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 Происшествия, Общество
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Все про:акция (1827) парламент (795) протест (4338) евробляхи (21)

 "Люди войну прошли, а среди вас есть и те, кто не знает, что такое порох", - депутаты требуют от "евробляхеров" извиниться перед нардепом Савкой. ВИДЕО

Группа народных депутатов потребовала извинений от "евробляхеров" за нетактичное поведение и оскорбления в адрес нардепа Ивана Савки во время проведения акции протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, требование народных избранников озвучил с трибуны парламента член фракции "Народный фронт" Игорь Лапин.

"Имеете смелость - извинитесь перед нашим побратимом... Люди войну прошли. Я верю, что среди вас много нормальных людей. Есть и те, кто воевал, но есть и те, кто не знает даже, что такое порох", - сказал Лапин.

...
Напомним, что участники протеста напали на вышедшего из здания парламента Ивана Савку - ветерана АТО, экс-командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который был избран депутатом. "Евробляхеры" щедро осыпали его ругательствами и требовали объяснений.

Источник: https://censor.net.ua/v3095895
 
   
 Топ комментарии
 
Громче всех визжат в толпе перекупы. Это самая акуевшая категория бляхеров. Тот.кто купил себе гольф .чтобы возить детей из села в школу,на такой митинг не пойдет и быковать не будет.
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бляхері за бляхі родную мать продадут..
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Всі українці повинні зрозуміти,що у терміна "бляхер" є синоніми "контрабандист" та "спекулянти"
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якби це був мудило барна, а не ветеран АТО, тоді без питань.... могли б і надавати по морді
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Так барна теж був на фронті. Чому йому можна по морді, а іншим ні ?
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за його хамське відношення до людей
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За хамське відношення до людей, барну вже повинні були відспівати в РПЦ МП.
А так люди терплять.
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По моему сегодня в Украине уже не осталось человека, который бы не знал, что такое Порох "Люди войну прошли, а среди вас есть и те, кто не знает, что такое порох", - депутаты требуют от "евробляхеров" извиниться перед нардепом Савкой - Цензор.НЕТ 7457
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)) фотофиниш говорит, шо я пришёл только фторым )))))))
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улыбнул заголовок. тонко они про запах )))
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шо поделаеш. на смену олбанскому, обходящему барьеры автомодерации, приходит снова эзопов ызыг ))
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вот и я об этом,сын четыре года на фронте и не НИЧЕГО,ни земельного пая,ни квартиры,нет ничего от слова СОВСЕМ,а эти БЛЯДИ в зраде этого лысого пацана просто "прописывают",докажите мне обратное!? А Вы в курсе,что зам комбата получает АЖ 17000 тысяч грн.? Это с выездами с двойки на ноль,а так жесть!
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всі де путати продажні покидьки!
Які користуються війною щоб грабувати Україну
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Установите простые, всем понятные и справедливые правила растаможки. Когда за купленный в Европе за 2000 евро автомобиль у нас, чтобы его легализовать нужно доплатить еще 6000 - то это абсурд, ни на какую голову не налезает! Ладно бы был завал отечественных недорогих автомобилей - и надо было бы защищать отечественного производителя. Но если нет таких отечественных автомобилей, так дайте же нищему народу возможность купить еще добротный автомобиль в Европе за подъемные для него деньги! - И не будет никаких "евробляхеров", не будет проблемы. Сами, сволочи властьзахватившие, ездите на "майбахах", купленных за сотни тысяч коррупционных наворованных денег, а простому гражданину и за пару тысяч своих кровных нельзя? Сволочи!
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Ты про ЭТИХ , которые КРОВНЫЕ зарабатывают ???

