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 Политика Украины, Киевские новости
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 Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Коммунальные службы Киева проводят демонтаж временного мемориала Героям Небесной Сотни для того, что следователи и эксперты смогли провести следственный эксперимент, необходимый для завершения расследования убийств активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 7 ноября, коммунальные службы Киева проводят демонтаж временного мемориала Героям Небесной Сотни, расположенный в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни. Демонтаж проводится для того, чтобы у следователей ГПУ и экспертов была возможность провести следственный эксперимент в рамках расследования дела о расстреле активистов Евромайдана в феврале 2014 года. Власти отмечают, что после проведения следственного эксперимента на месте временного мемориала начнется строительство постоянного мемориала Героям Небесной Сотни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Накануне определения генподрядчика строительства мемориала Небесной Сотни нас ставят перед искусственным выбором: расследование либо память, - заявление Музея Майдана

Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 01
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 02
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 03
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 04
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 05
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 06
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 07
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 08
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 09
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 10
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 11
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 12
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 13
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 14
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 15
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 16
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 17
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 18
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 19
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 20
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 21
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 22
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 23
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 24
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3095563
 
 
 Топ комментарии
 
А спиленые деревья поставят на место?
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Мне кажется, что именно так мемориал и исчезнет.. Демонтируют временно, но нет ничего более постоянного, чем временное.. перемога в общем..
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не знаю про следственный эксперимент спустя четыре года, но понятно, что просто все убирают на всегда.
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А спиленые деревья поставят на место?
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там ваще все попилят - и даже улицу откроют до низу!!!
им майдан не нужен - он им просто неудобен Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента - Цензор.НЕТ 2153
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ну мля и скорость = а я неудивлюсь что все это распилят и продадут!!!
а соевые последыши ваще про майдан попытаются забыть!!!!
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а Кремль, ГПУ снести не хочет?, ну для проведения следственный действий???, ну или посольство московии в Киеве???
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оно им чтонить подарить может это запросто
прокуворам нада бабло рубить - брюлики копить и виллы строить
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Мне кажется, что именно так мемориал и исчезнет.. Демонтируют временно, но нет ничего более постоянного, чем временное.. перемога в общем..
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не знаю про следственный эксперимент спустя четыре года, но понятно, что просто все убирают на всегда.
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был недавно в Киеве ходил на "мемориал"...жалюгидне зрелище, скажу вам.
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ну жалюгиднее вас и пооховско-соевой миштухи не бывает
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тамжеихние люди
онижедети и мышебратья
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написал честно про свои ощущения от увиденного. плакаты обмотанные скочем к дереву...ржавые железки...цветы, горящие лампадки...припаркованные машины...равнодушные люди, снующие по своим делам...карикатурные вывески желтого цвета раз'ясняющие, что ЭТО "мемориал"...и,разбросанные повсюду...пивные пробки, пластиковые бутылки...мусор и грязь по всюду...
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это конечно налаживает печальное зрелище, мусор убирают у мемориала два раза, гадят как будто на зло
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??????с женой гуляли по Киеву. в чем "подвох"??
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подвох в том что Донбасс переместился в Киев и гастроли просто увеличиваются.
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За четыре с половиной года не было времени у этих гандоунов.
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им нада было брюлики ныкаит и насырных пацанов отмазывать
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шоколадная свора хочет любыми путями стереть из памяти народа Майдан и Героев Небесной Сотни....Боятся что спросим с них на 5 летие за все
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вальцманату мешает даже память о Небесной Сотне..
повезло пукину с лолитой
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После четырех лет следствию начал мешать... мемориал. (с)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКоммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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