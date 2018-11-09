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 "Нехороший случай", - глава "евробляхеров" Ярошевич извинился за инцидент с нардепом Савкой во время акции у стен парламента. ВИДЕО

Глава общественной организации "Автоевросила" Олег Ярошевич извинился за инцидент с нардепом Иваном Савкой, происшедший во время акции протеста возле Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, специальное обращение с извинениями он опубликовал на своей странице в соцсети.

"Вчера случилось такое событие -  нехороший случай, когда активисты позволили себе перейти на личности. Я не могу определить это наши активисты или нет... Я хочу извиниться, как глава организации потому, что несу ответственность за каждого, кто приезжает на акции", - сказал Ярошевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Люди войну прошли, а среди вас есть и те, кто не знает, что такое порох", - депутаты требуют от "евробляхеров" извиниться перед нардепом Савкой. ВИДЕО

...
Напомним, что участники протеста напали на вышедшего из здания парламента Ивана Савку - ветерана АТО, экс-замкомбрига 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который был избран депутатом. "Евробляхеры" щедро осыпали его ругательствами и требовали объяснений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "П#дарасы, #банные в рот", - евробляхеры под ВР напали на участника АТО, нардепа Савку. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3095997
 
 
 Топ комментарии
 
А сегодня зубожилые бляхеры будут продолжать жечь свое авто?)
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Если растаможка станет меньшей - деньги станут проплывать мимо соевого кармана и его подельника Васадзе. К тому же, потом могут начать требовать и дальше - поднять зарплаты, снизить драконовские поборы или еще чего. Слишком большая жертва для соевых мародеров.
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Ти для чого автомобіль спалив - ДУРІК? Краще віддав би бійцям на фронт. Чи в такому випадку тебе ніхто в депутати не візьме!
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А сегодня зубожилые бляхеры будут продолжать жечь свое авто?)
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...Маєткі *бідових соєвих депів *!
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Так свои сожгли вчера, теперь сегодня могут заняться авто твоих хозяев ШАВКА.
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ты и твое бляхерное сцыкло может только свои штаны обгадить, а чужые погладить - о чем свидетельствует даже эта статья)))))
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Кто бы о чистоплотности рассказывал, на вас соевых клейма ставить негде, только за своего шоколадного Боха топить можете, вам скажут на говно шоколад, так вы его будете жрать аж причмокивать и еще нахваливать. Жалкие людишки без чести и совести.
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Ахахаха))) а как твой Бох называется - бох педофил или бох педофилов?
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Петя мудак, но евробляхеры хуже. И вчерашние события это доказали. Думают только про свою шкуру.
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так давай, пудель, сделай хоть что-нибудь.
только вонять в штаньі способньі бляхерьі-поедатели рошена .
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Ти для чого автомобіль спалив - ДУРІК? Краще віддав би бійцям на фронт. Чи в такому випадку тебе ніхто в депутати не візьме!
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Порошенко сказал, что армия полностью обеспечена и нив чем не нуждается, или соврал?
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а эти которые за нормальную цену на штампованое железо
чем они вам не угадили? или завидно что они не лохи?
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Если растаможка станет меньшей - деньги станут проплывать мимо соевого кармана и его подельника Васадзе. К тому же, потом могут начать требовать и дальше - поднять зарплаты, снизить драконовские поборы или еще чего. Слишком большая жертва для соевых мародеров.
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За "не платить" соевые мародеры придумали огромные штрафы и конфискации.
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удачи им - если ничего нет и конфисковывать нечего
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До речі .Ярошевіч на ТВ дійсно пропонував дієві та честні пропозиції по розмитненню ..для всіх !
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все сдулся этот ярошевич. Наверное теперь он как мелкий шнырь шыкаладного глаза получает немного шекелей еженедельно.
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не убедительно....
Нужно не в машине извиняться, а на сырой земле..., на коленях...
Лидер е-мое.... "Нехороший случай", - глава "евробляхеров" Ярошевич извинился за инцидент с нардепом Савкой во время акции у стен парламента - Цензор.НЕТ 2882
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Дурак отой євробляхер, що спалив авто. Краще би передав на війну. А що хочуть бляхери? Не платити податки, вводити свої порядки у країні, порушуючи чинні закони. Знайшли час , вибрали момент і жмуть ті гроші , які повинні заплатити у казну. Суки лагерні.
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Ну специально для тебя могут и налог на воздух ввести, а что - нормальная тема, будешь платить и не скиглить.
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Алекс . Не будь таким розумним, як твого батька діти. Ти живеш у країні де є певні закони. Ти вирішив їх порушити, бо т обі так хочеться. Тобі дадуть по сопатці за порушення. Це зроблять у любій країні нормальній. То шо ти хочеш?
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Не верю!
Он не может контролировать все быдло, которое тусило под Радой.
Ваши это, не нужно открещиваться.
Это типичное лицо среднестатистического бляхера!
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Нехороший случай это когда в лице нынешней власти ворюги у руля, а то что произошло просто невоспитаность.
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коротко, но точно....
Насмерть перепуганный....
Но это нормально, когда за личное имущество протест...
Лидер такой там и должен быть...
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неуважаемые троли а также радетели за доходы крупных корпораций(и мизер налогов ими уплачиваемых) отвечу так - в литве сразу после развала ссра убрали заградительные пошлины что дало толчек целой отрасли (логистика порты ремонты продажи) в которой было задействовано тысячи САМОЗАНЯТЫХ людей(которые тоже платят налоги) у нас сделали ставку на защиту заза. 26 лет ввоз был фактически закрыт ну где этот заз где высокотехнологичные запорожцы с рабочими местами? сделайте для граждан хотябы такие же условия растаможки как для богданмоторс(20% ндс, хотя и его возвращают из бюджета) и евробляхеры заплатят и пожалуйста смените свой уничижительный тон на тему старых корыт - это те машины которые БОЛЬШИНСТВО граждан Украины сейчас может себе позволить и в этом к сожалению "заслуга" вашего горячелюбимого президента
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А почему ЗАЗ ничего не сделал за эти годы?Немає клепки?Або робітники кацапи?
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та не в условиях бандо-кланово-олигархической экономики в которой выгоднее вкладываться в политические проекты а не в конкурентное производство, будущие илоны маски сваливают из страны а остаются ахметовы с 130летними заводами по примитивной и энергозатратной переработке сырья
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Ed Sereda-- не платя налоги и пошлины вы бляхеры обрекаете страну на нищебродство.
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Для украинцев продолжают ужесточать возможность беспошлинного ввоза международных посылок.
Рада приняла законопроект №9260, в котором посылки дороже 100евро будут облагаться налогами, было 150евро.
Ранее, украинцев заставили платить пошлины, за каждую третью посылку.
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GSN - в Московии 500....