Пригоним авто из Европы под заказ!
Хмельницкий, Хмельницкая область Опубликовано с мобильного в 16:29, 8 ноября 2018,Номер объявления: 565055545
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Уважаемый Mechanic, абсолютно с вами согласен... я честно работаю и полностью плачу налоги в этой стране, и меня ОЧЕНЬ СИЛЬНО напрягает, то, что эта гребанная власть не позволяет мне распоряжаться по моему усмотрению деньгами, которые по которым я уже расплатился с государством. Я не являюсь "евробляхером", но если завтра эти ребята пойдут палить парламент этих скотопид@даров, за нормальную, с радостью присоединюсь... так же присоединюсь по поводу посылок, по 22 евро...
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Ну-у-у, ехєнтів хремля, евробляхерів, всіх тих хто проти петі пороха і влади, юляботів, ну тобто вибір великий.
Головне в цей час їсти шоколадки рошен.
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А когда эта сявка перед людьми извинится? Смешно слышать об уважении от патрии с рейтитнгом=0. Валите нафик из Рады.
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А я тут еще с год назад писал: бляхеры НИЧЕГО не хотят платить. Смысл переговоров - максимально затянуть переговорный процесс, а тем временем не платить. Поэтому принятию любого законопроекта, с абсолютно любыми ставками-налогами бляхерам не выгодны.
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херню пишеш, якщо різниця між єврономером і українським складатиме 500-1000 євро то всі почнуть їх класти на укр номера. у нас утримувати машину дешевше як у Словакії чи Угорщині
а зараз я так розумію за а4 авді 2,5 дизель початку двох тисячних прийдеться забашляти більше двох тисяч євро
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"Активисты же говорят, что растаможка не должна быть дороже 200-500 евро." https://strana.ua/articles/analysis/170213-kak-perepisali-proekt-ob-aktsizakh-na-avto-iz-za-kotoroho-evrobljakhery-zablokirovali-tsentr-kieva.html
.. а сделают 200 - будут требовать 100 и т.д.
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Извинятся перед этим депутатом, сразу после того как Барна извинится перед журналистом.
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Если хлебало ляшко там не случайно светится и этот депутат в составе этой фракции клоунов-популистов, то даже статус участника АТО не поможет смыть такогй позор
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этот лапин из пресловутого , так называемого "народного" фронта. Как он воевал можно найти на просторах инета. Много интересных вещей про этого "героя" Из династии мажоров .
Не хочется форум засорять, но, поверьте, дерьмецо еще то!
"попереджает "он))) А то шо?
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И савка не был командиром 79ки, а только замом (замполитом)..
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зажравшихся свиней, потерявших чувство реальности и доверия общества, пора резать
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Бляхеры раздражают. Я понял бы, если бы они требовали отмены - уменьшения НДС, изменения налогового законодательства и т.д. ДЛЯ ВСЕХ. Но они просто тупо требуют не платить для себя, любимых. Это как называется? А завтра выйдут требовать что бы можно было не отдавать кредиты (для себя) или не платить за электричество (для себя). Цирк.
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Цирк 8,55 за куб газа добытого в Украине.
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Что вам мешает инициировать движение за реализацию всего того, о чем вы говорите?
Владельцы авто на еврономерах, создали организацию, которая борется за снижение налогов при ввозе авто.
Это их дело и их право.
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ОК - завтра пойду требовать под ВР требовать себе 80 % скидку, при покупке товаров в АТБ. Перекрывать дорогу БУДУ, до тех пор, пока мои требования не удовлетворят! Ну а чем мои требования принципиально отличаются, от требований бляхеров?
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Владельцы авто с еврономерами, требуют снижения налоговой нагрузки, при покупке авто бу.
А то, что политиканы и всевозможные шавки перекручивают их требования и преподносят их под нужным соусом (отменить налоги на авто в принципе), это вопрос другой.
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Никто, но это будет цирк, как и у евробляхеров.
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Для того, щоб отримати знижку 80%, потрібно виходити і вимагати зниження ціни на паливо, газ, електроенергію, вимагати реальну боротьбу з корупцією, розкраданням бюджету і тоді повірте, Ви отримаєте знижку не 80%, а всі 300%.
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Ээээ... Вы математику в школе, видимо, прогуливали(((
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хіба? тось вони отримають право на дешеву машину а ти ні?
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А если мне не нужна бляха? Я понимаю, в это сложно поверить категории 30+ (у вас еще совковая закалка - без машины ты букашка, жизнь не удалась ))
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Т.е. тот факт, что тебе авто не требуется, является ключевым?
Не нужно тебе, другие тоже обойдутся.
А раз так, то протестующие, защищают исключительно свои шкурные интересы?
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Нет, они думают о розбудове Украины! "Люди війну пройшли, а серед вас є й ті, хто не знає, що таке порох", - депутати вимагають від "євробляхерів" вибачитися перед нардепом Савкою - Цензор.НЕТ 4444
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ну шо вы! У нас тут местные цензорята через одного "успешные предприниматели" и держатели контрольного пакета акций нафтогаза))))
Как можно! "дешевые" машины им предлагать. Да, ? форумные олигархи
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САвка ГАВНО еще то ! Знаю его по 2014-2015 годам ! И никакой он не "герой прошедший войну" , а ТРЕПАЧ высшей пробы, который типа" завалил снайпера с ПМа с 500 метров" ! Он сам об это нам чесал ! ТРЕПЛО ГАЛИМОЕ ! И сцыкло, которое с перепугу по своей же колоне (в которой сам же и ехал) стрелял - в 2014м ! И он никогда не был командиром 79 ки ! О был замом (замполитом).
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там на грушевского все такие герои-нюхатели пороха, к пЭци дупу вынюхивают, чего только шлюшко заднеприводный нанюхал! в пЛокуЛатуЛе у юГика целый полк нюхателей - 700 учасников порохуйловской атЫ
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точно так же как и "возмущенный" лапин)))
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Культура в народу низькувата... Як тільки збереться горстка, так і чутно руцький мат.
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моральные устои таких сявок тебя устраивают. Понятно
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не знаю хто це такий
я описала своє враження від відео
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Там нет мата, потому и спрашиваю, ты точно смотрела？
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не це відео, а там де люди збирались
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А я про это видео, шо там не так, кроме пафоса этого гімна за трибуной？где маты？
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а я про інше. тому твоє питання як би зайве..
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Немає мату,а це що таке? "П#дарасы, #банные в рот! Что вы там наголосовали!?" - евробляхеры под ВР недовольны решением депутатов о льготной растаможке автомобилей. ВИДЕО https://storage2.censor.net/video/3/081118_bly4.mp4
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а как по другому, если не понимают?
Шо вы тут все такие нежные "Люди війну пройшли, а серед вас є й ті, хто не знає, що таке порох", - депутати вимагають від "євробляхерів" вибачитися перед нардепом Савкою - Цензор.НЕТ 8940
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ты видео на странице сейчас глянь, потом в полемику вступай, ок.
А то, что все это быдло властное куями обкладают, так это реакция на их законотворчество.
Делали бы свою работу качественно, то и стихи бы получали, а так питарасы гребаные
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...Іван Савка народився 29 лютого 1972 року. У нього є вища освіта. Раніше був заступником командира військової частини по роботі з особовим складом - начальником відділення військової частини А0224. Проживав у Миколаєві.Нагадаємо, блогер Серж Марко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що Савка раніше подав документи на нагородження себе орденом Богдана Хмельницького, вказавши у них, що нібито застрелив російського снайпера. Нібито він убив снайпера з пістолета Макарова з дистанції 300 м. Слід зазначити, що прицільна дальність стрільби з пістолета Макарова складає 50 м...
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а почему бы и не застрелил? даже с дистанции в 330 метров? теория вероятности не отрицает наступления такого события, хотя вероятность такового наступления очень и очень маленькая. ну так вероятность чернобыля - была тоже 1 к миллиону. но событие наступило. а может у него договорняк с небесами? ).
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Так він "замполіт". Тоді мало дали.
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ага ...як сРева ...до того ж депутан сучого хронта
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Да, впечатляющее достижение...

