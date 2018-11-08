 "Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водители двух маршруток подрались в Ривном. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки водителей опубликована на странице "Типове Рівне" в соцсети.

Причины конфликта пока неизвестны. Потасовка возникла в то время, когда в салоне находились пассажиры, спешащие по своим делам.

"Нам на работу нужно ехать... Вы почему деретесь? За что?", - возмущались некоторые из них.

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