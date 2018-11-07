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Все про:алкоголь (1397) драка (1681) задержание (5184) нападение (1635) Николаев (1124) патрульная полиция (1187)

 "Вы что, ох#ели!? С какой целью, сука!?" - 19-летний пассажир элитного "Infiniti" ударил ногой патрульного и сломал ему челюсть. ВИДЕО

В Николаеве 19-летний пассажир элитного "Infiniti" ударил ногой патрульного и сломал ему челюсть. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Преступности.НЕТ, инцидент произошел в ночь на 26 октября в микрорайоне Терновка.

В салоне иномарки кроме водителя находилось еще несколько человек с признаками алкогольного опьянения. Водитель автомобиля отказался проходить тест на алкоголь и полицейские начали составлять админпротокол согласно установленной процедуры.

Водитель начал толкать и материть полицейского. На предупреждения мужчина не реагировал, и патрульный приступил к его задержанию. Когда полицейский начал надевать на водителя наручники, один из пассажиров с разбега ударил правоохранителя ногой в лицо.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Во Львове водитель протаранил ограждение и перевернулся, пытаясь уехать от патрульных. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/v3095620
 
 
 Топ комментарии
 
15 лет тюрьмы с использованием труда в каменоломне.
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надо было достать пистолет и пристрелить борзого козла нафиг !!
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Вот как бы пригодился житель Харькова, который вора грабителя топором зарубил. Только Линч спасёт Украину.
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А точно елітний Інфініті, а не 20-річний на бляхах?))) Бо одягнуті вони як бомжі...
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Інфініті на бляхах, тільки вони ж так можуть
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Просто ті, хто на нових Інфініті розсікають, не одягаються в спортивні штани з трьома полосками за 150 грн)))
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- Вас никогда не шлепнут, будьте уверены. Самое большое, к чему смогут привести вас способности, - это шесть месяцев без строгой изоляции. Я вам передачи носить не буду. Имейте это в виду. Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница,- бросил в догонку Бендер (с)
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15 лет тюрьмы с использованием труда в каменоломне.
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Проще - как в США. Застрелить накуй на месте за нападение на сотрудника полиции.
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А почему У Цензора не твой коммент в топе? Хотя больше всего голосов за него?
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Какой-то баг, наверное. Да ладно, я не тщеславен "Ви що, ох#їли!? З якою метою, сука!?" - 19-річний пасажир елітного "Infiniti" вдарив ногою патрульного і зламав йому щелепу - Цензор.НЕТ 5227
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Вот как бы пригодился житель Харькова, который вора грабителя топором зарубил. Только Линч спасёт Украину.
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Только зная прецеденты для простых смертных (пашика и судей не касается) - обновленная прокуратура припаяет в реформированном суде умышленное! Как же - топор был не в сейфе - значит ждал, планировал!
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надо было достать пистолет и пристрелить борзого козла нафиг !!
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Чревато. Это в США норма. Там только руку в карман или за спину и ....пипец тузику.
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Ну, вообще-то наши полицейские сами фактически способствуют подобному развитию ситуаций. При остановке ТС по требованию полицейского никто не имеет права выходить из авто. В противном случае - сразу на прицел. Далее, если водитель отказывается и т.д. выполнять законные требования полицейского, то тут же снова-таки всех берут на прицел и далее по команде должны выйти с поднятыми руками и далее по сценарию.