Даже для карабинов, в калибрах 9х19 и 9х21, 150 метров, это потолок.
А тут 300 метров с пистолета!
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з ПМ 50м. хіба що в "фігуру" ...за 300 це до Робінгуда ... вікі "пише" що "убойна" до 350м ...це хіба що "в око" (снайперу)
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На 300 метрах, энергия патрона 9Х18, составляет около 150 джоулей.
Это энергия служебного травматического патрона.
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з Джоулем я не знайомий (особисто) але вбити з 300м. з ПМ це подія рівня Чорнобильської аварії ...а "снайпер" тей взагалі лошара був ...коміссара не помітив ...
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))) вид ляшко говорит о том, шо он всё у всех готов порвать на британский флаг.
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Не только извиниться, но и поблагодарить за то, что приняли такой хороший закон! За то, что продолжаете грабить....................
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Посмотришь на эти рожи - не зря Надюха динамит везла
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Эта падла выбрана народом в интересах народа действовать и принимать решения, которые помогут народу жить лучше. Что оно хочет, каких извинений, тварь, что ты сделало？Пшло в путена, гниль приспособленческая.
Есть у меня один "АТОшник", сосед, ментяра в прошлом, так я только на третий год войны узнал, шо оно воюет, а это воюющие сам каждую среду маме молоко привозит, все время.
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Як все таки підступно політична гидота зіштовхує лобами 2 різні соціальні групи. Адже вихід Савки із ВРУ був постановочним.
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Они не нюхали Пороха, а депутаты нюхали.
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и нюхают каждый день потную диабетную дупу пороха, как соевые его зовут "Люди війну пройшли, а серед вас є й ті, хто не знає, що таке порох", - депутати вимагають від "євробляхерів" вибачитися перед нардепом Савкою - Цензор.НЕТ 1696
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Савченко тоже прошла войну и народ разобрался, кто она!
Советую НФ не использовать в своих пиарах атошников, уверен большинство из них хотят покупать не дорогие авто, а не переплачивать в карман коррупционеру!
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два раза бы нажал, но не получается.
Блд, сколько же дерьма еще выльют на головы народа эти конченые отморозки
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- Рабинович, что это у вас под глазом синяк?
- А пусть не лезут!
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Интересно в НФ ответят сколько надо воевать атошнику, чтобы он смог за заработанные деньги купить себе "народный автомобиль" Дэу, который за 2-3 соленые зимы превратится в ржавый таз?
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"Люди войну прошли,

Как по мне- они поступили очень деликатно.
Купил машину -бензин будет покупать,ремонтировать,ездить на отдых - все это прибыль государству и новые рабочие места.
Надо не налог вводить на машины - а наоборот - давать премии за покупку автомобиля!
Но чиновникам хочется все и сразу!
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О как пучит евродебилов,прикольно наблюдать.Работать не пробовали?500-700 евро небольшие деньги и если их нет,то и машина не нужна.
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Телемедицина тебе в помощ. Молись на портретик супрунихи
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Судя по тебе-не помогает.Я и пробовать не буду,ты уж сам с супрунихой
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Нет, вот серьезно. Если воевал - это индульгенция на всю жизнь? Назвался депутатом, так будь добр - отвечай перед избирателями. Или не нужно идти в депутаты.
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Повага на все життя і після життя, до тих хто реально захищав країну.
А таких "захисників" пів ради.
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Я мав на увазі як цей сявка , пів ради.
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Треба збирати автомайдан проти євробляхерів, що розперезались не на шутку.
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Давай, а ми почитаємо тут на ЦН про вашу діяльність, за одно і порохоботів побачимо на фото чи відео.
Скільки вас та 500-1000 . А 2 мільйони власників евроблях, як дадуть вам пиз...ди.
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Таки кількість любителів халяви все збільшується та збільшується...
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этот залапин конченая гнида. на крысме:1. Двое бухих ихтамнетов в Севастополе (Алексей Пыжьянов и Данис Тимиркин), которых предатели называют "вежливыми людьми", во время несения службы насмерть забили кувалдами случайного прохожего, потому что им было скучно. Оккупанты осудили своих ихтамнетов всего на 4 и 6 лет колонии строгого режима https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10601929408768040962. Сегодня утром российские оккупанты ворвались с обыском в дом крымских татар в пгт Азовское (Джанкойский район). Обыск прошел в доме Халила Аблямитова. В доме проживают пятеро членов семьи, включая полуторагодовалого ребёнка. Пожилому отцу семьи после начала обыска стало плохо, ему дважды вызывали скорую. В результате обыска был задержан сын хозяина дома Аблялим Аблямитов, которого увезли в гестапо Симферополя. После допроса Аблямитова отпустили. Обыск якобы "связан с расследованием дела в отношении девушки, с которой Аблямитов общался в 2013 году, и которая сейчас объявлена в международный розыск" http://atr.ua/news/179869-v-krymu-prosel-ocerednoj-obysk-v-dome-krymskih-tatar-odin-celovek-zaderzan

