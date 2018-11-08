 "Если РПЦ будет и дальше хамить Константинополю, то московское патриаршество упразднят, а приходы передадут серьезной церкви - возможно, украинской", - Невзоров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эхо Москвы" сказал российский журналист Александр Невзоров.
"Патриарх Константинопольский, он так сухо посмотрел все сводочки, поинтересовался, что о нем нынче говорят в России, в том числе, всякие церковные деятели и предстоятели и очень сухо попросил передать, что если они будут хамить дальше, то Московской патриаршество будет упразднено как таковое. И вероятно приходы будут переданы какой-нибудь серьезной поместной церкви в управление, возможно, той же самой украинской", - сказал Невзоров.
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просто временно совпали его интересы и наши
Невзоров всегда выступал против российской агрессии, против оккупации Крыма и тд - таких людей там абсолютное меньшинство и потому они достойны уважения.
Точно также и в этом случае - позиция Невзорова оправдывает лично Невзорова, а позиция Макаревича оправдывает лично Макаревича, а вовсе не всех россиян.
РПЦ він завжди криє злим, голосним матом.
А про пуйла каже, що зобов'язаний йому життям.
Росіяни такі своєрідні...
«- А вот посмотри внимательно, что тут написано?- спрашивает Невзоров у коня, показывая ему книгу. Као несколько мгновений вглядывается в слово, а потом выкладывает его из карточек с буквами на пюпитре».
Попьі РПЦ маршируют под савецко-нацистский марш "Heraus Zum Kampf")