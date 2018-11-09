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Все про:Гройсман (4409) децентрализация (389)

 Гройсман предложит Порошенко уволить мешающих децентрализации глав РГА. ВИДЕО

Продолжение наиболее эффективной реформы правительства Украины - децентрализации и укрепления местного самоуправления - оказалось под угрозой из-за политических игрищ и нежелания отдельных руководителей работать в интересах людей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сегодня сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховой Раде.

...
"В 2014 году я стал лидером изменений, и сейчас, подчеркиваю, я так же обеспечу лидерство и движение вперед", - заявил Глава правительства.

Он подчеркнул, что сейчас настало время конституционных изменений, которые определят и закрепят процессы усиления полномочий и ответственности местной власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман предлагает изменить Конституцию: "Нужен новый инструмент продолжения децентрализации"

"Мы готовимся и предложим Верховной Раде новый этап децентрализации", - сказал Премьер-министр.

Одновременно он обратился к народным депутатам с просьбой приводить примеры препятствования объединению общин. "Недопустимо, когда люди объединились - чтобы вырос их бюджет, зарплаты - и кто-то им мешает. Мы будем стоять на защите интересов людей. Дайте список тех, кто мешает (объединению), мы передадим Президенту представление на увольнение", - добавил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине создано 838 ОТГ, до 2020 года должно быть около 1450, - Зубко

Источник: https://censor.net.ua/v3096009
 
 
 Топ комментарии
 
Грося выполняет свой объем работы. Поставлена задача кудахтать про децентрализацию. Чтобы иметь больше влияния в Виннице,например,когда погонят ссаными тряпками.
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"В 2014 году я стал лидером изменений, и сейчас, подчеркиваю, я так же обеспечу лидерство и движение вперед "

- Поздравляю, ещё несколько лет назад, вы продавали труселя на винницком базаре, а теперь вы премьер-министр Украины. Как это у вас получилось
-Спасибо ПАПа!
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Грося выполняет свой объем работы. Поставлена задача кудахтать про децентрализацию. Чтобы иметь больше влияния в Виннице,например,когда погонят ссаными тряпками.
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"выпускник всемирно непризнанного МАУПа"...
вдобавок учился экстерном...
окончил курс за "год" вместо трёх....
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не мля,он должен лично придти и тебя с кем то обьединить...
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Не,мля,не объединить,а сфальсифицировать выборы.Вот не помню,они являются госслужащими,или петя их вывел,чтобы были неподсудны.
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это все зависит от того,кого именно ты себе назначил мессией.он и расскажет как правильно Гройсман запропонує Порошенку звільнити голів РДА, які заважають децентралізації - Цензор.НЕТ 4378.и главное ,шоб быстро и нахаляву
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спасибо...а ты посасывай шо кадырка предложит Гройсман запропонує Порошенку звільнити голів РДА, які заважають децентралізації - Цензор.НЕТ 8865.и смари с бутылки не сползай несанкционированно.
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Все очень просто.
Включается админресурс - борьба за лохторат.
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Это смотря как пнуть, если очень сильно, то пэпа долетит до океана и утопнет
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Та по вибалушеним очам, видно ж, що то переодягнена кацапка...

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Добре ж ви знаєте географічне положення України в Європі.

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шота коса в ваших влажных мечтах нескрепно уложена Гройсман запропонує Порошенку звільнити голів РДА, які заважають децентралізації - Цензор.НЕТ 3398.ваша мама не поймет
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Та ти, сука, економікою займись, робочими місцями, зарплатами. податками, а воно падло все децентралізує... А вся суть його децентралізації в тому, щоб зконцентрувати в одних руках максимальну кількість землі, щоб її легше деребанити було.
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гал,у нас не сацилизма,шоб правительство занималось рабочими местами.правительство должно создать нормальный климат для предпринимательства...а уже тогда ненавистные всем барыги подымут экономику,создадут рабочие места и уплатят налоги.так это работает.
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А я про що?! Податкова система створена ще азіровим, дика, незрозуміла, а гросі пофіг. Державні преференції, податкові пільги в певних галузях економіки - гросі пофіг, державний менеджмент трудових ресурсів, гросі далі пофіг. І так далі, і так далі. І боротьба з корупцією, і рекетом, і рейдерством, і з безробіттям, і з бідністю... То ЧОГО та пілятська держава не зобов*язана робити? А? Та вони, виходить, ніхрена не зобов*язана? Ну, хіба крім того, щоб баблом керувати.
Ну а суть децентралізації, як завжди, створити умови, щоб легше було і гроші і землю деребанити.
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а то гросина парафия?или таки депутатская?
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ніхрена соб! А хто то в нас все відповідає, хто тими податками, митом, виробництвом, трудовими ресурсами? А не для того уряд в нас є? Чи я чогось не розумію? Чи в нас вже такий бедлам в державі, що ніхто й нічого не зрозуміє? І хто там грозився показати, як державою керувати? А? Хоча, як на базарі навчили, так і керує
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то почитай,як не розумієш...шо таке податкова сістема,та ким вона затверджується.ті ж преференції та пільги ким приймаються.
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"В 2014 году я стал лидером изменений, и сейчас, подчеркиваю, я так же обеспечу лидерство и движение вперед "

- Поздравляю, ещё несколько лет назад, вы продавали труселя на винницком базаре, а теперь вы премьер-министр Украины. Как это у вас получилось
-Спасибо ПАПа!
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"В 2014 году я стал лидером изменений" - Гройсман запропонує Порошенку звільнити голів РДА, які заважають децентралізації - Цензор.НЕТ 6556 Гройсман запропонує Порошенку звільнити голів РДА, які заважають децентралізації - Цензор.НЕТ 6556
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Уведомляю : в Закарпатье объединению общин мешает лично глава ОГА Москаль. Увольняйте. Были даже пикеты под ОГА в своё время.
Мотивирует, что община не будет финансово самодостаточной (дотационной) и поэтому отказывается согласовывать документы.
Ну а по факту понимает, что если есть ОТГ, то райгосадминистрация идёт лесом, а вместе с ней и его влияние на конкретные населённые пункты. А становиться свадебным генералом не хочется. В области только пару ОТГ создали и то с боями. По всем рейтингам область в конце списка по данному вопросу.

Гройсман - где представление на увольнение ? Сказал А, говори Б.
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не раз помічено що гройсман- справжній антисиміт
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Кто-то там возразал против федерализации предложенной путлером))) Зато все поддержали "децентрализацию" гнойсмана)))
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Это в прямом смысле слова завуалированная форма изменения государственного устроя. Итог - то же самое что было на донбассе (местные князьки) - и как потом центральная власть сможет удержать например какую-то общину, под предводительством вилкула от того, чтобы присоединиться к какому-нибудь другому государству.
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вся децентрализация пэдро-гросина свелась к тому, чтобы перекинуть на местные бюджеты заботу о финансировании образования и медицины, а потом сверху в ответ на жалобы о нехватке средств, говорить - оптимизируйте количество учителей и классов
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Нужно не просто уволить, посадить в тюрьму этих гадов.
Иначе до федерализации никогда не дойдем!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман предложит Порошенко уволить мешающих децентрализации глав РГА. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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