 С Екатериной Гандзюк прощаются в Херсоне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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7 ноября в Херсоне началось прощание с активисткой Екатериной Гандзюк, которая в минувшее воскресенье умерла в киевской больнице. На церемонии присутствуют ее друзья, родственники, коллеги, мэр города и очень много жителей и гостей города, очередь пришедших попрощаться с Гандзюк начинается на улице перед входом в Дворец молодежи, где проходит церемония прощания.

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Похоронят Екатерину Гандзюк на городском кладбище.









Фото: ВВС

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.