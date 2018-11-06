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 Попытка присоединить Донбасс будет столько стоить России, что она просто не выдержит, - Черныш. ВИДЕО

Россия прорабатывает три возможных варианта дальнейших действий относительно самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Об этом на телеканале "Прямой" сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я знаю, что таких вариантов несколько прорабатывается. Вариант первый - держать их до тех пор, пока не сменится власть в Украине. Затем - призывы к прямым переговорам, а потом все-таки федеративное устройство с серьезной блокирующей юридической ролью таких так называемых субъектов. Второй вариант. Они существуют, но в рамках этого объединения - некоего "содружества". А третий - это механизм, который задействован по грузинским территориям сейчас - включение их в состав России", - рассказал Черныш.

По словам министра, третий вариант наименее реальный, потому что он "будет стоить России столько, что она просто не выдержит".

"Если Крым (оккупировать. - Ред.) удалось в 2014 году, когда была реакция очень замедленной, я бы сказал, от иностранных партнеров. И украинского правительства действенного тогда не существовало, которое бы могло быстро взять и стать. Так теперь это не пройдет", - заверил чиновник.

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Почему возможна реализация "грузинского сценария" Черныш пояснил: "Например, электрические сети. Если ты их интегрировал в единую электросеть Российской Федерации, то это уже может быть свидетельством того, что ты территории приплюсовал. Они до сих пор не интегрировали энергетические сети Луганской и Донецкой областей, контролируемых ими, в единые энергетические сети Российской Федерации".

"Поэтому один из вариантов - дождаться смены власти, навязать федеративное (устройство. - Ред.) или декларацию о нем. Или даже, не меняя основ, которые могут вызвать возмущение у общества, де-факто сделать там некоторые изменения, которые бы дали возможность отказаться от европейской интеграции, отказаться от демократических принципов развития", - резюмировал министр.

Источник: https://censor.net.ua/v3095493
 
   
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На фиг маскаль Черныш впал Украине? По его логике -Украина должна выкармливать это домбостадо? Я просто хренею от Педра, кого он назначает?
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как так нафиг? пущай дамбасню русня заберает, нам не жалко.
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совок тоже присоеденил Балтииские страны - кстати, количество совподает, потом большая воина, немношко рванул с места запад и уже отпивали совок. но совке то было не только рюске, так что русня и десятую часть не протянет.
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Вы там уже определитись с линий партии...надя/ненадя Донбасс росии...
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шо там нового про хорватский опыт чуты вид сладчайшего?
чы древние побрэхенькы фантомные изначально?
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От Киева больше зависит судьба дамбаса чем от Мацквы. Если в Украине будет существенно улучшена жизнь не для олигархов как ето делает Вальцман сейчас а для простых украинцев то никакими методами Хуйло не сможет удерживать дамбас. Дамбаситы будут через забор и минные поля бежать в Украину. А если Киев будет и дальше проводить такие рэхвормы то не только дамбас а и все оставшиеся украинцы разбегутся, а у Мацквы будет наглядный аргумент для крысчан и даунбаситов что путь в ЕС ето полное дерьмо и нищета.
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Нам потрібна земля і вугілля, а не ватні донбасці.
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если честно то и земля зарусляченного дамбаса не нужна. и тем более уголь. уголь нужен заводикам соевого подельника, а не народу .
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Эти скоты затапливают шахты. Проблема затронет всю украинскую территорию по-соседству.
Вывод - нам нужна эта территория. Просто, чтобы не гадили
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а что разве нельзя по периметру протянуть колучку и наблюдать как за цирком за этими дамбасскими абизьянами? или тамжынашилюди - онижыдети?
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Скорее нам дамбас нужен уже как буферная зона между Рашкой. Иначе там мира никогда не будет. Рашка рано или поздно использует крым и дамбас как плацдарм для наступления на оставшуюся часть Украины.
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почему земля не нужна, я всегда помню одну истину - Бог больше землю не производит, так что можно поделить то что есть, не стоит разбрасыватся тем что есть.
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там уже земли нету. там свалка перерытая норами дамбасских кротов.
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Смотри. В одном селе люди получают хорошие зарплаты, ездят на хороших машинах по хороших дорогах, у них чиновники и полиция порядочные и честные, преступники сидят в тюрьмах а не гуляют по улицах. А рядом село под окупацией, по улицам бродят боевики, население сосет х*** без соли. Как думаешь сколько Рашка сможет их удерживать чтобы окупированное село присоеденилось обратно к Украине? Иначе только с боем освобождать нужно территорию, а местных или уничтожать или в тюрьмы паковать. Но насколько я помню наш гавнокомандующил решил мирным миролюбным планом освобождать нашу землю. Ето напоминает типо как обосранный бомж-наркоман, у которого изо рта воняет селедкой и паленой водкой с ножом в руках просит вернуться в его коробку от холодильника. А сейчас ей богу, я бы сам отсоеденился от Украины от етих воров- рехворматоров соевых подальше.
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мечтатель. там ахметов велкам, да и порох. здесь - если мэр Конотопа Президентом станет ) гипотетически. хотя людям верить нельзя, они портятся.
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что ж ты умолчал, что в том селе "биндеолвцы" и надо учить мову? те ребята лучше в говне будут жить, но в ментально близком скрепостане(ну по крайней мере многие из них)
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А как же рабы?! Мне обещали двух рабов!
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да они может уже хотят, но пети надо своего человека у них поставить, как путин кадырова, но это почему-то не
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Насправді ордло це просто непотрібні території для росії. Україна хоче їх повернути, бо віддавати свою територію не можна. Повертати окуповані землі ціною загибелі великої кількості українців теж неможливо. Тому ордло просто згниє, а через багато років тихенько повернуть їх Україні.
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Я с Вами не согласен, Вы рассматриваете ситуацию как будто в Украине и дальше будет править барыга, а вариант что выберут патриота, не рассматриваете?
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Рашка вже спонсорує.

Яка там валюта ходить? Гривна? Рубль!
Такшо не треба бузити.
І що взяли рашку за помідори?
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за безальтернативность мыролюбного роттердама?
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рассия как проглотит Донбасс -так и выплюнет...на кой ей разрушенные и разграбленные территории,к тому же экологически токсичные...и как следствие-новые санкции...скорее-будут пытаться впарить назад Украине на своих условиях...
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2019 год - это 2014 дубль два. Выборы. То, что наблюдаем - называется «управляемый хаос». Другими словами - череда мелких чрезвычайных событий при поддержке СМИ должны создавать общий отрицательный фон и повышать напряженность в обществе. Убийство волонтёров - из этой серии. Вой кремлёвских агентов в РАДЕ - это обязательная часть действа. Смотрим, наблюдаем, запоминаем - чтобы не делать ошибок в бюлетнях.
Что характерно, как и год назад (шоу Михо Саах) в массовке всё та же публика - Йуля, Наем, Лещенко, Садовой и пр. полезные идиоты находящиеся на содержании Орды.
Основное отличие от 2014 года то, что данное действо вызывает только улыбку. Уже есть армия, союзники, помощь, хоть не быстрое но развитие, даже внешний долг потихоньку погашаем, полезных идиотов Кремля и явных врагов Украины уже выучили наизусть… но, повторение - мать учения.
Держим голову холодной и занимаемся своим делом.
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Полезные идиоты кремля ето сегодняшняя власть, Они сделали то что не удалось кремлю. Ето охладеть к ЕС из за бешенного роста цен налогов и инфляции. А остальное типо бандитизм, воровство, произвол власти и правохранительных органов осталось как и при Януковоще.
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Еще пару многоходовочек карлика и кацапстану в проблему станут Тува с Респубикой Саха. Не говоря уже о верном пехотинце и великом друге рашистского народца Кадырове.
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есть только один способ решения проблемы "Бамбаса" и "Крыма" это уничтожение Рашки Федерашки, а до этого, хороши любые иные способы ослабления Рашки: дипломатические, культурные, военные, экономические, информационные, и т.п.,
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ничего подобного. только уничтожение крыс и дамбасян.
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паралельно только грузы перемещаются с торговыми партньорами шыкаладного цеха.
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я менее кровожаден.. просто денацификация в течении 100 лет..
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Ось вам історія і реальність "русского міра"