3. В СИЗО Симферополя задержан адвокат Ваграм Широян, у которого в сумке оккупанты нашли флешку. По словам сотрудников СИЗО, на адвоката составляют "административный протокол" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10605097406593392644. Симферополь. Снова взрывы: "Что за взрывы опят? В районе Центрального автовокзала очень было слышно три громких хлопка. Анон", "И в старом городе тоже было слышно. Я думала, галюны. Спасибо, автор, теперь я спокойна", "Вчера тоже было слышно несколько раз с 15:30 до 15:45. Привыкайте" https://twitter.com/KrimRt/status/10605008019096371205. Оккупанты сообщили, что будут искать пресную воду под Черным и Азовским морями, а также снова заявили, что "проблем с обеспечением водой восточной части полуострова нет" - в той самой части, где постоянно отключают воду http://atr.ua/news/179883-okkupanty-budut-iskat-presnuu-vodu-pod-cernym-i-azovskim-morami6. Оккупанты сообщили, что долги по кредитным обязательствам крымчан выросли на 74,3% в нынешнем году. Наверное, "из-за роста благосостояния" от вставания с колен http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-krymu-rastut-dolgy-po-kredytam.html
7. "Обещали, что когда построят мост, то цены снизятся, а они только повысились!!!". Сучасні ватні кримські страждання.8. Спасая свои рабочие места на Сталинградском рынке, люди блокируют проезд строительной техники оккупантов. Большая часть павильонов уже закрыта. Как ранее сообщали предприниматели, им не дали спокойно распродать товар и отрезали свет в ларьках еще до даты, указанной в "уведомлении о рассмотрении вопроса о демонтаже рынка". Разгневанные люди вчера требовали отмены решения о сносе, формальным поводом для которого стал "ремонт теплотрассы". Стихийный митинг у дверей "правительства" продолжался около двух часов. Зачистка торговых мест в городе продолжится и дальше https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/spasaya-svoi-rabochie-mesta-na-stalingradskom-rynke-lyudi-blokiruyut-proezd-stroitelnoj-tehniki/9. Нескончаемый поток саранчи: "Анон. Собираюсь переезжать жить в Евпаторию. Подскажите, как у вас с работой? (Парень, 20 лет). И можно ли летом снимать квартиру не посуточную, а на постоянку?". Ответы: "Тебе будет тяжело", "Очень (тяжело)", "Вот тебе делать нечего", "Армия тебе покажется раем, по сравнению с этим переездом", "Квартиру найти - маловероятно или очень дорого", "Анон, ты тут стухнешь. Работа есть, искать надо, только вот зарплата - копейки, и будешь с утра до вечера работать, чтобы заплатить за все расходы. Жильё можно найти, не дорогое, до сезона. Развлечений нет, молодежи минимум осталось. Едь лучше в Симферополь", "Столько, сколько сюда переезжают, скоро мест и местным не будет" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106051055155247513610. Куда ни плюнь, понаехов везде, как лягушек в болоте! Вот откуда?! Откуда в Крыму образовались кизяки? Отродясь их здесь не было! А тут прям толпы! А как много понаехало кавказцев! Наглые, шумные, как свора одичалых собак. Всегда ходят по несколько человек. Я уже молчу про остальных понаехов из соседней тьмы тараканьи. И когда уже у них там дно появится, чтобы они все закончились? Реально достали уже!!!!!! Из-за них совершенно невозможно устроиться на ЛЮБУЮ работу! Забивают абсолютно все рабочие места. Местных стараются не брать. Не выгодно! Понаехи согласны на любую мизерную оплату, лишь бы платили.11. Оккупанты завершили очередную нано реконструкцию очередного скрепного парка в Севастополе, повергнув в шок севастопольскую вату: "Малахов Курган после реконструкции. Довелось ли вам уже погулять по парку, который делали 2 года? Который несколько раз открывали и снова закрывали. Заметили ли вы значительную разницу? Первое, что бросается в глаза - газон. Или как это должно называться… Ходить по нему, кстати, нельзя. Об этом предупреждают таблички. Скамейки не закреплены к асфальту. Если будет желание, можно перенести их в любое другое место. Нереальное количество флагов. Целая аллея флагов. Смотрится ужасно. Информационные стенды-кубы - страшно смотреть, не то чтобы даже читать. Тротуарная плитка новая? Или это та, которую сняли с Парка Победы? Местами дорожки просто кончаются. Наверное, не хватило плитки из парка. Лестницы, бордюры и т.п. - все старое. Главная экспозиция - стеклянный пол, под которым находится… даже не знаю, что. Все стёкла запотели изнутри. Стеклянный пол огорожен, ходить по нему, опять же, нельзя. Становится стыдно за такое историческое место и за то, как происходят реконструкции в 2018 году. На очереди Парк Победы". Кстати, на открытие парка оккупанты снова согнали детей в военной форме https://twitter.com/KrimRt/status/1060513043824762880 (фото-скрин) и https://twitter.com/KrimRt/status/1060511941125439488 (фото).
12. Когда хочешь жить и быть здоровым, то инструкция к лекарствам на украинском языке - не помеха на пути к своей цели: "Друзья, срочно нужен украинский препарат Серрата. Может, есть у кого, или кто едет из Украины, куплю! Помогите, пожалуйста" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106052911467375001713. На очень ватном севастопольском паблике (в промежутках между скулением о нищете и разрухе) постоянно рекламируют конторы, помогающие оформить все виды украинских документов (с выездом на материк). Конкуренция между такими "помогаторами" в Крыму настолько высока, что им приходится придумывать акции и скидки, чтобы клиент пришел именно к ним. Высочайший спрос на украинские документы рождает широкий спектр предложений https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060530419060350977

P.S. "У кого из жителей многоэтажек в Крыму до "освобождения от бандер" бросали мусор с верхних этажей? Да, бычки с балконов бросали, но пакеты с кожурой от картошки и памперсы!!!! В нашем доме поселился сосед из замостья".@CrimeaUA1
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Люди войну прошли, а среди вас есть и те, кто не знает, что такое порох", - депутаты требуют от "евробляхеров" извиниться перед нардепом Савкой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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