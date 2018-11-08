EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  8888  55
Все про:МВД (7661) Варченко Ольга (8) Варченко Александр (1)

 Варченко о "скандале со студенткой": "Людям, которые это сделали, будет очень неприятно за это отвечать". ВИДЕО

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александр Варченко, который оказался в центре скандала со студенткой Натальей Бурейко, обвинившей его в домогательствах и угрозах, подал рапорт для служебного расследования.

Об этом он рассказал журналистам ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Первый замглавы ГБР Ольга Варченко: Мой муж никогда не регистрировался в Tinder, это провокация против меня

"Те события, которые начали происходить вчера, меня очень удивили, но я понимаю почему так происходит. Я связываю это с тем, что моя гражданская жена является первым заместителем главы созданного Государственного бюро расследований. У нас уже некоторое время происходят похожие события, но в этот раз зацепили неприятно, потому что это уже касается личной жизни, моей семьи. Меня пытались скомпрометировать и так оказать негативное влияние на имидж моей жены", - заверил Варченко.

Мужчина отметил, что о существовании девушки до вчерашнего дня не знал и заверил, что провокаторы понесут наказание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В соцсетях организовали провокацию против высокопоставленного сотрудника МВД Варченко

"Хотелось, чтобы люди, которые это сделали, поняли, что все будет выяснено во время официальных мероприятий, то им будет очень неприятно за это отвечать. Хотел добавить, что эту девушку не знаю, о ней узнал только вчера. Печально также, что люди, которые писали эти статьи, чтобы придать резонанс, привлекли еще и трагические события (смерть активистки Екатерины Гандзюк. - Ред.), это вообще печально", - говорит полицейский.

Напомним, вчера по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.

Источник: https://censor.net.ua/v3095856
 
 
 Топ комментарии
 
Лучшая защита-нападение. И для гнилого ментяры,да еще и под крылом у рюкзакова это правило хорошего тона.
 показать весь комментарий
 
и лицо у него такое интеллигентное, такое одухотворенное ... кто же поверит, что он так мог поступить с девочкой студенткой
 показать весь комментарий
 
праведный мусор не доволен.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
шо ти будку) качаєш - вони вже всі паліція!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в общем, девченку изнасилуют в отделении и посадят за "домогательства к роте полиции", а варченко повысят в звании и подарят квартиру метров на 200.
А почему с его телефона смс приходили?? так то провокаторы все.. сама девченка виновата: ходит в короткой юбке летом!
 показать весь комментарий
 
 
на Это сотрудник Министерства??!!! унутренних дел вспоминаю анекдот про мента и Г по речке плывущее мент ловит рыбку а Г течет по речке и говорит менту привет коллега!! мент ах да ты какое то Г..о и какие мы коллеги а Г.. типа ты продукт унутренних дел и я также, и чем не коллеги.... а как по мне мужлан только что откинувшийся с зоны на волю.. "интеллигентное лицо" ...не отягощенное интеллектом...
 показать весь комментарий
 
 
це, старий))) анекдот - будеш рухати) задом) - тудом-сюдом),
ми тебе будемо мати всім судом! Високопоставлений чиновник МВС Варченко заявив, що провокаторів буде покарано за скандал зі студенткою - Цензор.НЕТ 1733
 показать весь комментарий
 
Не называйте его так нежно - мусором!
Департамент "защиты" экономики - передовой отряд русского мира во всей свой красе
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну вот оно уже опять пугает, а вы говорите он тут не причем!
 показать весь комментарий
 
 
- Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой. (с)
 показать весь комментарий
 
шерше ля фам, як каже пап - і всі це підтверджують!
 показать весь комментарий
 
 
Метод компрометації старий, але невідомо хто до кого чіплявся.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и лицо у него такое интеллигентное, такое одухотворенное ... кто же поверит, что он так мог поступить с девочкой студенткой
 показать весь комментарий
 
 
Так у Рабиновича дочь - проститутка.

Вот пусть теперь на 112 оправдывается Высокопоставленный чиновник МВД Варченко заявил, что провокаторы понесут наказание за скандал со студенткой - Цензор.НЕТ 2582
 показать весь комментарий
 
 
Лучшая защита-нападение. И для гнилого ментяры,да еще и под крылом у рюкзакова это правило хорошего тона.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Варченко и Ко.... Шевченко Артём ублюдок.......вы все получите падлы. А тот ещё и за фамлию!
 показать весь комментарий
 
 
У нас уже некоторое время происходят похожие события, но в этот раз зацепили неприятно...

