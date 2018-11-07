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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Общество
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Все про:алкоголь (1397) Бердянск (138) водители (438)

 "Как вы в таком состоянии машиной-то управляете?" - в Бердянске водитель "обмыл" покупку автомобиля и врезался на нем в столб. ВИДЕО

В Бердянске нетрезвый водитель на "Жигулях" врезался в столб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспрессо", мужчина был настолько пьян, что выйдя из машины не смог устоять на ногах. ДТП произошло на улице Руденко, возле школы №5. Местные жители предполагают, что водитель был нетрезв из-за того, что отмечал покупку автомобиля.

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Источник: https://censor.net.ua/v3095663
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы в Украине законы писались нормальными людьми, а не рептилоидами-депутатами, то у этого водителя сразу бы конфисковали и права и автомобиль.Это потенциальный убийца на дороге.
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Скоко ж прямо сейчас в данный момент по дорогам колесят таких чучел...
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Если бы в Украине законы писались нормальными людьми, а не рептилоидами-депутатами, то у этого водителя сразу бы конфисковали и права и автомобиль.Это потенциальный убийца на дороге.
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Я ж не против, Лариса.
Я - ЗА.
Просто, если бы он лучше обмыл, упал бы под стол и уснул.
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А мне не смешно. Если он так напился и сел за руль,значит алкоголик со стажем и без мозгов. Вопрос - как ему дали справку наркологи и кто дал? Вот этого нарколога нужно посадить в тюрьму и надолго, потому что он соучастник этого нарушения и потенциального убийства в будущем, а оно обязательно будет у этого алкоголизированного микроцефала.
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я вот был в Ирландии, там можно выжрать пару 2х литровых бутылей с пивом и смело садиться за руль
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Такого в ЕС нет. Там огромные штрафы даже за простые нарушения и ДТП не частые и права дают не за сало.
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рассказать как справку дают ? в моем случае в автошколе сказали принести по моему по 150 гривен и в глаза ни кто не видел этого нарколога
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Привет Авакову с его доблестной полицией и Минздраву и Гнойсману с Порошенком. У них все ОК, реформы и прогресс кругом. А украинцы пусть закрывают на все глаза и дохнут каждый день под колесами авто.
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Наркологу самому нужно справку предїявить "Як ви в такому стані машиною керуєте?" - в Бердянську водій "обмив" купівлю автомобіля і врізався на ньому в стовп - Цензор.НЕТ 72
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И даже не удивлюсь. В нашей медицине алкоголики не редкость.
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Скоко ж прямо сейчас в данный момент по дорогам колесят таких чучел...
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лучше б он в порш какой-нибудь въехал)))
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раком бы поставили) и жигуль отобрали....
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То он с горя набухался....думал что купил автомобиль...а сел... проехал...и понял что это говноВаз... "Як ви в такому стані машиною керуєте?" - в Бердянську водій "обмив" купівлю автомобіля і врізався на ньому в стовп - Цензор.НЕТ 437
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Хвилинка самокритики?- відстав дзеркало і краще повтикай у вікно.
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ты дебил? этот хоть не сбежал! твоя бы евробляха уже сверкала бы голой жопой по кустам
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Машиною керував не водій а зелений змій, чого ви до людини причепились?!
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Нічого собі "нєтрєзв". Та це чмо пьяне в дупель. Це ще щастя, що його стовп зупинив..😕
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ну то что местные предполагают - это еще не факт (и не оправдание тем более)
а вот что скотиной пьяной за руль сел - факт не оспоримый
и карма (спасибо) мгновенная (ибо никого не убил своим тазиком)
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Блин, этот алкодрайвер своей внешностью, походкой, мимикой и пантомимой (и даже обычным прикидом - грязные джинсы + камуфляжная куртка) дико напомнил алкоголика дядю Витю из нашего двора... лет 6 назад зелёный змий его окончательно поборол "Як ви в такому стані машиною керуєте?" - в Бердянську водій "обмив" купівлю автомобіля і врізався на ньому в стовп - Цензор.НЕТ 4597 а так бы подумал, что это он )))
К счастью для всех, самодвижущихся железяк у него не было.
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P.S.: хотя из Днепра до Бердянска дядя Витя вряд ли бы дополз
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ўсе гэтыя рускія «дзядзі віці» з аднолькавым тварам - як блізняты.
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Таки да - дядя Витя был носителем бонусной хромосомы
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Это достаточно простой украинец или есть еще проще?
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Да. Це явно не прокурор Бердянська. І скоріш за все навіть не його сусід. Простий охломон.
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"Местные жители предполагают, что водитель был нетрезв ... " (с)

Я конечно дико извиняюсь "Як ви в такому стані машиною керуєте?" - в Бердянську водій "обмив" купівлю автомобіля і врізався на ньому в стовп - Цензор.НЕТ 6833 , но в Бердянске у всех такая походка ? "Як ви в такому стані машиною керуєте?" - в Бердянську водій "обмив" купівлю автомобіля і врізався на ньому в стовп - Цензор.НЕТ 4911 , что они только "предполагают" ?
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Може в людини мрія дитинства збулася. Червона лада 2106!!! Вся тонірована... Тут тільки понять і простіть.
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в Бердянську водій "обмив" купівлю автомобіля і врізався на ньому в стовп.
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Якби "водій" купив машину на євробляхах,
то він би взагалі за руль не зміг би сісти
і не попав би в ДТП,
так як стільки зекономлених грошей одразу пропити важко,
а ви кажете, що євробляхи це погано...))))
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После 12 секунды - доставил этот его пьяный перепляс
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Как вы в таком состоянии машиной-то управляете?" - в Бердянске водитель "обмыл" покупку автомобиля и врезался на нем в столб. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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