EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  212  2
Все про:ВР (22419) нацбезопасность (170) оборона (1025)

 Комитет ВР по нацбезопасности заслушал отчет об использовании бюджетных средств сектором обороны. ВИДЕО

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны провел свое заседание.

Цензор.НЕТ ведл прямую трансляцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет нацбезопасности: бюджет разведчиков и пограничников должен быть увеличен

На своем сегодняшнем заседании комитет должен был заслушать отчет об использовании бюджетных средств сектором нацбезопасности и обороны за январь-сентябрь 2018 года, а также рассмотреть проекты законов относительно статуса ветеранов (о праве семей погибших военнослужащих на бесплатное санаторно-курортное лечение), права военно-гражданских администраций согласовывать разрешение на пользование недрами и постановление относительно заслушивания отчета главы Генштаба Муженко и министра обороны Полторака относительно взрывов на складах боеприпасов.

Источник: https://censor.net.ua/v3095600
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С таким "комитетом" , составом персонажей, и врагов не надо.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет ВР по нацбезопасности заслушал отчет об использовании бюджетных средств сектором обороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх