 Попытка присоединить Донбасс будет столько стоить России, что она просто не выдержит, - Черныш. ВИДЕО

Об этом на телеканале "Прямой" сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я знаю, что таких вариантов несколько прорабатывается. Вариант первый - держать их до тех пор, пока не сменится власть в Украине. Затем - призывы к прямым переговорам, а потом все-таки федеративное устройство с серьезной блокирующей юридической ролью таких так называемых субъектов. Второй вариант. Они существуют, но в рамках этого объединения - некоего "содружества". А третий - это механизм, который задействован по грузинским территориям сейчас - включение их в состав России", - рассказал Черныш.

По словам министра, третий вариант наименее реальный, потому что он "будет стоить России столько, что она просто не выдержит".

"Если Крым (оккупировать. - Ред.) удалось в 2014 году, когда была реакция очень замедленной, я бы сказал, от иностранных партнеров. И украинского правительства действенного тогда не существовало, которое бы могло быстро взять и стать. Так теперь это не пройдет", - заверил чиновник.

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Почему возможна реализация "грузинского сценария" Черныш пояснил: "Например, электрические сети. Если ты их интегрировал в единую электросеть Российской Федерации, то это уже может быть свидетельством того, что ты территории приплюсовал. Они до сих пор не интегрировали энергетические сети Луганской и Донецкой областей, контролируемых ими, в единые энергетические сети Российской Федерации".

"Поэтому один из вариантов - дождаться смены власти, навязать федеративное (устройство. - Ред.) или декларацию о нем. Или даже, не меняя основ, которые могут вызвать возмущение у общества, де-факто сделать там некоторые изменения, которые бы дали возможность отказаться от европейской интеграции, отказаться от демократических принципов развития", - резюмировал министр.