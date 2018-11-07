 "Как вы в таком состоянии машиной-то управляете?" - в Бердянске водитель "обмыл" покупку автомобиля и врезался на нем в столб. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспрессо", мужчина был настолько пьян, что выйдя из машины не смог устоять на ногах. ДТП произошло на улице Руденко, возле школы №5. Местные жители предполагают, что водитель был нетрезв из-за того, что отмечал покупку автомобиля.

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