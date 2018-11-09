 Гройсман предложит Порошенко уволить мешающих децентрализации глав РГА. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сегодня сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховой Раде.
Он подчеркнул, что сейчас настало время конституционных изменений, которые определят и закрепят процессы усиления полномочий и ответственности местной власти.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман предлагает изменить Конституцию: "Нужен новый инструмент продолжения децентрализации"
"Мы готовимся и предложим Верховной Раде новый этап децентрализации", - сказал Премьер-министр.
Одновременно он обратился к народным депутатам с просьбой приводить примеры препятствования объединению общин. "Недопустимо, когда люди объединились - чтобы вырос их бюджет, зарплаты - и кто-то им мешает. Мы будем стоять на защите интересов людей. Дайте список тех, кто мешает (объединению), мы передадим Президенту представление на увольнение", - добавил Гройсман.
вдобавок учился экстерном...
окончил курс за "год" вместо трёх....
Включается админресурс - борьба за лохторат.
Ну а суть децентралізації, як завжди, створити умови, щоб легше було і гроші і землю деребанити.
- Поздравляю, ещё несколько лет назад, вы продавали труселя на винницком базаре, а теперь вы премьер-министр Украины. Как это у вас получилось
-Спасибо ПАПа!
Мотивирует, что община не будет финансово самодостаточной (дотационной) и поэтому отказывается согласовывать документы.
Ну а по факту понимает, что если есть ОТГ, то райгосадминистрация идёт лесом, а вместе с ней и его влияние на конкретные населённые пункты. А становиться свадебным генералом не хочется. В области только пару ОТГ создали и то с боями. По всем рейтингам область в конце списка по данному вопросу.
Гройсман - где представление на увольнение ? Сказал А, говори Б.
Иначе до федерализации никогда не дойдем!