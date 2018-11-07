 В Херсоне простились с активисткой Гандзюк. Главу ОГА Гордеева не пустили на церемонию. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете 5 канала.

Проводить в последний путь общественную активистку и чиновника пришли несколько сотен человек - родственники, коллеги, друзья, волонтеры и просто знакомые. Из-за большого количества людей церемонию прощания даже продлили на час.

Председатель Херсонской обладминистрации - Андрея Гордеева - активисты на церемонию не пустили. После словесной перепалки чиновник уехал.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.