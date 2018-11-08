 Варченко о "скандале со студенткой": "Людям, которые это сделали, будет очень неприятно за это отвечать". ВИДЕО

Об этом он рассказал журналистам ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"Те события, которые начали происходить вчера, меня очень удивили, но я понимаю почему так происходит. Я связываю это с тем, что моя гражданская жена является первым заместителем главы созданного Государственного бюро расследований. У нас уже некоторое время происходят похожие события, но в этот раз зацепили неприятно, потому что это уже касается личной жизни, моей семьи. Меня пытались скомпрометировать и так оказать негативное влияние на имидж моей жены", - заверил Варченко.
Мужчина отметил, что о существовании девушки до вчерашнего дня не знал и заверил, что провокаторы понесут наказание.
"Хотелось, чтобы люди, которые это сделали, поняли, что все будет выяснено во время официальных мероприятий, то им будет очень неприятно за это отвечать. Хотел добавить, что эту девушку не знаю, о ней узнал только вчера. Печально также, что люди, которые писали эти статьи, чтобы придать резонанс, привлекли еще и трагические события (смерть активистки Екатерины Гандзюк. - Ред.), это вообще печально", - говорит полицейский.
Напомним, вчера по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.
А почему с его телефона смс приходили?? так то провокаторы все.. сама девченка виновата: ходит в короткой юбке летом!
ми тебе будемо мати всім судом!
Департамент "защиты" экономики - передовой отряд русского мира во всей свой красе
Вот пусть теперь на 112 оправдывается
Сказал, что в прошлые разы понравилось.
щас быстро всё расследують...
ответственности!!! потому и брешут все - Президент, депутаты, журнашлюхи и прочие педерасты.. (надеюсь последнее - это цензурное слово?)
просто шлёндра...
От лох! На имидж твоей жены всем насрать, кроме её имиджмейкера! Вместо жены нужно было приплести Авакова, Президента....., существующий государственный строй в конце концов!
дельно....))))
- ты хто?
- тю, здрасьте! ты ж меня вчера снял.. на ночь?
- я? тебя?...ни хрена не помню...
- ну и ладно...плати и разбежались...
- э не-не...так не пойдет! я тебе вчера 200 баксов уже отдал
- ну вот! а говоришь - ни хрена не помню...
случай не варченко ли?
на одну ночькомпрометирует ее больше, чем все остальное?
Кстати, есть достоверная информация о наличии у дэвушки нескольких аккаунтов в разных сетях и там весьма и весьма пикантные подробности. Увы... О девичьей чести и порядочности там ни слова. Как-то так.
Була б зацікавленість у сторін скандалу.
Аваков может сильно обидеться!