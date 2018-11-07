 В 2018 году Украина презентовала 18 новых фильмов, еще 72 - в производстве, - Гройсман. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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На заседании Кабинета министров в среду Премьер поздравил работников культуры с предстоящим профессиональным праздником.

"Я глубоко убежден... что без поддержки духовности, без развития национальной культуры ни у какого государства нет будущего... Культура является фундаментальной основой нашего народа, нашей страны... Когда культуру финансируют по остаточному принципу - это абсолютно несправедливо, и задача сегодня - найти разумный баланс между поддержкой культуры и решением других важных вещей. И я считаю, что мы этот баланс находим", - сказал Глава правительства.

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По словам Гройсмана, Украина выходит на новый этап в культурном направлении.

"Креативные индустрии сегодня формируют достаточно серьезную значимость в ВВП. Это сегодня уже ощущается и в Украине... кинематограф - десятки, сотни, тысячи людей, которые работают в этой индустрии", - подчеркнул он.

"Самое главное - Украина сегодня уже становится конкурентоспособной, в том числе, благодаря поддержке государства… только в этом году уже было 18 презентаций новых украинских фильмов, 72 фильма находятся в производстве, всего 78 фильмов произведено в настоящее время, и мы считаем это направление очень важным, в нем есть большой потенциал", - добавил Премьер.

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Глава правительства добавил, что украинская киноиндустрия работает с лучшими производителями мирового кинематографа.

"Наше правительство дало реальный толчок поддержке украинского кино, кино, которое уже становится признанным в Европе, в мире", - отметил Гройсман.