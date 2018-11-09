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Все про:ВР (22435) Кабмин (10719) премьер (1431) Гройсман (4409)

 "В течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - Гройсман просит ВР расширить его полномочия. ВИДЕО

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов Верховной Рады принять изменения в закон о Кабинете Министров и расширить полномочия главы правительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады.

...
"Я категорически поддерживаю наведение порядка в стране, и хочу сказать от правительства как Премьер-министр: нам недостаточно полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу (на рассмотрение ВР. - Ред.) изменения в закон о Кабинете Министров Украины относительно усиления полномочий Премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я ответственно заявляю, что в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - заверил Гройсман.

В то же время перед этим он отметил, что вопрос о том, какой должна быть система - президентско-парламентской или парламентско-президентской, - является исключительно делом депутатов Верховной Рады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гройсман предложит Порошенко уволить мешающих децентрализации глав РГА. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3096025
 
   
 Топ комментарии
 
а до того ты че делал а грося?
ты свой карман в порядок приведешь
чтоб сдрыснуть сразу!!! "В течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - Гройсман просит ВР расширить его полномочия - Цензор.НЕТ 4652
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Иди ты н..й, наводитель порядков....
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Гройсман - з директора базара в прем'єри, Луценко - Генпрокурор, Насіров - голова податкової, Деєва -заміністра МВС, Ківа - радник його і голова партії з недавніх пір. Ну а міністр МВС - "сам" Аваков. Я не сплю ??? Ущипніть мене ! "Упродовж трьох місяців наведу в країні реальний порядок", - Гройсман просить ВР розширити його повноваження - Цензор.НЕТ 3701
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Перелік не повний, у пгокурога жінка III - тисячоліття, із грязі у князі...
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Тут вже має іти мова не про розширені повноваження, а про відставку з подальшим подовженим терміном ув'язнення.
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Скажемо дружно Гройсману "Давайдосвіданія!"
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Дякуємо гроss - ман, ти вже обіцяв показати як треба керувати країною...
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- Та він ж не знав що, буде так мало повноважень. От якби було більше... "Упродовж трьох місяців наведу в країні реальний порядок", - Гройсман просить ВР розширити його повноваження - Цензор.НЕТ 7988
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Гройсман,,, шахер-махер это не порядок, это твоё,,, личное.🙄
А если серьёзно, то возможно уже поставлена задача, упразднить полномочия президента(а вдруг Юлю выберут).
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Помнится мне, как зРада резала полномочия Мыздобулу в 2004-ом. В общем нужно как то ограничивать конституционные екзерцысы депутатов. Поскольку вряд ли вы найдёте в мире другую страну, где чиновники так сношают Конституцию.
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***
Запускайте смело руку
В государственный карман.
В тесноте и страшной давке
Не заметит вас никто...там..
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Я вас прошу, если этот поц ничего нормального несподобился сделать с теми полномочиями, которые у него есть то, фиг что нормальное у него получится и с правами боха. Излюбленная тема украинских чиновников- просить больше полномочий под занавес.
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Я ответственно заявляю, что в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - заверил Гройсман.

