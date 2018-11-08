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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Если РПЦ будет и дальше хамить Константинополю, то московское патриаршество упразднят, а приходы передадут серьезной церкви - возможно, украинской", - Невзоров. ВИДЕО

Противостояние Константинополя и Русской правословной церкви может привести к упразднению московского патриаршества и передачи приходов "серьезной поместной церкви".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эхо Москвы" сказал российский журналист Александр Невзоров.

"Патриарх Константинопольский, он так сухо посмотрел все сводочки, поинтересовался, что о нем нынче говорят в России, в том числе, всякие церковные деятели и предстоятели и очень сухо попросил передать, что если они будут хамить дальше, то Московской патриаршество будет упразднено как таковое. И вероятно приходы будут переданы какой-нибудь серьезной поместной церкви в управление, возможно, той же самой украинской", - сказал Невзоров.

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Источник: https://censor.net.ua/v3095862
 
   
 Топ комментарии
 
Цинічний та свідомий глум над скрєпними пуканами розкольників.. "Если РПЦ будет и дальше хамить Константинополю, то московское патриаршество упразднят, а приходы передадут серьезной церкви - возможно, украинской", - Невзоров - Цензор.НЕТ 7025
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Самое интересное это то, что в последнее время Невзоров оказывается прав в своих предположениях...
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Возможно украинской... А оно нам надо? Даже если не брать в расчет сопротивление московского сатаната и облизоваться на гипотетические прибыли от приходов Рашеи лучше всегда помнить хорошую пословицу «лучше с умным потерять чем с дураком найти» )) а вообще идея их упразднения мне по душе )) гнать гундяявцев драной метлой!!!
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Цинічний та свідомий глум над скрєпними пуканами розкольників..
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Самое интересное это то, что в последнее время Невзоров оказывается прав в своих предположениях...
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Я чекаю на слово х@й чорним маркером на лобі у гундяя - він таке теж передрікав..
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Невзоров один нормальный в кацапском царстве тьмы.
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это вряд ли! потому что он - кацап!
просто временно совпали его интересы и наши
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Думаю, он уже слишком стар, чтобы менять свое мировоззрение. С начала рос. агрессии в Украине он был против нее и против оккупации Крыма и Донбасса.
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В таком случае он не один такой, вспомним Макаревича и Ахеджакову
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Знаю, уважаю. Но это, конечно, единицы, по сравнению с общей кацапской массой.
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Да ну прекратите. Везде есть адекватные люди, даже в Кацапляндии.
Невзоров всегда выступал против российской агрессии, против оккупации Крыма и тд - таких людей там абсолютное меньшинство и потому они достойны уважения.
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А это что-то оправдывает? Ну, были в Германии несколько человек против политики Гитлера, так это что немцев того времени оправдывает? Русские сами выбрали себе судьбу под всеобщий одобрям-с и "Ура!" - им с этим предательством и мерзостью на себе и жить.
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Это оправдывает не всех немцев, но это оправдывает конкретно этих нескольких человек.
Точно также и в этом случае - позиция Невзорова оправдывает лично Невзорова, а позиция Макаревича оправдывает лично Макаревича, а вовсе не всех россиян.
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Есть русские люди - всякие, разные, но люди, а есть человекоподобные существа - кацапы.
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Возможно украинской... А оно нам надо? Даже если не брать в расчет сопротивление московского сатаната и облизоваться на гипотетические прибыли от приходов Рашеи лучше всегда помнить хорошую пословицу «лучше с умным потерять чем с дураком найти» )) а вообще идея их упразднения мне по душе )) гнать гундяявцев драной метлой!!!
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Да, кацапский сатанат нам не нужен это точно.)
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московський сатанат має бути відсторонений від християнської церкви.
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давно нужно этих мордовских еретиков раскольников анафеме придать.
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В России всё настолько омерзительно, что ничего плохого случиться уже не может, - А.Невзоров
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Нєвзоров, знає, як потрібно розмовляти з мокшанами.
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Он сам говорил,что его за эти высказывания,регулярно вызывают на кремлевский ковер. РПЦшные попы,его люто ненавидят)
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Хтось коли-небудь чув від Невзорова щось проти пуйла?

РПЦ він завжди криє злим, голосним матом.
А про пуйла каже, що зобов'язаний йому життям.
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А можливо, що це його переконання.

