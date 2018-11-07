 "Как вы в таком состоянии машиной-то управляете?" - в Бердянске водитель "обмыл" покупку автомобиля и врезался на нем в столб. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспрессо", мужчина был настолько пьян, что выйдя из машины не смог устоять на ногах. ДТП произошло на улице Руденко, возле школы №5. Местные жители предполагают, что водитель был нетрезв из-за того, что отмечал покупку автомобиля.
...
Я - ЗА.
Просто, если бы он лучше обмыл, упал бы под стол и уснул.
а вот что скотиной пьяной за руль сел - факт не оспоримый
и карма (спасибо) мгновенная (ибо никого не убил своим тазиком)
К счастью для всех, самодвижущихся железяк у него не было.
Я конечно дико извиняюсь , но в Бердянске у всех такая походка ? , что они только "предполагают" ?
-----------------
Якби "водій" купив машину на євробляхах,
то він би взагалі за руль не зміг би сісти
і не попав би в ДТП,
так як стільки зекономлених грошей одразу пропити важко,
а ви кажете, що євробляхи це погано...))))