Это потому что мы не рабы...
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...дураком обзываем человека который за свой базар ответил-у вас жаба давит???или такие же поцы как и вальцманы вы?или слабо купить себе машину даже евробляху?!или это менталитет такой ущемленный???молодец мужик и даже принес извинения!а насчет того что все депутаты козлы это правда если и есть кто не козёл-то он уже козёл лишь потому что с ними в одном кобле сидит...выпускайте Надьку уже нехай свойю работу сделает-еще и Героя 2 дадим!)
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Автобаза президента за два місяці купила вже четвертий «Мерседес» за 2,5 мільйона.

Вопрос противникам евроблях: почему правительство Польши, Литвы и тп считает, что любой гражданин их страны имеет право купить себе немецкий подержанный авто за $2000-3000, а правительство Украины налогами и акцизами этого сделать не даёт? В Украине уровень жизни выше?
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Не говори ерунды. Там очень строго относительно старых машин и уровня выбросов!
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интересн кто выбирает эту шоколадную мразь?
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Растоможка это существенная статья дохода государства.Как налог на роскошь.Поэтому все кто хочет минимизировать свои расходы есть враги и пятая колонна.Будем жить как в Германии и машины подешевеют.Работать надо эффектиивнее.Экономику поднимать.Свои Мерседесы выпускать и создавать конкуренцию.Нагнуть Америку и перегнать ее экономически вот главная задача молодого поколения,а не в балаклавах шастать.
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Так так ..*бери лопату і всім садити капусту * !
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трусняковцы не дают людям покупать машины - это всё!!!
корыта васадзы мусор!!! "Негарний випадок", - глава "євробляхерів" Ярошевич вибачився за інцидент із нардепом Савкою під час акції біля стін парламенту - Цензор.НЕТ 6437
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Якщо почитати декларації антикорупціонерів та борцунів з владою типу Шабуніна, Заліщук, Найєма, Сироїд, то складається враження, що в Україні взагалі відсутня проблема дешевого кредитування і будь-яка людина може позичити декілька мільйонів на довгий строк під нульовий відсоток , а тут ще й зубожілі бляхери пнуться до влади !
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ужас умные люди купившие хорошие машины не по цене золотого слитка
это плохо? "Негарний випадок", - глава "євробляхерів" Ярошевич вибачився за інцидент із нардепом Савкою під час акції біля стін парламенту - Цензор.НЕТ 356
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Нехороший случай", - глава "евробляхеров" Ярошевич извинился за инцидент с нардепом Савкой во время акции у стен парламента. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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