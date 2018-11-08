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Все про:ВР (22426) законопроект (1976) медицина (1711)

 Рада провалила закон о семейной медицине. ВИДЕО

8 ноября Верховная Рада в первом чтении не смогла принять за основу законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, нардепы отказались поддержать проект закона за основу, возвращение его в комитет на доработку и субъекту законодательной инициативы на доработку.

"Проект закона я объявляю отклоненным", - сообщил спикер Парубий.

После этого Рада ушла на перерыв до 10:50.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сеть учреждений первичной медицинской помощи до сих пор не сформирована должным образом и не обеспечивает потребностей населения в качественной и доступной первичной помощи.

Отмечается, что законопроект №6634 определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения граждан Украины и других лиц, находящихся на ее территории, первичной медицинской помощью, устанавливают основы функционирования и развития семейной медицины.

В документе также четко определены профессиональные обязанности врача общей практики - семейного врача.

Источник: https://censor.net.ua/v3095777
 
 
 Топ комментарии
 
Старе зламали,нового не побудували...Житипановому,панове,чи не так?Хоча поновому--не значить краще й не значить Жити!
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вы эксперт по медицине или всезнающий таксист?
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в америке никакая скорая с емпературой не приезжает - сами везут детей в пункт первой помощи
и все живы и здоровы
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Старе зламали,нового не побудували...Житипановому,панове,чи не так?Хоча поновому--не значить краще й не значить Жити!
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уже даже сложно разобраться, что хуже: компетентный вор, типа райки багатырьовой, или тупая и некомпетентная, но не ворующая идеалистка, действительно верящая в то, что она мессия, смерть-баба.
наверное все же второй вариант хуже. тупой фанатик самое страшное.
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вы эксперт по медицине или всезнающий таксист?
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нет. я пытался вызвать "скорую" ребенку. не получилось.
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и в этом виновата Супрун? Что-то мне не верится, что скорая к ребенку отказалась ехать. А при Богатревой вы когда-нибудь вызывали скорую?
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да. на вызов с высокой температурой приезжали без проблем. в течении максимум 15-20-ти минут.
и в этом виновата именно смерть-баба.
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в америке никакая скорая с емпературой не приезжает - сами везут детей в пункт первой помощи
и все живы и здоровы
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нам их богатых причуды не понять, мы по бедности да и Конституция гарантирует.
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как платите так и приезжать будет
а пока едут делаете лечебный отвар из конституции
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дословно привожу ответ: "с высокой температурой обращайтесь к семейному врачу".
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так шо, за оппаблок? При них все было зашибись?
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Да, да, дружыще! Уже читали и про то, как ты с детьми толкался в очереди с песионерами!
Нисчастные у тибя детки!
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Не отвлекайте его, пусть доедает пол вареника и пол картошки.
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о чем ты, болезный?
зы кацап кремлядский тебе дружище
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Скорую щас вызывают все кому не лень. Лафа нескончаемая или скончаемая? А не лень к своему доктору пойти, или позвонить ему по телефону и посоветоваться?
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Всё никак не могу понять - в чём заключается смысл работы депутутов ВР?
Они пишут законы, которые сами потом принять не могут, прогуливают заседания, занимаются кнокдавством, лоббируют интересы олигархов, небезвозмездно конечно.
Хотя один смысл всё таки есть - на законных основаниях получить компенсацию за жильё, и нехилая по сравнению с бОльшей частью украинцев зарплата.
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Успех медреформы будет означать крах многих компонент постсоветского режима в медицине. По сути, модель Семашко - это модель военного времени, в чистом виде феодализм. Реформа проводится по очень ясному и простому принципу: "как потопаешь, так и полопаешь". Набрал нужное количество пациентов - есть зарплата. А если к тебе никто не пришёл - значит, плохой из тебя врач; займись чем-нибудь другим. Всё, крах феодальной системы - не играют роли больше ни стаж, ни категория, ни связи, ни взятки, ни откаты. Конечно, задеты очень могущественные интересы медицинской мафии, до сих пор функционирующей по советским лекалам.
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А ещё нужно плохо лечить, переводить в хроническую форму, чтобы пациентов было как можно больше, и ходили они как можно чаще.
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Медицина - очень жёсткая профессия. Есть цепочка: приём пациента - выслушивание жалоб 0 направление на анализы - постановка диагноза - лечение. Это как инструкция для солдата, вышедшего в наряд на караульную службу. "Плохо лечить", "переводить в хроническую форму" - всё это давно в прошлом. Любая такая лажа немедленно выявляется методом обретения "second opinion", т.е. пациент идёт к другому врачу, с теми же симптомами и анализами; и если другой врач категорически несогласен с первым, то дело расследуется уже на другом уровне. В медицине современного мира никакой отсебятины давно нет; всё очень жестко, как в армии.
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Какое отношение неуспешный "успех" медреформы имеет в целом к работе "борцов невидимимого фронта", именуемой ВР?
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Громадный. Успех реформы - победа властей, и лично Порошенко. Что даёт БПП громадное преимущество на выборах.
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Ну тогда желаю ему таких же успехов, какие есть в медицинской реформе.
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А что вам не нравится в мед. реформе ? Вам не нравится право выбрать себе семейного врача, которому доверяте ? Вам не нравится программа "Доступные лекарства" ? Вы по-прежнему хотите ходить на операцию со своими бинтами и зелёнкой ?
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Мне не нравится ажиотаж вокруг того, чего не было и нет. Это не реформа, а рихтовка старой системы, которую пытаются представить, как новую. Я как обращался к врачу, которому доверяю, так и обращаюсь. Доступные лекарства я наблюдаю только в СМИ. В больницах как покупали лекарства сами, так и покупают.
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Сейчас идёт реформа первичного звена, до больниц она ещё не дошла. Обращаетесь к врачу который нравится - не вопрос: подписываете с ним декларацию и всё. Для миллионов людей это громадный плюс: они выберут себе врача которому доверяют, и его услуги оплатит государство. Не нравятся доступные лекарства - покупайте дорогие. Всё в ваших руках.
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Какой закон? Выборы на носу!
Дайош бисплатное такси в булочную за хлебом!!!
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Косатая постаралась в купе с кремлевскими прихвостнями. У косатой задача стоит: все срывать до выборов, мутить народ и пр. Выпускайте уже тяжелую артиллерию - Пашку Лазаренко с его делом, где Жуля фигурирует с переведенными на его счета 180 миллионами за решение вопросов по ЕЭСУ.
Новый виток в деле Лазаренко - бомба для Тимошенко под президентскую гонку?
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Я - добродій. Сери у Великій Британії.
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Та пох та медицина. Не поздихають.
Зато прийнято закон "про депортацію недобитими бандерівцями поляками тих самих бандерівців і тих, хто їм співчував".
Може, пощастить, і поляки перестануть пускати рабів до Польщі, і раби змушені будуть повернутися в стійло, дбайливо облаштоване олігархами та їх депутатами...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада провалила закон о семейной медицине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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