 Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Сегодня, 7 ноября, коммунальные службы Киева проводят демонтаж временного мемориала Героям Небесной Сотни, расположенный в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни. Демонтаж проводится для того, чтобы у следователей ГПУ и экспертов была возможность провести следственный эксперимент в рамках расследования дела о расстреле активистов Евромайдана в феврале 2014 года. Власти отмечают, что после проведения следственного эксперимента на месте временного мемориала начнется строительство постоянного мемориала Героям Небесной Сотни.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.