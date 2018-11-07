 "1 міністерство замість 22 установ", - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Активисты Национального корпуса, Ветеранского братерства, Единого союза патриотов Украины, УНСО и др. пикетируют Кабмин с требованием создать Министерство по делам ветеранов. В частности, митингующие требуют утвердить в Государственном бюджете на следующий год средства на создание соответствующего министерства и избрание руководителя этого органа.
Митингующие держат флаги с символикой своих организаций, а также плакаты с надписями: "Министерство ветеранов должно быть!", "1 министерство вместо 22 учреждений" и др. Перед митингующими выступили нардепы Олег Петренко и Юрий Шухевич. Также митингующие намерены передать в Кабмин письмо с подписью нардепов, в котором изложили свои требования: создать Министерство по делам ветеранов, внести представление с кандидатом на должность его главы, а также предусмотреть в Госбюджете-2019 средства на его создание.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Та ради бога. Сделают вам министерство. А в нём 22 отдела.
Только вот страна уже сохранилась и вам теперь ничего не светит. Так что - иди домой, тут водки нет.
Веди нас на штурм!
Я не вижу в этом ничего плохого.
Ну а где им нужно быть, а где нет, здесь нет нужды всем докладывать.
Выборы и так на носу, этой власти диагноз уже поставили, ну все...
Есть МО - там должен быть небольшой отдел, занимающийся ветеранами.
А требование логичное.