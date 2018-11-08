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 Политика Украины, Общество
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Все про:МВД (7661) парковка (219) ПДД (303) эвакуатор (44) эвакуация (430)

 "На балансе МВД нет необходимых сертифицированных устройств", - в Украине приостановлена эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. ВИДЕО

В Украине приостановлена эвакуация неправильно припаркованных автомобилей, и водители продолжают парковаться, игнорируя правила дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, новые правила действуют уже месяц, но полицейские не могут справиться с нарушителями из-за технических причин.

"Нужно техническое устройство. Все устройства, которые используются органами внутренних дел, согласно законодательству, должны быть сертифицированы. Чтобы нам зафиксировать нарушение согласно новому законодательству, нужны два фото или видео нарушения, а также привязка к месту нарушения - координаты GPS. Таких устройств сейчас на балансе МВД нет", - объясняет киевский патрульный Валерий Кулик.

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Источник: https://censor.net.ua/v3095887
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно срочно закупить эти "устройства". Фирма видимо будет та же, что продавала рюкзаки нацгвардии.
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Нет даже средств и техники для эвакуации разбитых приусов ПОЛИЦАЕВ.
Поможем братья и сестры бедным стражам беспорядка (пардон порядка).
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Эт точно! Я бы собачью упряжку прислал.
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Как сделать, что то для людей, так сразу у них косяки, а как бабло рубить, так мусора первые
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Конечно вертолеты важнее!
Да и рюкзаки с люксовыми авто тоже!
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Прошу, ПАРДОН, но это действительно страна непуганных идиотов! Дебилы малоумные, а где в цивилизованном мире на балансе полиции держат эвакуаторы? "На балансі МВС немає необхідних сертифікованих пристроїв", - в Україні припинено евакуацію автомобілів, припаркованих із порушенням ПДР - Цензор.НЕТ 4546 В нормальном мире полиция ДАЕТ ПРАВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ФИРМЕ эвакуировать неправильно припаркованное авто, а услуги этой фирмы оплачивает "терпило", когда забирает свою "лялечку", а заодно и штраф и "работу полиции". В Германии это где то 75€ полиции, 20-25€ штрафа, ну и остальное "эвакуаторщикам". Общая сумма удовольствия 250-400€, зависит от города. Вот эта фирма за все и отвечает, и за "сертифицированные" эвакуаторы, и за обученных сотрудников, и за правильную, без повреждений, эвакуацию машин. Все повреждения которые были на машине до эвакуации полиция тщательно документирует и фотографируют. Полиция занимается только своим прямым делом, СЛЕДИТ ЗА ПОРЯДКОМ.
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- Сто шестнадцатая статья, - наизусть сказал Козлевич. - Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения.(с)
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Нет даже средств и техники для эвакуации разбитых приусов ПОЛИЦАЕВ.
Поможем братья и сестры бедным стражам беспорядка (пардон порядка).
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чого вони номер карти пб не засвітили - всі би зрозуміли і допомогли! "На балансе МВД нет необходимых сертифицированных устройств", - в Украине приостановлена эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД - Цензор.НЕТ 2073
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Нужно срочно закупить эти "устройства". Фирма видимо будет та же, что продавала рюкзаки нацгвардии.
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та ні, треба нову хфірму відкрити - це життя па-новому!
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так шо?! треба закупити)), чи все пішло на гвинтокрили?!
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Дайте *рюкзаковим * ще пару десятків лямів на .*погрузчика * !
Ще не все розікрали ...
.ПС ..А *ляпуху* на лобове зі штрафом слабо ? Чи тількі *лосі * працюють ?
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Золотое слово СЕРТИФИКАЦИЯ. Сколько же зла оно принесло обществу!
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Продайте 1 вертолет.Должно хватить на фотоаппараты для всех патрульных страны.
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В Украине приостановлена эвакуация .. Видать не меру ретивые полицаи судейский аФто на штрафплощадку свезли...
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Если государство найдет на твоем заднем дворе нефть, то она - государственная.
Если найдут марихуану, то она - твоя.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"На балансе МВД нет необходимых сертифицированных устройств", - в Украине приостановлена эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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