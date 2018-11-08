 "На балансе МВД нет необходимых сертифицированных устройств", - в Украине приостановлена эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, новые правила действуют уже месяц, но полицейские не могут справиться с нарушителями из-за технических причин.

"Нужно техническое устройство. Все устройства, которые используются органами внутренних дел, согласно законодательству, должны быть сертифицированы. Чтобы нам зафиксировать нарушение согласно новому законодательству, нужны два фото или видео нарушения, а также привязка к месту нарушения - координаты GPS. Таких устройств сейчас на балансе МВД нет", - объясняет киевский патрульный Валерий Кулик.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о парковке вступил в силу: муниципальные инспекторы получили право эвакуировать неправильно припаркованные автомобили