Росіяни такі своєрідні...
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Можливо, я ставлюсь до всіх опозиціонерів без зайвого пієтету.
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А гундяевцам фиолетово. Сбреют бороды и будут дальше с проститутками разлекаться. Хотя с таким тупым гумусом,как кацапы они на той территории могут все,что угодно замастырить. Хоть церковь святого пу. И скажут креститься ногой. И быдло будет креститься.
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Он реально Воланд? Или просто очень хорошо играет роль?
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Він реально бачить нутро росії і має сміливість говорити правду.
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Так он же там живет. Странно было бы, если б не видел.
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А шо, идея! В смысле упразднить РПЦ!люто поддерживаю.
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Невзоров очень умный и очень смелый человек. Но он в Хуйлостане. Поэтому он очень сильно рискует. Реально рискует жизнью.
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Він дещо позер , дещо конюктурщик , але відчайдух на стороні справедливості . Ще за часів т.з. "пєрєстройкі" він з своєю бригадою відколював такі репортажі , що комбоси падали в інсульти і інфаркти .
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Александр Невзоров: Я научил лошадь читать и писать.

«- А вот посмотри внимательно, что тут написано?- спрашивает Невзоров у коня, показывая ему книгу. Као несколько мгновений вглядывается в слово, а потом выкладывает его из карточек с буквами на пюпитре». "Якщо РПЦ буде й далі хамити Константинополю, то Московське патріаршество скасують, а парафії передадуть серйозній церкві - можливо, українській", - Невзоров - Цензор.НЕТ 7653 "Якщо РПЦ буде й далі хамити Константинополю, то Московське патріаршество скасують, а парафії передадуть серйозній церкві - можливо, українській", - Невзоров - Цензор.НЕТ 7653 "Якщо РПЦ буде й далі хамити Константинополю, то Московське патріаршество скасують, а парафії передадуть серйозній церкві - можливо, українській", - Невзоров - Цензор.НЕТ 7653
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І залишиться на болотах тільки секта без патріархату.
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мацковскому сатанату может прийти нежданный конец. сердечко у гундяя с перебоями работать начало.
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если так пойдет...то и ворованное "руцкий" "Русь" отберем...
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А не можна виключати, що так це і станеться. Поведінка очільників РПЦ не залишає Вселенському патріархату іншого рішення, як ліквідації цієї сатанинської секти..😕
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В США расстреляли 12 человек.


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Московские лохи нацепили рясы, цепи, кресты, другие украшения и думали, что они стали православными. Вообще московский патриархат напоминает самодеятельность в сельском клубе в глубинке. Они хоть библию читали. Где сказано, что не убей, не укради, на чужое не зарся. Темный народец, без всяких там угрызений совести. Поэтому, действительно нечего им делать в Украине, пора возвратятся на московские болота
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Лучше уж пусть святой отец Пигидий их забирает (тем более, что у Милонова яйцеклад уже растянут до нужного размера регулярными упражнениями "на шесте", и они туда все влезут). Нам тут своего говна валом, а Невзоров ещё и колярованных парашников из параши нам шьёт.
"Якщо РПЦ буде й далі хамити Константинополю, то Московське патріаршество скасують, а парафії передадуть серйозній церкві - можливо, українській", - Невзоров - Цензор.НЕТ 659
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Пигидий (пигидиум, лат. Pygidium) - задний отдел брюшка ракообразных, насекомых и вымерших трилобитов[1]. Он включает анальное отверстие, а у самок может также включать яйцеклад. У муравьёв и ос пигидиум - это тергит 7-го абдоминального сегмента.
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Це тільки мені здається що атеїст Глєбич - більш православний ніж красниє батюшкі московії. "Якщо РПЦ буде й далі хамити Константинополю, то Московське патріаршество скасують, а парафії передадуть серйозній церкві - можливо, українській", - Невзоров - Цензор.НЕТ 91
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Вообще-то он учился в духовной семинарии и не стал священником лишь потому, что у него "нормальная сексуальная ориентация" как он сам шутил.. "Якщо РПЦ буде й далі хамити Константинополю, то Московське патріаршество скасують, а парафії передадуть серйозній церкві - можливо, українській", - Невзоров - Цензор.НЕТ 2995
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оно так и есть...если уж полностью восстанавливать статус-кво на 15 век "Якщо РПЦ буде й далі хамити Константинополю, то Московське патріаршество скасують, а парафії передадуть серйозній церкві - можливо, українській", - Невзоров - Цензор.НЕТ 4695.ну до пленения константинополского патриарха
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Да ну вас в болото! 900 лет назад мы сделали ошибку. Во второй раз этот номер не прокатит.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Если РПЦ будет и дальше хамить Константинополю, то московское патриаршество упразднят, а приходы передадут серьезной церкви - возможно, украинской", - Невзоров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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