Пля, держите меня семеро! "Упродовж трьох місяців наведу в країні реальний порядок", - Гройсман просить ВР розширити його повноваження - Цензор.НЕТ 1997
А до этого прымер-мунистр только показывавал, как управлять страной?
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Надо иметь мозги, чтобы понять, что Гройсман это подарок для Украины, так же как и Бендукидзе для Грузии и Бальцерович для Польши.
Плохо, когда мозгов нет. Плохо и для тех, у кого их нет (живут в злыднях), а еще хуже для окружающих, у кого мозги присутствуют. Трудно выживать среди быдла...
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Что общего между реформаторами Бендукидзе и Бальцеровичем, и коррупционером Гройсманом? Какие реформы Гройсман инициировал или воплотил в жизнь.
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Конкретные факты коррупции Гройсмана выложишь? Можешь с ними прямиком в НАБУ поехать. Это раз.
Второе: Только идиот не видит, что Украина образца 2014 года и 2018 не изменилась. Это две разные страны.
Третье: Посмотри трёхминутное видео. Там говорится, как поляки ненавидели Бальцеровича за его реформы (ему пришлось подать в отставку из-за этого), и как они его носят сейчас на руках. Чтобы всё это понимать надо иметь работающие мозги, а не вату, или опилки.
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Ты не можешь понять написанное? Я тебя спросил, какие конкретно реформы придумал, инициировал или воплотил в жизнь лично Гройсман?
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Алекс не мечите бисер перед быдлом, это же просто тролль.
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Не думаю, что он тролль. Скорее всего, просто олигофрен.
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Да? Ну, мне моя "умственная отсталость" не мешает мне зарабатывать деньги головой. Вот ты, кем работаешь? Скорее всего работаешь "на дядю". Встаёшь рано утром и идёшь на ненавистную работу, а потом считаешь часы до окончания рабочего дня. Возможно ты выживший из ума пенсионер сидящий постоянно дома. В любом случае ты и твои собратья по разуму не успешные люди. У вас жалкая жизнь. Вот и ноете на ЦН с утра до ночи.
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Что значит "лично"? Он премьер-министр. Все реформы (плохие они, или хорошие), что проходят в Украине его парафия, ответственность и заслуга, как главы правительства. Возьми любую реформу и ее можно предписать премьеру, потому, как если бы он был против реформ, то их априори не было бы. У Гройсмана есть команда и он там шеф, главный.
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Объясню в который раз для слабоумных. Бендукидце и Бальцерович сами лично придумали план реформ, были их инициаторами, организаторами, пропагандистами. Хорошо, какие вообще реформы проводит Гройсман, пусть даже не лично? "Возьми любую реформу..." - Так я ж тебя и прошу, назови мне хоть одну реформу в Украине, что именно взять-то?
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Дегенерат, видео смотрел? Там та же история, что сейчас, только были поляки, которые вопили "Где реформы? Только хуже стало! Всё подорожало! Памагите-спасите!".
Где факты коррупции Гройсмана? Нет их у тебя? Тогда заткнись.
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У меня нет фактов коррупции Гройсмана, я не в прокуратуре работаю. Факты мы узнаем через полгода, когда эта банда в тюрьме сидеть будет. "Там та же история..." "Упродовж трьох місяців наведу в країні реальний порядок", - Гройсман просить ВР розширити його повноваження - Цензор.НЕТ 6492 Та же??? Тебе назвать реформы, которые провел Бальцерович? Я могу по пунктам перечислить. Но я так от тебя не смог получить ответ, какие же именно реформы проводит Гройсман?
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А он или плохо видит или плохо соображает ! А что касается сравнения Украины 2014 и 2018 годов , то все стало действительно в разы хуже ! И как можно сравнивать реформаторов , пусть даже с болезненными для людей реформами с этим вором и лжецом.
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"Это две разные страны." - Полностью согласен! Украина 2014 - это страна с надеждой. Украина 2018 - это страна с преступным режимом, насквозь пронизанная коррупцией, с уменьшающимся с катастрофической скоростью населением и последняя в европейском списке по уровню жизни.
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Конкретные факты, о да. А то, куда скатилась Украина за последнее время - это не факт! Или то Йуля вЫновата?
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Слышь ты дебил с мозгами , КАКОГО РОЖНА ТЫ ЛЕЗЕШЬ К НАМ? Забери это чудо экономики себе!
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О, привет, шарикова! Что тебя так пучит? Съешь селёдки и успокойси!
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Уровень твоего умственного развития заметен сразу! Лишь бы тебя не пучило!
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Гройсман, ты? Полномочий требуй на зоне.
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А до сих пор был виртуальный порядок, как то так выходит? Грося, побойся Бога. Чего раньше молчал? Сразу бы сказал, ХОЧУ ЦАРЕМ.
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Чета падобное уже слыхал:-;О дайте, дайте мене свободу,
я свой позор сумею искупить!!!

😂🤑
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Нужно принять закон об ответственности ,за невыполненные предвыборные обещания...Не выполнил, плати стране штрафы ,за убытки...Хоть всю свою жизнь...Нанёс своей безмозглой политикой, стране значительный ущерб, ответственность должна быть жёстче- тюрьма и конфискация имущества..Политических авантюристов, претендующих на высшие госдолжности, станет в разы меньше..
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Проте, порядок прийняття рішення та механізм відкликання депутата був встановлений законом аж в 1995 році, коли був прийнятий ЗУ «Про відкликання народного депутата України». Конституція України 1996 року вже не мала положення, яким би передбачалася можливість для виборців відкликати нардепа. Сам Закон «Про відкликання народного депутата України» ще деякий час існував. Його скасували Законом "Про внесення змін до ЗУ «Про статус народного депутата України», який був прийнятий 22.03.2001 року. Сам ЗУ «Про статус народного депутата України» викладено в новій редакції, а ст.7 викладена вже без юридичної можливості відкликати депутата. На даний момент ні Конституція України, ані закони не передбачають для виборців можливості відкликати народного депутата.

