EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  1478  27
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (8427) Гандзюк (123)

 Нам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый. ВИДЕО

Национальная полиция Украины обнародовала видео показаний задержанных по подозрению в причастности к покушению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи - свидетельства трех мужчин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощание с Катериной Гандзюк состоится 7 ноября в херсонском областном дворце молодежи и студентов

"Нам предложили проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и причастна к скандалам, связанным с коррупцией в Херсоне. Нам было это предложено за денежное вознаграждение 4 тысячи долларов на всех", - говорит один из мужчин.

Он отметил, что эти деньги им предложил предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин.

На уточняющий вопрос, по сколько обещали заплатить каждому, подозреваемый ответил: "по 500 долларов". Так как по делу задержаны пять человек, включая организатора покушения, можно предположить, что подозреваемый ошибся или чья-то доля была больше.

Мужчины следили за Гандзюк в соцсетях и на работе.

Другой подозреваемый рассказал, как он покупал кислоту. Отметим, что по версии следствия, это сделал Виктор Горбунов.

Также читайте: Из-за действий общественных активистов одна из версий о заказчике утекла в СМИ и 12 подозреваемых получили информацию, - Луценко о деле Гандзюк

"Встретился с продавцом, который отдал мне на этом месте две бутылки кислоты в коробке. И я ему отдал триста гривен. И все, мы с ним разошлись. Эти триста гривен я получил от Торбина заранее, еще до этого, когда он приехал и отдал нам десять тысяч гривен для того, чтобы нам было за что и поесть, и купить телефоны - на расходы", - рассказал подозреваемый.

Приобретенную кислоту он оставил в багажнике автомобиля Сергея Торбина. Когда у подозреваемого уточнили, кому принадлежит авто, он заявил, что машину передали в пользование Торбину с военной базы год назад.

Еще один подозреваемый во время следственного эксперимента продемонстрировал, как совершал нападение. Отметим, что по версии следствия, это сделал Никита Грабчук. Он рассказал, что "разливал кислоту по лопаткам", а затем она попала на его лицо и он начал больше лить на левое плечо Гандзюк.

Читайте также: Рада создала Временную следственную комиссию по изучению нападения на Гандзюк и других активистов (обновлено)

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко,  подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев4 ноября пострадавшая скончалась в больнице

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/v3095497
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ты как об участниках АТО отзываешься???может ты еще агент кремля???
 показать весь комментарий
 
 
у нас половина ментов с корочками "участников"
 показать весь комментарий
 
 
в спам, неадекватное проксинедоразумение Нам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый - Цензор.НЕТ 2929
 показать весь комментарий
 
 
довели АТОшников...
за копейки и рошенку готовы человека убить...
жыты по новому... Нам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый - Цензор.НЕТ 1494
 показать весь комментарий
 
 
мдаа...
это далеко не театр шекспира.
убогенько, хотя и кошерно...
 показать весь комментарий
 
 
за 500 долларов, которые ничего не меняют в жизни, исполнители пошли на долгий трудный процесс экзекуции с неоправданным риском, на улице возле подъезда, где может быть видеонаблюдение, да и свидетелей полно, где может кто-то заступиться и дать нападавшему по башке урной или просто кирпичом - это странное решение. Или их уверили, что наказания не будет и всех отмажут, либо кого-то из их родных пообещали так же залить кислотой, если не выполнят этот заказ, а это вполне реальный вариант.
 показать весь комментарий
 
 
От тепер нехай усі думають перед тим, як закликати до вбивств, побиття... своїх громадян. Білих і пухнастих у цій кримінальній справі нема, але це не виправдовує нелюдський злочин.
 показать весь комментарий
 
я схиляюсь до того, що це було не просто завдання на вибір "візьмешся чи ні", а це був наказ без вибору. Як можна уявити, що людині пропонують залити кислотою конкретну особу, ця людина не береться - і що далі? "Зам'яли тему"? Тобто через якийсь час злочин скоюється і про те, кому це потрібно буде знати цей перший, який відмовився.
Якщо резюмувати - це був наказ без вибору, без права відмови. Гроші то були просто, так би мовити подачка, імітація замовлення за гроші.
Сподіваюсь підозрюваним вистачить клепки все розповісти в суді, а поліції бажаю зайнятись безпекою родичів ціх заарештованих.
 показать весь комментарий
 
 
Цього виключати не можна, але поки таких фактів не існує. У кожного є свій вибір навіть у такій ситуації. Ці хлопці могли бути в ООС, або на заробітках де завгодно.
 показать весь комментарий
 
 
Все верно написал, но не учел, что народ там не вмешался бы, даже если бы жертву час на куски резали.
 показать весь комментарий
 
 
Чому?
Восемь здоровых мудаков спокойно рассказывают, как к ним приехал один 3/14дар и предложил наказать девчонку...
И никому даже в башку тупую не пришло, что это гнидство, скотство и форменная 3/14дарастия!!!
Ось чому...
 показать весь комментарий
 
Так річ у тім, що таких мудаків повна країна і багато з них пропагують насилля на Цензорі. Тому виробляйте імунітет проти таких. Не може бути постійно "противно".
 показать весь комментарий
 
Я не знаю где вы живёте и с кем общаетесь, но в моём, поверьте - широком круге общения таких пасивных неформалов и близко нет...
 показать весь комментарий
 
Далее - по версии следствия целых ПЯТЬ человек участвовали в казни одного человека, женщины без спортивной подготовки. А почем не десять? Не пятнадцать? Зачем плодить такое количество подельников, которые будут еще и свидетелями? Ведь за эти 500 долларов они не купят виллу в Испании и не уедут от этой жизни, не купят дом и машину и т.д и т.д. А если они еще и забухают, то будут шантажировать всю жизнь организатора, условно назовем его Торбином.
Короче смотрим на судебный процесс.
 показать весь комментарий
 
 
А це тому, що там був не один мотив помсти, а також був мотив залякування інших співробітників з кола цієї активістки.
 показать весь комментарий
 
мотив залякування зрозумілий, але чому вп'ятьох?
 показать весь комментарий
 
Щоб показати, що це зроблять з ким завгодно.
 показать весь комментарий
 
Воины АТО проучили Гандзюк за то что она негативно отзывалась о воинах АТО и ....... за русофобские взгляды. У меня у одного рвет шаблон?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНам предложили проучить активистку Гандзюк, обещали $4 тысячи на всех, - подозреваемый. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх