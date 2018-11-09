 "В течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - Гройсман просит ВР расширить его полномочия. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады.
"Я категорически поддерживаю наведение порядка в стране, и хочу сказать от правительства как Премьер-министр: нам недостаточно полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу (на рассмотрение ВР. - Ред.) изменения в закон о Кабинете Министров Украины относительно усиления полномочий Премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я ответственно заявляю, что в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - заверил Гройсман.
...
В то же время перед этим он отметил, что вопрос о том, какой должна быть система - президентско-парламентской или парламентско-президентской, - является исключительно делом депутатов Верховной Рады.
А если серьёзно, то возможно уже поставлена задача, упразднить полномочия президента(а вдруг Юлю выберут).
Запускайте смело руку
В государственный карман.
В тесноте и страшной давке
Не заметит вас никто...там..
Пля, держите меня семеро!
А до этого прымер-мунистр только показывавал, как управлять страной?
...
.......
Плохо, когда мозгов нет. Плохо и для тех, у кого их нет (живут в злыднях), а еще хуже для окружающих, у кого мозги присутствуют. Трудно выживать среди быдла...
Второе: Только идиот не видит, что Украина образца 2014 года и 2018 не изменилась. Это две разные страны.
Третье: Посмотри трёхминутное видео. Там говорится, как поляки ненавидели Бальцеровича за его реформы (ему пришлось подать в отставку из-за этого), и как они его носят сейчас на руках. Чтобы всё это понимать надо иметь работающие мозги, а не вату, или опилки.
Где факты коррупции Гройсмана? Нет их у тебя? Тогда заткнись.
я свой позор сумею искупить!!!
😂🤑
Без быстродействующего закона про отзыв любого с любой выборной должности, на выборы можно не ходить со спокойной совестью. Система фальсификации и обмана с 1991-го года отлажена чётко. Умным, честным, патриотам украинцам дорога во власть закрыта наглухо. Без вышеупомянутого закона, продолжение геноцида в течении следующей пятилетки гарантировано.
нафиг тот педро
даешь гросю гетьманом
Вы можете по-разному расценить это заявление. Но он единственный из всех "грозных" мэров Винницы, который навел в городе порядок.
Убрал стихийные рынки, убрал стихийных перевозчиков, убрал из цнтра сраные маршрутки, возродил муниципальный транспорт, который ходит по минутам (!), прямые линии и кол-центры со всеми ЖКХ-службами, в
во всех оайонах города прозорые центры...
Были в его адрес угрозы убийством, был саботаж, насмешки, активные пртесты с киданиями людей под бульдозеры. Но он делал все, что обещал и что начинал...
Это вам скажет любой житель Винницы.
Поверьте, Президент из него возможно никакой, но хозяйственник и "кризисный менеджер" он хороший:амбициозний и возможно мотивирован отсутствием хорошего образования.
Но очень умный и способный.
Честное слово.
Эй, модератори, убери это антисемитское гавно с форума.
Или ты только тех трешь, что против Пети?
Но он не засцал выступить против него. И Гройсман парень ой как не простой.
Его Петя не смог переломать. И это единственный ему противовес, который в случае Майдана остановит силовиков и не даст им повторить Майдан-2014 с его расстрелами.
Поэтому Он и просит дайте возможность навести порядок в тране.
Или ты не знаешь, что Петя из АП сделал альтернативу КМ?
А если не знаешь - то знай и не умничай.
Заметьте, он сделал это заявление после встречи с Меркель..
Думайте если есть чем....
Овцы, блдь...
...нечто похожее оно уже обещало..а воз и нынче там,даже назад сдал...
Он обещал за неделю побороть коррупцию.