СУСПІЛЬСТВО

Жорстокі побої та "традиційні цінності": жінка російського багатія втекла від чоловіка-деспота в Україну
Сьогодні о 22:52•ТСН

Жертви домашнього насилля часто є заручницями статусу ідеальної родини, де він - єдиний лідер, а вона - його слабка половинка. Презентабельна для суспільства, покірна для нього, внутрішньо така модель стосунків нерідко виявляється токсичною, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Домашнє насилля нерідко спливає там, де гучно говорять про традиційну родину. І в це може вляпатися будь-яка красуня - чи то австралійська топ-модель, чи то юристка з Донеччини, чи то київський психолог. Стильна, успішна, учасниця міжнародних форумів та автор соціальних проектів, вона могла гостро відповісти опоненту на трибуні, а виявилося, що роками терпіла побутову тиранію. "Жінка буде робити те, що він скаже, без жодних запитань, як робот, бо чоловік для неї є всесвіт, цар і бог. Він був дуже релігійною людиною", - пояснює жертва Марта Онопченко.
Ревними молитвами чоловік "замолював" і любов до нетрадиційного сексу, і ляпаси дружині за непослух. "Мені дуже подобалося, що він старший, мені дуже бракувало надійного чоловіка у моєму житті", - пояснює початок таких стосунків Марта.
Іще рік тому колись успішна модель Наталія Серебрій жила з двома доньками в підмосковному маєтку та їздила на кабріолеті. Тепер їй байдуже, які краєвиди за вікном, аби чоловік її не знайшов. Сім років томУ вона повірила в казку: їй було 18, йому 45. Дівчинка, що виросла в маленькому Енергодарі без батька, поїхала підкорювати Москву: знімалася в кліпах, дефілювала на подіумах, дописувала диплом із міжнародного туризму, аж раптом - джекпот: заможний ювелір. "На третє побачення він прийшов на роботу з великим букетом квітів, з каблучкою, всипаною діамантами", - пригадує Наталія.
Фасадом їх стосунків були лиск, заможність, щасливі посмішки та дорогі авто. Залаштунками - пробитиий череп, зламані пальці й ребра, а також цілковита ізоляція. Сім років він контролював її дзвінки до матері, заборонив зйомки, не дав захистити диплом, не дозволяв читати книжки й користуватись інтернетом. "Я - чоловік. Я - твій бог. Ти маєш дивитися тільки на мене, думати моїми думками", - переповідає жінка. Двічі Наталія тікала від ката, але він її викрадав і знущався ще жорстокіше. Коли від тримісячної кровотечі вона схудла до 39 кілограмів, бо відбиті внутрішні органи не перетравлювали їжу, чоловік зважився показати її лікарю. У змові з медиками мати вивезла доньку з онучками в Україну.
Торік російська влада вирішила, що сімейні побої не злочин, а російська традиція. Дівчинка ж почала благати про порятунок президента України Петра Порошенка: "Дорогий Петро Олексійович! В Росії я не можу отримати захист - у них закон, все, що відбувається в чотирьох стінах, він може зробити все, що завгодно", - скаржиться вона. За рік у РФ втричі зросла кількість звернень жертв, але чоловіки просто відкуповуються штрафами. Жінок натомість повчають літературою, аби вони з цим не боролися, а вчилися жити. Бестселер продажів - книжка дружини мільйонера Германа Стерлігова "Мужем битая". Альона Стерлігова проводить вебінари з корівника і дає майстер-класи на тлі безголових манекенів. "У нас 85% розлучень чому? Тому що жінок виховують рівноправними з чоловіками. Жінка - вона під паном, вона служить", - повчає популярна авторка.
Але і для українських пар європейські партнерські стосунки - радше виняток. Проте й офіційна патріархальність у нас не в тренді. Науковці розробили цілий талмуд, як оговтатись від насилля і як його оминати. Звичайні дівочі мрії ми знайшли у психологічному портреті типової жертви, затвердженому міністерством соцполітики. Крутий чоловік, сім'я, діти, улюблена казка Попелюшка - тільки в цій методичці нею названий психологічний комплес. Психологами вивчені фінали казковго життя. Їх може бути два: жертву або замикають у чотирьох стінах, або навпаки - виставляють на вітрину.
Чоловік від Марти вимагав одного: бути супер-жінкою. Перше, друге, третє, десерт, а ще - будувати кар'єру, бути мамою і висококласною коханкою нон-стоп. Якщо засиділася на нараді чи не розігріла борщ - то мала тримати удар. "Був шанс стати перед ним на коліна і сказати, що я буду ходити до церкви, буду покірною дружиною, але я подумала: ну, скільки можна?", - розповіла Марта. Вона забрала сина і пішла.
Із середньовічними мріями попрощалась і Наталія. Тепер вона здобуває колись заборонену чоловіком освіту і допомагає дітям опанувати українську. Щойно суд позбавить колишнього батьківських прав, дівчатка нарешті підуть до школи. Переховуючись від батька-деспота, вони пропускають рік, і потім учитимуться з молодшими,але всі втрьох готові до "неідеального" життя. До "традицій" у них уже імунітет.
Кореспондент ТСН Марина Макущенкоhttps://tsn.ua/ukrayina/zhorstoki-poboyi-ta-tradiciyni-cinnosti-zhinka-rosiyskogo-bagatiya-vtekla-vid-cholovika-despota-v-ukrayinu-1245318.html
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есть жизнь на марсе...нет жизни на марсе...цыплят по осени считают...после выборов преза и в раду надо думать не о лугандоне, а как людей остановить от свала с Украины...
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Мечтали о ХІХ веке? Получите и распишитесь.

