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 Владельцы "евроблях" пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владельцы автомобилей на европейских номерах, так называемые евробляхеры, блокируют правительственный квартал в районе Верховной Рады с требованием принятия законопроектов №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Владельцы "евроблях" заблокировали правительственный квартал в районе Верховной Рады. Активисты заблокировали движение по ул. Грушевского. Также активисты разместились на площади Конституции под зданием ВР. Они требуют принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин.

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Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 01
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 02
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 03
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 04
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 05
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 06
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 07
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 08
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 09
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 10
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 11
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 12
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 13
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 14
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 15
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 16
Владельцы евроблях пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3095764
 
 
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Лучше бы так активничали и блокировали ради борьбы с коррупцией. Но нет. А ради своих тарантаек готовы сразу на протест, конечно, это ж свое, личное.
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Надо выдвигать другие требования. Не снижение акциза.


А ОТМЕНА любых платежей - таможенных пошлин, НДС, акцизов - вообще ЛЮБЫХ платежей при ввозе иномарки.

Чтобы машина купленная за 3 000 долларов в Польше, стоила 3 000 долларов в Украине. Точка.

И блокировать крысятники ВРУ, Кабмина и АП до полного выполнения требований.
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Ці знахабнілі баригі вимагають для себе особливі умови. Таку огиду до себе вони вже давно заслужили і скоро їх просто будуть бити прості люди.за перекриття вулиць, за поведінку на дорогах. Ці мразі--завжди тікають при ДТП, а іще і намагаються не платити податки.а самі наживаються. А як бути пенсіонерам, армії , вчителям, лікарям. ?
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у нас пенсионеры учителя и другие люди с низкими доходами до 500 у.е только бляху себе и могут позволить ,посмотри кто на бляхах ездит бизнесмены и олигархи?
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Дайте їм звєзди, беззуба передвиборна влада.
Бо як вийдуть платники ЄСВ....
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Клоуны на ржавых вёдрах, среди них быдло всякого сорта (зэки таксисты, барыги и пр. организмы, которые не платят налоги).
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВладельцы "евроблях" пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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