну не їдуть останнім часом. Тільки злодії.
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Машину конфіскувати, передати її хлопцям на передову, там вона більш хлопцям допоможе, ніж цім виродкам!!!
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тай самим виродкам можна організувати марафон по мінних полях лугандонії Затримано двох іноземців, які вчинили серію розбійних нападів на жінок у Києві та Київській області, - поліція - Цензор.НЕТ 291
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Алладинов слишком много стало в стране. А там где черные, там всегда преступления и наркоторговля. Алладины работать не умеют.
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я думаю, что полиция должна ставить официальные рекламные бигборды, где будет написано, что соблюдение законов - важно для каждого гражданина. и что соблюдение техники безопасности на дорогах снижает риск попадания в дтп. и другое необходимое информирование. полиция должна систематически вести информационную кампанию.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗадержаны двое иностранцев, совершивших серию разбойных нападений на женщин в Киеве и Киевской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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