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Все про:драка (1682) маршрутки (382) Ривне (258)

 "Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водители двух маршруток подрались в Ривном. ВИДЕО

Водители двух маршруток подрались в Ривном на глазах своих пассажиров. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки водителей опубликована на странице "Типове Рівне" в соцсети.

Причины конфликта пока неизвестны. Потасовка возникла в то время, когда в салоне находились пассажиры, спешащие по своим делам.

"Нам на работу нужно ехать... Вы почему деретесь? За что?", - возмущались некоторые из них.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Водитель маршрутки в Ирпене проехал на красный сигнал светофора, едва не сбив пешехода на "зебре". ВИДЕО регистратора

Источник: https://censor.net.ua/v3095805
 
 
 Топ комментарии
 
"Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водители двух маршруток подрались в Ривном - Цензор.НЕТ 4459 за клієнта бій жорстокий

немов два півника чубляться
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Обычная дискуссия интеллигентных людей.
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за клієнта бій жорстокий

немов два півника чубляться
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в Рівному ще нормально, це в Тернополі жмоти по 9 грн маршрутка.
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А у нас в Києві написали, що працюють валідатори, хоч вони лише підморгують пасажирам "Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водії двох маршруток побилися в Рівному - Цензор.НЕТ 1829 Теж дорого по 8 грн за проїзд "Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водії двох маршруток побилися в Рівному - Цензор.НЕТ 3178
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А якщо з пересадками то взагалі краще на своїй автівці.
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Так, особливо ті маршрути, що через усе місто. Хоча деякі маршрути, що у межах району, по 6 і навіть по 5.
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Знову ж таки лайк "Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водії двох маршруток побилися в Рівному - Цензор.НЕТ 9795
А ось це відео можна дивитися скільки завгодно!
Котик Майдан проти Хуйла
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А якщо жінки чубляться? "Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водители двух маршруток подрались в Ривном - Цензор.НЕТ 5760
"Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водители двух маршруток подрались в Ривном - Цензор.НЕТ 395

На конкурсе красоты Miss BumBum 2018 в Бразилии, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц, произошла драка между участницами. Об этом сообщает The Sun.
Конфликт начался после награждения победительницы - 31-летней модели и танцовщицы Эллен Сантаны. Соперница Эллен - 27-летняя массажистка Алини Ува, видимо не согласившись с результатом конкурса, приблизилась к победительнице, сорвала с нее наградную ленту и надела ее на себя. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красавица без титула: что не так в индустрии конкурсов красоты
Между девушками возникла потасовка. Ува, при этом, кричала сопернице, что весь конкурс является фарсом, так как победительница увеличила свои ягодицы хирургическим путем.

https://focus.ua/lifestyle/411473-uchastnicy-konkursa-yagodic-scepilis-mezhdu-soboj-posle-oglasheniya-pobeditelnicy.html
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Став під загрузку мимо черги.
Добре хоч усі живі.
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добре що не на дорозі почали це виясняти
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Це точно. Бо десь на початку 2000-х одна така сварка закінчилася трупом, щоправда не на дорозі (водія його ж колеги після бійки підстерегли ввечері, коли вертався додому, вчотирьох забили насмерть та скинули у річку-смердючку. Потім усіх посадовили за групове вбивство дуже надовго).
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А могли бы и баблишка подрубить...быстренько ставочки....
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Да то по дружески. Пару раз с ноги по крупу. "Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водители двух маршруток подрались в Ривном - Цензор.НЕТ 8360
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Да, кстати это видео доказывает, что цены на проезд завышены раза в два.
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Это производственная гимнастика! Была такая при союзе((((.
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"Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водители двух маршруток подрались в Ривном. ВИДЕО

........................
ви заплатили за шоу, повсідалися, дивитеся. Ось вони і стараються, як можуть.
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оце новина!!!
важлива, актуальна
Цензор, браво!
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Вже переважна більшість міських водіїв замість трикутників аварійної зупинки бейсбольні біти возить. А ці хлопаки, певно, з периферії.
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Юля тут ще не була, а от у всьому винний барига?
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сама приплєтьотся,...нє малєнькая...

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Один другого протянул вечером будут пить пиво так всегда.
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настоящий литературный украинский язык в исполнении интеллектуальной маршруточной элиты нации
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то завозний хрюцькій язик.
неприємно все це виглядає, так ?
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це литературна мова с местными идиоматическими выражениями и непереводимая игра слов
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водители двух маршруток подрались в Ривном. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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