 "Вы что, ох#ели!? С какой целью, сука!?" - 19-летний пассажир элитного "Infiniti" ударил ногой патрульного и сломал ему челюсть. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Преступности.НЕТ, инцидент произошел в ночь на 26 октября в микрорайоне Терновка.

В салоне иномарки кроме водителя находилось еще несколько человек с признаками алкогольного опьянения. Водитель автомобиля отказался проходить тест на алкоголь и полицейские начали составлять админпротокол согласно установленной процедуры.

Водитель начал толкать и материть полицейского. На предупреждения мужчина не реагировал, и патрульный приступил к его задержанию. Когда полицейский начал надевать на водителя наручники, один из пассажиров с разбега ударил правоохранителя ногой в лицо.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Во Львове водитель протаранил ограждение и перевернулся, пытаясь уехать от патрульных. ВИДЕО камер наблюдения