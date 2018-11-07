 "Вы что, ох#ели!? С какой целью, сука!?" - 19-летний пассажир элитного "Infiniti" ударил ногой патрульного и сломал ему челюсть. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Преступности.НЕТ, инцидент произошел в ночь на 26 октября в микрорайоне Терновка.
В салоне иномарки кроме водителя находилось еще несколько человек с признаками алкогольного опьянения. Водитель автомобиля отказался проходить тест на алкоголь и полицейские начали составлять админпротокол согласно установленной процедуры.
Водитель начал толкать и материть полицейского. На предупреждения мужчина не реагировал, и патрульный приступил к его задержанию. Когда полицейский начал надевать на водителя наручники, один из пассажиров с разбега ударил правоохранителя ногой в лицо.
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Второе, поливать помоями мусоров я имею очень веские основания, ну очень веские
У нас кожне гівно думає, що воно не таке вже й гівно, а щось більше, не знає ні своїх прав, ні обов"язків.
Якщо ви маєте право "поливать помоями мусоров", то до чого тут влада?
Реформа з патрульними пройшла краще, ніж очікувалось, туди пішло багато людей, які зразково несуть службу(є і "зайві" люди там, але вцілому все ок), до чого тут влада?
Конкретно в цьому випадку якийсь "молокосос" під впливом спиртного зробив дуже поганий вчинок, за який особисто я проламав би йому череп на місці, але як бачимо з реакції копів, все обійшлось лише сльозоточивим газом в очі.
Сиди на бутылке и продолжай кукарекать.
И какая-то непонятная возня при задержании водилы
Мент об него потерся, а потом зацепил.
Если это так
то нагой зря
стрелять нужно было
(с) ну вы поняли кто
Короче выглядит это як очередная авакяновская лажа из сериии - поліції не вистачає повноважень.
Вот ещё пару примеров не в меру борзых животинок (усрусский мир, прошу заметить).
Всю владу зубожілому народу і поцріотам "тіпа парацюк"!!!!!!!!!!!!!!!.
Поцріотам можна всіх ногами ....ити а чому тій зубожілій дитині ні???
Не надо стрелять. Достаточно просто электрошокер между ног и всего-то.