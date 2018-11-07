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 Русская православная церковь - элемент российской политсистемы. Путин сам говорил, что РФ держится на РПЦ и на ядерном оружии, - Порошенко. ВИДЕО

Русская православная церковь является элементом российской политической системы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом глава государства заявил в ходе выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

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Видео 5 канал

"После проведения Собора и избрания предстоятеля Украинская церковь получит Томос с подтверждением своей духовной независимости. Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Путин сам когда-то сказал, что Россия держится на РПЦ и на ядерном оружии"., - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва должна признать, что украинский народ имеет право на автокефалию, - Вселенский патриарх об РПЦ

Русская православная церковь - элемент российской политсистемы. Путин сам говорил, что РФ держится на РПЦ и на ядерном оружии, - Порошенко 01

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/v3095556
 
   
 Топ комментарии
 
Так шо он это на карнавал так приоделся? Чы може как сынок на хэллоуин?
Російська православна церква - елемент російської політсистеми. Путін сам говорив, що РФ тримається на РПЦ і на ядерній зброї, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8326
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А вот, что пишет пресса по этому поводу
Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе.

Глава набсовета Нацбанка Украины Петр Порошенко на праздник Троицы был рукоположен в диаконы.Источник: https://censor.net.ua/p93228
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это потому он в рясе сатанинской бегал и дьяконом сатаната числится, я правильно понимаю？
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Наместник Свято-Троицкого Ионинского Монастыря в Киеве архимандрит Иона (ЧЕРЕПАНОВ) опроверг информацию, распространенную рядом СМИ, о принятии дьяконского сана прихожанином Петром ПОРОШЕНКО. «Петр Алексеевич не был рукоположен в дьяконы. На Троицу он действительно участвовал в крестном ходе в нашем монастыре. В соответствии с давней христианской традицией, на нем был надет стихарь (церковное облачение в виде длинной прямой одежды с широкими рукавами), а в руках была икона Троицы. Такие же одежды были и на других прихожанах, участвовавших в крестном ходе», - сообщил наместник.

Подробности читайте на УНИАН: https://religions.unian.net/holidays/233264-sluhi-o-rukopolojenii-poroshenko-v-dyakonyi-preuvelichenyi.html
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авторитетно, теперь я спокоен😀😀😀
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Так шо он это на карнавал так приоделся? Чы може как сынок на хэллоуин?
Російська православна церква - елемент російської політсистеми. Путін сам говорив, що РФ тримається на РПЦ і на ядерній зброї, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8326
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А вот, что пишет пресса по этому поводу
Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе.

Глава набсовета Нацбанка Украины Петр Порошенко на праздник Троицы был рукоположен в диаконы.Источник: https://censor.net.ua/p93228
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Умили тебе мокша? Що ж тепер будеш брехати? )))
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зараз "непатріотично" про це говорити))) таку правду можуть собі позволити казати виключно "агенти кремля")))
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ты себе так льстишь Російська православна церква - елемент російської політсистеми. Путін сам говорив, що РФ тримається на РПЦ і на ядерній зброї, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6475 вообще-то, нарциссизм у мужчин - это уже признак латентной педерастии
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Святослав, а когда ты стало святославой？ на сьезде радикальной партии？
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Рпц такая же спецслужба кремля как и фсб, гру, мвд, фсо... ни больше, ни меньше. Попы ряженные как и их ряженные кизяки.
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Удивили... Да Гундяй постоянно присутствует на заседаниях Совета Безопасности РФ...
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И в какую церковь в начале этого десятилетия лазил этот конъюнктурный провидец?
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Цензор, на месте Порошенко я бы подал на вас в суд за систематической и системное искажение информации при переводе. В оригинале было російська, следовательно в переводе на русский будет российская, но никак не русская. Русским может быть только язык и национальность, ну и производные.
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Это, бесспорно, аргумент из аргументов - о чём говорил путин, чтобы трясти этим в оправдание многолетней собственной бездеятельности. Что мешало порошенку щемить московских попов в Украине, если они такие-сякие представляли агрессора? Ведь вся возня с томосом затеяна была без малейшего намерения ущемить рпц как владельца земель, неплательщика налогов, вершителя воли Божьей на территории Украины??!
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Ну и.....? Если раньше этого не делалось, то и сейчас не стоит? Такой вывод мы должны сделать? С Томосом не "возня"! Это не закон по евробляхам, это событие совсем другого порядка. И многие не в состоянии (по субъективным причинам)))))понять суть происшедшего.
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"Русская православная церковь - элемент российской политсистемы. Путин сам говорил, что РФ держится на РПЦ и на ядерном оружии, - Порошенко."
Ведь есть все основания просто прекратить российскую деятельность на территории Украины. Тем более такой вражеской организации, как РПЦ.
Что же сделал для защиты от этих врагов президент Украины?
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просто ЗАПРЕТИТЬ деятельность РПЦ, как вражеской организации. но он подыгрывает парашке и хуйлу
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Щоб зробити так, як кажете Ви, треба довести в суді, що "рпц" є "вражеская_орґанізация". А ще ж треба щось робити з її "вірянами", що готові ходити денно та нощно "крЄстнимі_походамі".
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ПрівЄт от тАвАріщЯ "лЄнІна: "...Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше..."
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Чи "чаплін" не піп? А реінкарнація "чарлі"? Російська православна церква - елемент російської політсистеми. Путін сам говорив, що РФ тримається на РПЦ і на ядерній зброї, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7468
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Шикарне вітання комунякам від сектанта РПЦ Чапліна, особливо якщо пригадати відоме указаніє лєніна дзержинському за номером 13666/2 про необхідність масових розстрілів попов і знищенню, або перетворенню в склади церков і храмів...😕😕😕
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРусская православная церковь - элемент российской политсистемы. Путин сам говорил, что РФ держится на РПЦ и на ядерном оружии, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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