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да, рука в карман, сразу дырочка в тупом лобике и без предупреждения.
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Зачем? Поверьте,лет восемь его отсидки на зоне доставят полицейскому,да и мне тоже удовольствия гораздо больше,чем от той минуты радости,когда его застрелят
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Ну, хотя бы ногу прострелить за это надо было .....
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Лучше пальнуть по яйцам , чтобы всю жизнь , мразь фальцетом изъяснялась !
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и ведь ничего не будет, гаденышу, а если бы полицейский применил силу, папаша змееныша (или мамаша) засадил бы по-полной...
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Да да из новости не понятно - его вообще то хоть задержали ?
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А ви відео гляньте, двох буйних бігом спакували і поїхали. За таке лише +
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Авторитет палюции на лице, точнее на челюсти. Слава рэформам!
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Ні, це не авторитет поліції, це результат "діяльності" нашого "суспільства" - коли кожне гівно поливає брудом будь-кого з поліції і під будь-якою новиною пише бруд - маємо на виході те, що трапилось.
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Напоминаю, не я сказал "мусора не люди" （с）
Второе, поливать помоями мусоров я имею очень веские основания, ну очень веские
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Конкретно в якому місці ці копи "не люди"? А ти, взагалі, людина, чи як?
У нас кожне гівно думає, що воно не таке вже й гівно, а щось більше, не знає ні своїх прав, ні обов"язків.
Якщо ви маєте право "поливать помоями мусоров", то до чого тут влада?
Реформа з патрульними пройшла краще, ніж очікувалось, туди пішло багато людей, які зразково несуть службу(є і "зайві" люди там, але вцілому все ок), до чого тут влада?
Конкретно в цьому випадку якийсь "молокосос" під впливом спиртного зробив дуже поганий вчинок, за який особисто я проламав би йому череп на місці, але як бачимо з реакції копів, все обійшлось лише сльозоточивим газом в очі.
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с тобой все понятно, иди мимо
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по факту є що написати, чи окрім як "гавна накинути" розуму ні на що не вистачає?
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Це саме авторитет поліції - сміливі проти бабусь з городиною, а як до діла, так і себе захистити не можуть.
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Понимаете ли,когда вы заняты задержанием,а вас сбоку с ноги проверяют, то никакие навыки не помогут.
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Рехвормы Вальцмана--в жизни.
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А что не так, чукча? Пять лет тому назад эти хмыри заплатили бы гаишникам и делов-то.
Сиди на бутылке и продолжай кукарекать.
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отпрыски быдло-элиты..будущие местные князьки..этих мордой в асфальт нельзя..не по феодальным понятиям..
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ну по ногам пару выстрелов надо было сделать......
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Пацан с пыра в мордяку палицаю .Ахаха.
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Полиция фуфло
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Дураков и в церкви бьют. Полицейский, который не может защитить даже самого себя, бесполезен.
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вражає терпіння патрульних, я б на їх місті (не дай Боже) того гандона підстрелив.
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Менты ничем не лучше 2 слова еле связывал, аргументировать свои теледвижения никак не мог, в глазах паника и быдлота. Фу блин мерзость...
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Как полицейский продолжил задержание со сломаной челестью при этом продолжая орать? на наших глазах произошло чудо
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какая-то мулька
И какая-то непонятная возня при задержании водилы
Мент об него потерся, а потом зацепил.

