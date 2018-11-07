 Русская православная церковь - элемент российской политсистемы. Путин сам говорил, что РФ держится на РПЦ и на ядерном оружии, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом глава государства заявил в ходе выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

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"После проведения Собора и избрания предстоятеля Украинская церковь получит Томос с подтверждением своей духовной независимости. Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Путин сам когда-то сказал, что Россия держится на РПЦ и на ядерном оружии"., - сказал Порошенко.

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Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.