Сказал, что в прошлые разы понравилось.
 показать весь комментарий
 
Мусара идут в наступление,твари запугивают народ,когда же в Украине будет настоящая реформа,что бы всех мусаров выгнали в одночасье,и запретили семейные подряды как сейчас.
 показать весь комментарий
 
 
не иначе активист...
щас быстро всё расследують...
 показать весь комментарий
 
 
за вранье, нет НИКАКОЙ
ответственности!!! потому и брешут все - Президент, депутаты, журнашлюхи и прочие педерасты.. (надеюсь последнее - это цензурное слово?)
 показать весь комментарий
 
 
Жена цивильная, чувак чёткий! И тут какая-то шмара при@балась! Чего непонятно!? Високопоставлений чиновник МВС Варченко заявив, що провокаторів буде покарано за скандал зі студенткою - Цензор.НЕТ 7063
 показать весь комментарий
 
 
Для сплетниц любого пола - хорошая тема...
 показать весь комментарий
 
 
Чего-то мне кажется, что сама модель решила поправится, известности захотелось
 показать весь комментарий
 
а чё эта мадель - небритая...??? мусор а не мадель...
 показать весь комментарий
 
 
Разве вот такие должности мужа и жены, это не прямой конфликт интересов?
 показать весь комментарий
 
 
ирка хобя б не цевильная...
просто шлёндра...
 показать весь комментарий
 
 
А почему у гражданской жены фамилия мужа? Или сейчас так принято, вдруг конфискация, то это и не жена вообще-то.
 показать весь комментарий
 
 
"Меня пытались скомпрометировать и так оказать негативное влияние на имидж моей жены."
От лох! На имидж твоей жены всем насрать, кроме её имиджмейкера! Вместо жены нужно было приплести Авакова, Президента....., существующий государственный строй в конце концов!
 показать весь комментарий
 
 
а сам наблядки-наблядки... вприпрыжку...
дельно....)))) Високопоставлений чиновник МВС Варченко заявив, що провокаторів буде покарано за скандал зі студенткою - Цензор.НЕТ 4801
 показать весь комментарий
 
 
***
- ты хто?
- тю, здрасьте! ты ж меня вчера снял.. на ночь?
- я? тебя?...ни хрена не помню...
- ну и ладно...плати и разбежались...
- э не-не...так не пойдет! я тебе вчера 200 баксов уже отдал
- ну вот! а говоришь - ни хрена не помню...
 показать весь комментарий
 
 
ой!... а хвамилия твоя как?
случай не варченко ли?
 показать весь комментарий
 
 
Если зам. нач. отдела это в МВД высокопоставленный чиновник, то страшно представить кто такой Аваков
 показать весь комментарий
 
 
Ну да він в посаді майже дільничого в званні лейтенанта. Логіка супер
 показать весь комментарий
 
Вы служебную иерархию этого ведомства представляете?
 показать весь комментарий
 
Та самая обиженная дэвушка, требующая справедливости и вопиющая о своей порядочности, никогда не думала, что уже сам факт ее присутствия в этой самой "социальной сети знакомств на одну ночь компрометирует ее больше, чем все остальное?
Кстати, есть достоверная информация о наличии у дэвушки нескольких аккаунтов в разных сетях и там весьма и весьма пикантные подробности. Увы... О девичьей чести и порядочности там ни слова. Как-то так.
 показать весь комментарий
 
Для тупорылых идиотов,насилие не оправдывается поведением жертвы.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, есть информация, что Ольга Варченко вместе с супругом занимались отжимом квартир у неблагополучных граждан. И вдруг она становится не клиентом ГБР, а его руководителем. Увы... Как то так.
 показать весь комментарий
 
 
Сосн він куй, як хенплокулол говорить. Попала тварина на гарячмому. А питання в іншому - а чи немає конфліктів інтересів в цій вшивій сімейці шоколадних чиновників займати такі дві псади.
 показать весь комментарий
 
 
Все буде добре. Тримайся чоловіче. А тих паскуд буде покарано.
 показать весь комментарий
 
 
В нас наче б то є типу Кіберполіція, якій відслідити активність певних громадян в мережі, маючи доступ до гаджетів і акаунтів - що два пальці об асфальт.
Була б зацікавленість у сторін скандалу.
 показать весь комментарий
 
А жена у него зам Трубы их ГБР. Не все так просто. Похоже это ответка от Грановского за слежку в синагоге. Всех в один мешок и в прорубь.
 показать весь комментарий
 
 
Проблема в том, что жена называется "гражданской женой". При такой должности и в таком виде, - какой пример подчиненным? По таким отдельным субьектам не хотелось-бы судить о всей полиции.
 показать весь комментарий
 
Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Украины - это вы называете "высокопоставленный чиновник МВД"?!
Аваков может сильно обидеться!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВарченко о "скандале со студенткой": "Людям, которые это сделали, будет очень неприятно за это отвечать". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх