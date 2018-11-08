 Рада провалила закон о семейной медицине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, нардепы отказались поддержать проект закона за основу, возвращение его в комитет на доработку и субъекту законодательной инициативы на доработку.
"Проект закона я объявляю отклоненным", - сообщил спикер Парубий.
После этого Рада ушла на перерыв до 10:50.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что сеть учреждений первичной медицинской помощи до сих пор не сформирована должным образом и не обеспечивает потребностей населения в качественной и доступной первичной помощи.
Отмечается, что законопроект №6634 определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения граждан Украины и других лиц, находящихся на ее территории, первичной медицинской помощью, устанавливают основы функционирования и развития семейной медицины.
В документе также четко определены профессиональные обязанности врача общей практики - семейного врача.
наверное все же второй вариант хуже. тупой фанатик самое страшное.
и в этом виновата именно смерть-баба.
и все живы и здоровы
а пока едут делаете лечебный отвар из конституции
Нисчастные у тибя детки!
зы кацап кремлядский тебе дружище
Они пишут законы, которые сами потом принять не могут, прогуливают заседания, занимаются кнокдавством, лоббируют интересы олигархов, небезвозмездно конечно.
Хотя один смысл всё таки есть - на законных основаниях получить компенсацию за жильё, и нехилая по сравнению с бОльшей частью украинцев зарплата.
Дайош бисплатное такси в булочную за хлебом!!!
Новый виток в деле Лазаренко - бомба для Тимошенко под президентскую гонку?
Зато прийнято закон "про депортацію недобитими бандерівцями поляками тих самих бандерівців і тих, хто їм співчував".
Може, пощастить, і поляки перестануть пускати рабів до Польщі, і раби змушені будуть повернутися в стійло, дбайливо облаштоване олігархами та їх депутатами...