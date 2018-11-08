 Владельцы "евроблях" пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Владельцы "евроблях" заблокировали правительственный квартал в районе Верховной Рады. Активисты заблокировали движение по ул. Грушевского. Также активисты разместились на площади Конституции под зданием ВР. Они требуют принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