Без быстродействующего закона про отзыв любого с любой выборной должности, на выборы можно не ходить со спокойной совестью. Система фальсификации и обмана с 1991-го года отлажена чётко. Умным, честным, патриотам украинцам дорога во власть закрыта наглухо. Без вышеупомянутого закона, продолжение геноцида в течении следующей пятилетки гарантировано.
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як може навести в країні порядок людина, яка навіть не може нормально висловити свої думки?!
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а если не наведу то виноваты папередники "Упродовж трьох місяців наведу в країні реальний порядок", - Гройсман просить ВР розширити його повноваження - Цензор.НЕТ 6218 Катился бы ты Грося в оПу!
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та уж чо там мелочишься
нафиг тот педро
даешь гросю гетьманом
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Если бы у него было только 4 класса образования, то можно было ещё дать какие-то полномачия. А 8 классов-уже взрослый мальчик, пусть справляется, как и другие дяди.
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Ну да, уже показал, как надо управлять страной.можно и добавить полномочий.
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Всем, кто со скпсисом отнесется к словам Гройсмана:
Вы можете по-разному расценить это заявление. Но он единственный из всех "грозных" мэров Винницы, который навел в городе порядок.
Убрал стихийные рынки, убрал стихийных перевозчиков, убрал из цнтра сраные маршрутки, возродил муниципальный транспорт, который ходит по минутам (!), прямые линии и кол-центры со всеми ЖКХ-службами, в
во всех оайонах города прозорые центры...
Были в его адрес угрозы убийством, был саботаж, насмешки, активные пртесты с киданиями людей под бульдозеры. Но он делал все, что обещал и что начинал...
Это вам скажет любой житель Винницы.
Поверьте, Президент из него возможно никакой, но хозяйственник и "кризисный менеджер" он хороший:амбициозний и возможно мотивирован отсутствием хорошего образования.
Но очень умный и способный.
Честное слово.
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Да, было такое в истории - один деятель порядок наводил сразу в стране, потом в Европе и заодно решил вопрос в окончательном формате че делать с такими как Грося... "Упродовж трьох місяців наведу в країні реальний порядок", - Гройсман просить ВР розширити його повноваження - Цензор.НЕТ 5493
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Паскуда ты вонючая....
Эй, модератори, убери это антисемитское гавно с форума.
Или ты только тех трешь, что против Пети?
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Во где сразу видно, кто пишет. Шалом, ущербное!
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кто же тебе даст полномочия. в порядке в украине не заинтересован никто, ни народ ни власть имущие которых выбрал этот самый народ))))
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И Пеца его пригласил в команду для подтанцовки.
Но он не засцал выступить против него. И Гройсман парень ой как не простой.
Его Петя не смог переломать. И это единственный ему противовес, который в случае Майдана остановит силовиков и не даст им повторить Майдан-2014 с его расстрелами.
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...неук,ти два роки чим займався...? - досить грабувати людей та країну...якщо не наївся,то й не налижешся...
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Как с портами в Одессе, Южном и Черноморске? Не, спасибо, не надо.
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А ты наверное не знаешь, что это ломоть НФ?
Поэтому Он и просит дайте возможность навести порядок в тране.
Или ты не знаешь, что Петя из АП сделал альтернативу КМ?
А если не знаешь - то знай и не умничай.
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сделаем...., построим..., наведем порядок..... !!! пи.....дун базарный !!!!!
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та дайте ему,все равно терять нечего..
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ага..с3,14здит то что осталось и уедет на родину предков....
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А у Скобеевой сказали что Тимошенко единственный политик способный договориться о мире. Это правда? "Упродовж трьох місяців наведу в країні реальний порядок", - Гройсман просить ВР розширити його повноваження - Цензор.НЕТ 2279
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Тебе все правда... Когда туловтще на ноги посажено "вверх тормашками" и вместо головы - жопа.Умному человеку понятно, что если Скобеева хвалит, то это тхуже проклятия. Ты не знаешь?
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А зачeм хамить? Я спрашиваю без оскорблений. А могу ответить по другому "Упродовж трьох місяців наведу в країні реальний порядок", - Гройсман просить ВР розширити його повноваження - Цензор.НЕТ 4112
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Я не знаю. Говорили о Украине. Видимо подразумевали нас
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Ребята, Он прямо говорит: дайте по пухлым рукам Президента-клептомана.
Заметьте, он сделал это заявление после встречи с Меркель..
Думайте если есть чем....
Овцы, блдь...
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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- Скоро рєпа трісне, в йому все мало. "Упродовж трьох місяців наведу в країні реальний порядок", - Гройсман просить ВР розширити його повноваження - Цензор.НЕТ 2000
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Какой сказочный долбо.б. Шо опять жить по Новому.
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."" Если вы это поддержите, я ответственно заявляю, что в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - заверил Гройсман""
...нечто похожее оно уже обещало..а воз и нынче там,даже назад сдал... "Упродовж трьох місяців наведу в країні реальний порядок", - Гройсман просить ВР розширити його повноваження - Цензор.НЕТ 6383
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Давай Вова! Бери Наган, мы тебе расширяем полномочия.
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Лучше Лукашенка поставить на две недели !
Он обещал за неделю побороть коррупцию.

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Гиг... Грося, та ти просто виглядаєш ідіотом. Це ж потрібно таке ляпнути. Гросіка більше не наливати, а то він нас порве.
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Як на мене,це найтупіший прем"єр з 1991 року.
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...і перший прем'єр, який торгував на базарі жіночою білизною.
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это не то, что обещало 2 года назад показать как надо работать, теперь еще 3 месяца.
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Даже если отбросить вполне логичные вопросы "а что ж тебе все это время мешало" и "а что ж ты об этом только сейчас говоришь если такие полномочия у тебя не первый день", мне становится ОЧЕНЬ интересно какие же новые полномочия он для себя хочет? Напоминаю что премьер-министр отождествляет по сути ВСЮ исполнительную ветку власти... У него и так макимум прав и возможностей в пределах принципа разделения властей. Чего ж ему еще надо? Право судить? Или принимать законы вместо Рады? Может царский престол?... Даже не знаю на кого этот популизм расчитан...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - Гройсман просит ВР расширить его полномочия. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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