 "Нехороший случай", - глава "евробляхеров" Ярошевич извинился за инцидент с нардепом Савкой во время акции у стен парламента. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, специальное обращение с извинениями он опубликовал на своей странице в соцсети.
"Вчера случилось такое событие - нехороший случай, когда активисты позволили себе перейти на личности. Я не могу определить это наши активисты или нет... Я хочу извиниться, как глава организации потому, что несу ответственность за каждого, кто приезжает на акции", - сказал Ярошевич.
Напомним, что участники протеста напали на вышедшего из здания парламента Ивана Савку - ветерана АТО, экс-замкомбрига 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который был избран депутатом. "Евробляхеры" щедро осыпали его ругательствами и требовали объяснений.
...
только вонять в штаньі способньі бляхерьі-поедатели рошена .
чем они вам не угадили? или завидно что они не лохи?
Нужно не в машине извиняться, а на сырой земле..., на коленях...
Лидер е-мое....
Он не может контролировать все быдло, которое тусило под Радой.
Ваши это, не нужно открещиваться.
Это типичное лицо среднестатистического бляхера!
Насмерть перепуганный....
Но это нормально, когда за личное имущество протест...
Лидер такой там и должен быть...
Рада приняла законопроект №9260, в котором посылки дороже 100евро будут облагаться налогами, было 150евро.
Ранее, украинцев заставили платить пошлины, за каждую третью посылку.
Это потому что мы не рабы...
Вопрос противникам евроблях: почему правительство Польши, Литвы и тп считает, что любой гражданин их страны имеет право купить себе немецкий подержанный авто за $2000-3000, а правительство Украины налогами и акцизами этого сделать не даёт? В Украине уровень жизни выше?
корыта васадзы мусор!!!
это плохо?