 "Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водители двух маршруток подрались в Ривном. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки водителей опубликована на странице "Типове Рівне" в соцсети.
Причины конфликта пока неизвестны. Потасовка возникла в то время, когда в салоне находились пассажиры, спешащие по своим делам.
"Нам на работу нужно ехать... Вы почему деретесь? За что?", - возмущались некоторые из них.
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немов два півника чубляться
А ось це відео можна дивитися скільки завгодно!
Котик Майдан проти Хуйла
На конкурсе красоты Miss BumBum 2018 в Бразилии, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц, произошла драка между участницами. Об этом сообщает The Sun.
Конфликт начался после награждения победительницы - 31-летней модели и танцовщицы Эллен Сантаны. Соперница Эллен - 27-летняя массажистка Алини Ува, видимо не согласившись с результатом конкурса, приблизилась к победительнице, сорвала с нее наградную ленту и надела ее на себя. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красавица без титула: что не так в индустрии конкурсов красоты
Между девушками возникла потасовка. Ува, при этом, кричала сопернице, что весь конкурс является фарсом, так как победительница увеличила свои ягодицы хирургическим путем.
https://focus.ua/lifestyle/411473-uchastnicy-konkursa-yagodic-scepilis-mezhdu-soboj-posle-oglasheniya-pobeditelnicy.html
Добре хоч усі живі.
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ви заплатили за шоу, повсідалися, дивитеся. Ось вони і стараються, як можуть.
важлива, актуальна
Цензор, браво!
🙃
неприємно все це виглядає, так ?