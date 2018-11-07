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 "1 міністерство замість 22 установ", - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветераны и активисты националистических организаций пикетируют Кабинет министров с требованием создать Министерство по делам ветеранов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты Национального корпуса, Ветеранского братерства, Единого союза патриотов Украины, УНСО и др. пикетируют Кабмин с требованием создать Министерство по делам ветеранов. В частности, митингующие требуют утвердить в Государственном бюджете на следующий год средства на создание соответствующего министерства и избрание руководителя этого органа.

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Митингующие держат флаги с символикой своих организаций, а также плакаты с надписями: "Министерство ветеранов должно быть!", "1 министерство вместо 22 учреждений" и др. Перед митингующими выступили нардепы Олег Петренко и Юрий Шухевич. Также митингующие намерены передать в Кабмин письмо с подписью нардепов, в котором изложили свои требования: создать Министерство по делам ветеранов, внести представление с кандидатом на должность его главы, а также предусмотреть в Госбюджете-2019 средства на его создание.

1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 01
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 02
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 03
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 04
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 05
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 06
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 07
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 08
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 09
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 10
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 11
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 12
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 13
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 14
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 15
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 16
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 17
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 18
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 19
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3095539
 
 
 Топ комментарии
 
Харе министерства плодить.
Есть МО - там должен быть небольшой отдел, занимающийся ветеранами.
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"1 міністерство замість 22 установ", - активисты пикетируют Кабмин

Та ради бога. Сделают вам министерство. А в нём 22 отдела.
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Нет.Провалился Ярош,теперь сунут этого .Это не тот человек,который нужен Украине.И вообще,у меня какое-то чувство,что работает какой-то мозговой центр против Украины.Да и свобода оказалась какой-то мутной,и ярош,и билецкий.Там ,где надо-их нет.А где не надо-так они первые.
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"1 міністерство замість 22 установ", - активисты пикетируют Кабмин

Та ради бога. Сделают вам министерство. А в нём 22 отдела.
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Хоть одно , хоть 22 в этой стране и при этой власти уже ничего не изменится, дай бог ,чтоб страна сохранилась.
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Аха, зато при реставрации рыгов страна изменится до неузнаваемости - это точно...
Только вот страна уже сохранилась и вам теперь ничего не светит. Так что - иди домой, тут водки нет.
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Рабочий день.Сколько ж блин бездельников в стране развелось
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А Ви? Чому не на роботі? Чи Ваша робота -- бути тролем?
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Хрень, лучше бы взяли оружие и разогнали бы ВСЕ министерства! ГОСУДАРСТВОМ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ самим, тогда только с себя можно только ТРЕБОВАТЬ и ПЕНЯТЬ, если не справляешься! А так получается страна ПАНОВ, ХОЛУЁВ и ХОЛОПОВ
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Да ты настоящий Крапоткин, млять!
Веди нас на штурм!
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Судя по всему под него. Появился в костюмах на ТВ эфирах, в ТОК шоу на разных каналах..............Это хорошо для Украины и людей или нет?
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Нет.Провалился Ярош,теперь сунут этого .Это не тот человек,который нужен Украине.И вообще,у меня какое-то чувство,что работает какой-то мозговой центр против Украины.Да и свобода оказалась какой-то мутной,и ярош,и билецкий.Там ,где надо-их нет.А где не надо-так они первые.
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Билецкий сможет быть противовесом паркетникам и на стороне добробатов.
Я не вижу в этом ничего плохого.
Ну а где им нужно быть, а где нет, здесь нет нужды всем докладывать.
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А если не сможет быть?А если у него другие цели? Яроша тоже принимали за противовеса,а оказался консервой.
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Не знаю как хорошо это для Украины, но для ваты это точно плохо
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Для ваты это понятно, но есть же внутренние враги украинцев....Почему все эти политсилы осиживаются и молчат?
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А зачем им буянить и делать красивые картинки для раша-ти-ви про фошиздов?
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Не буянить...а мирно, массово против всех "рехформ" геноцидных.
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Ой, ну каждому свое, кому то вату погонять важнее, кому то на дешевых тачках поездить.
Выборы и так на носу, этой власти диагноз уже поставили, ну все...
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а вышивату орущёю Слава Украине громче всех, в дорогущих элитных вышиванках, при этом грабящей Украину и людей?
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Если это происходит, значит это кому то надо. Вот только кому?
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Харе министерства плодить.
Есть МО - там должен быть небольшой отдел, занимающийся ветеранами.
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Вариант, при этом уволить нафиг штук 200 паркетных генералов. полковников дармоедов крадунов.
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Министру Мерседес с секретаршей,тёплый кабинет,льготы на бесплатные перелёты на Мальдивы,квартиру в центре и обязательно премии за тяжёлые условия труда
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Это как недоминистерство по оккупированным территориям....для Туки сволочи ублюдка Грымчака?
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Нужен народный комитет по делам ветеранов, коротко Наркомат по делам ветеранов
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Точно - наркоматы вместо министерств...где-то такое уже было...лет эдак 100 назад...
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В США є подібна установа, але вона розподіляє десятки мільярдів доларів. А що буде розподіляти Білецький? 3 ляма доларів на "психотерапію" та до дня перемоги - по 800 гривень на рило. Видатки на зарплатню апарату новоствореного міністерства будуть більшими.
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Сплошные 15-16-летние ветераны собрались.

А требование логичное.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"1 міністерство замість 22 установ", - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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