Новая искренность: верхи перестали скрывать презрение к низам
6.11.2018 11:20
Россия - страна победившего социал-дарвинизма. Здесь сильные пожирают слабых, уже не считая нужным это скрывать. Но мораль не поспевает за переменами в обществе, и мы возмущаемся. Привыкайте слушать правду.
(...)
...наша мораль не поспевает за переменами в обществе. Оно уже глубоко сословно, но живет принципами времени, когда у каждого в стране было достоинство. И западными кальками, с их притворной толерантностью и наигранным уважением к личности.
https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/novaya-iskrennost-verhi-perestali-skryvat-prezrenie-k-nizam/
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6-го листопада - 75 років як Київ звільнили від нацистів в ході Битви за Дніпро - найбільшої битви в історії людства. Кількість загиблих порядку півтори мільйони з боку Червоної армії та 1,6 мільйона з боку нацистів та їх союзників.
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Кто погиб за Днепр - будет жить в веках!!!
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Так надо тогда и впихнуть даунбац на расею!
Пусть Немытая берет кормильцев.
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все руководство даунбаца из расеи или контролируется тупоголовыми кацапцкими фесебешниками.
деревянный ходит на даунбаце.
пенсии в деревянных румпелях, все расчеты в румпелях.

кацапы, берите кормильцев, они Украине на...р не нужны.
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правильно, зачем считать во сколько эти паразиты обходятся нашей стране, ахмету из бюджета компенсируют затраты по электроэнергии, платим и за себя, и за дамбас и еще чтоб в карманы рыгов попадало, плюс пенсии предателям, в общем красота
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПопытка присоединить Донбасс будет столько стоить России, что она просто не выдержит, - Черныш. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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