Если это так
то нагой зря
стрелять нужно было
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Чуть лучше, чем раньше, но всё-равно копы много болтают.
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Без слез смотреть невозможно.Ударил полицейского и спокойно гуляет в сторонке,рядом прогуливается что то одетое в форму,нападение на полицейского и ни кто из полицейских пистолет не достал.
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О тут серьёзной статьёй пахнет, но если такие смелые то есть кому отмазать.
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Это не полиция, а порошенковское фуфло. Позорище. До чего довели страну!
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пока така мерзота як ти, буде вис"рати в коментах щось подібне тому, що ти виср"в вище під кожною новиною, пов"язаною з поліцією та іншими силовими структурами, доти у нас буде продовжуватись така хня.
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а в чём проблема с полицией? Вежливо двух быков упаковали, теперь формальности и суд.
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Проблема в том, что украинские полицейские напоминают мне бесполых евангелистов, которые несут бесноватым уродам благую весть. Может им выдать вместо оружия Библии и пусть проповедуют на красивых машинах, на наши налоги. Уровень беспомощности органов правопорядка находится на уровне детского сада.
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Полицейские молодцы.Задержали пьянь.А то неизвестно чем бы могли закончится гонки по Пьяне за рулём
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а в нормальній раїні вже б пристрелили за спробу нападу на поліцейських і були б праві
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не обязательно стрелять. Хочешь крови- военкомат открыт.
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достали подобные ситуации.. необходимо что бы по первому требованию, пьяный водила выходил и вставал на колени с руками за голову.. если сопротивляется, применять электрошокер и наручники... эта "гопническая демократия" задолбала!!!!!!!!!!!!!!!
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Ага, при остановке полиции нужно чтобы каждый вешал себе на нос ЦАК и дел КУ три раза!
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на месте полицейского я бы стрелял без всяких раздумий
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молодой, гарячий…. пока отсидит, если живой останется и честь сбережет, ума наберется.
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Кто посидит ?За вождение в нетрезвом виде дают 1 год лишения прав и 10 тыс грн штрафа если это первый раз и без аварий
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та не про водія мова, а про у"обка, який з ноги вдарив, йому вшиють всерйоз і на довго, якщо "впливових"батьків не має.
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Кстати в Израиле наказание 2 года лишения прав, штраф и 2 года условно.Это минимальное наказание
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Посмотрел видео, поведение копа это просто дно, он сам недалеко от этой быдлоты ушел.
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Когда у полицейского не оказалось что сказать, он начал заламывать руки.
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Много разговоров. Терки с полицейским сам полицейский устроил? Водила не отвечает на вопросы, а не "решает" их. Какого хрена вся гопота вышла из машины? Если они вышли из машины то должны стоять расставив ноги, руки за голову, спиной к полицейским. По большому счету то что полицейскому сломали челюсть - виноваты сами полицейские. Он бы и пристрелить его мог, было бы из чего, или чеку дернуть, разве нет?
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По сути ты прав но дети не простые.Они себя так ведут потому что отмажут сто процееюнтов.Заплатят все бабла и полицай будет довольный как слон и пацаеам будет о чем вспомнить
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Було б відео з початку, було б видно хто терки устроив, от токо щось мне підказує що з початку нам не покажуть, бо можуть виникнуни неприємні запитання і до поліції...
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нельзя мне в полицию...нервы шалят, а берцы 46 размера...
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"Взять бы топор и всех зарубить"
(с) ну вы поняли кто
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Ну и де начало видео??? С того шо есть видно токо шо вместо того шоб надать протокол для ознакомления и подписи мент начинает тупо заламывать этого покемона. После того як покемон начинает сопротивляться этим незаконным действиям, мент начинает кричать, шо тот задержан, хотя все должно буть наоборот, сначала скажи шо он задержан и причину задержания и токо потом уже заламуй если он сопротивляется.
Короче выглядит это як очередная авакяновская лажа из сериии - поліції не вистачає повноважень.
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Не дать ознакомиться и подписать протокол святое ментовское дело.
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Там вся брага разом з лярвотою в червоному мусить заїхати.
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Недоносок повинен сидіти. Потріьен закон для боротьби з злодіями, бандюками, а не імітація. Депутати (самі злодії і дебошири) приймають закони, при якіх правоохоронці безправі.
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Он еще живой, этот 19 летний? Или так навеки 19-летним и останется?
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Пацаны сейчас эти дома сидят и читают про себя в сми и ржут над нашими коментами убогими )))А вечер удался.По пьяне катались.Ментам настучали и в сми засветились.
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Удивляет ,целая куча ментов,стоят в сторонке ,типа созерцают,и никто не помог товарищу надеть наручники этому глисту,зашевелились ,когда их сотрудника травмировали в лицо.
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То вони стоять, а вже готуються гроші ділити...
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В штатах він вже був би на тому світі і не один.
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Хеть барижну поліцію !!!!!!!!!!!!!!
Всю владу зубожілому народу і поцріотам "тіпа парацюк"!!!!!!!!!!!!!!!.
Поцріотам можна всіх ногами ....ити а чому тій зубожілій дитині ні???
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нужно ППСсника заменить на Аавкова, пусть пидар патрулирует, хоть не так обидно будет, когда гопота на ниссанах выпендривается )))
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Всегда ненавидел алкашей.

Не надо стрелять. Достаточно просто электрошокер между ног и всего-то.
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Не люблю ментов, но такое быдло нужно наказывать на месте, а прОтокол может и подождать. Если бы это кино снимали бы в США, то было бы пару бухих чёрных трупов и визги , что негров полиция опять ни за что , ни про что застрелила.
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Так після того як звільнили щура за таке саме правопорушення, поліцейських можна бити по закону )))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Вы что, ох#ели!? С какой целью, сука!?" - 19-летний пассажир элитного "Infiniti" ударил ногой патрульного и сломал ему челюсть. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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