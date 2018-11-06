 Попытка присоединить Донбасс будет столько стоить России, что она просто не выдержит, - Черныш. ВИДЕО

Об этом на телеканале "Прямой" сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, информирует Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что таких вариантов несколько прорабатывается. Вариант первый - держать их до тех пор, пока не сменится власть в Украине. Затем - призывы к прямым переговорам, а потом все-таки федеративное устройство с серьезной блокирующей юридической ролью таких так называемых субъектов. Второй вариант. Они существуют, но в рамках этого объединения - некоего "содружества". А третий - это механизм, который задействован по грузинским территориям сейчас - включение их в состав России", - рассказал Черныш.
По словам министра, третий вариант наименее реальный, потому что он "будет стоить России столько, что она просто не выдержит".
"Если Крым (оккупировать. - Ред.) удалось в 2014 году, когда была реакция очень замедленной, я бы сказал, от иностранных партнеров. И украинского правительства действенного тогда не существовало, которое бы могло быстро взять и стать. Так теперь это не пройдет", - заверил чиновник.
Почему возможна реализация "грузинского сценария" Черныш пояснил: "Например, электрические сети. Если ты их интегрировал в единую электросеть Российской Федерации, то это уже может быть свидетельством того, что ты территории приплюсовал. Они до сих пор не интегрировали энергетические сети Луганской и Донецкой областей, контролируемых ими, в единые энергетические сети Российской Федерации".
"Поэтому один из вариантов - дождаться смены власти, навязать федеративное (устройство. - Ред.) или декларацию о нем. Или даже, не меняя основ, которые могут вызвать возмущение у общества, де-факто сделать там некоторые изменения, которые бы дали возможность отказаться от европейской интеграции, отказаться от демократических принципов развития", - резюмировал министр.
чы древние побрэхенькы фантомные изначально?
Вывод - нам нужна эта территория. Просто, чтобы не гадили
Яка там валюта ходить? Гривна? Рубль!
Такшо не треба бузити.
І що взяли рашку за помідори?
Что характерно, как и год назад (шоу Михо Саах) в массовке всё та же публика - Йуля, Наем, Лещенко, Садовой и пр. полезные идиоты находящиеся на содержании Орды.
Основное отличие от 2014 года то, что данное действо вызывает только улыбку. Уже есть армия, союзники, помощь, хоть не быстрое но развитие, даже внешний долг потихоньку погашаем, полезных идиотов Кремля и явных врагов Украины уже выучили наизусть… но, повторение - мать учения.
Держим голову холодной и занимаемся своим делом.
СУСПІЛЬСТВО
Жорстокі побої та "традиційні цінності": жінка російського багатія втекла від чоловіка-деспота в Україну
Сьогодні о 22:52•ТСН
Жертви домашнього насилля часто є заручницями статусу ідеальної родини, де він - єдиний лідер, а вона - його слабка половинка. Презентабельна для суспільства, покірна для нього, внутрішньо така модель стосунків нерідко виявляється токсичною, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Домашнє насилля нерідко спливає там, де гучно говорять про традиційну родину. І в це може вляпатися будь-яка красуня - чи то австралійська топ-модель, чи то юристка з Донеччини, чи то київський психолог. Стильна, успішна, учасниця міжнародних форумів та автор соціальних проектів, вона могла гостро відповісти опоненту на трибуні, а виявилося, що роками терпіла побутову тиранію. "Жінка буде робити те, що він скаже, без жодних запитань, як робот, бо чоловік для неї є всесвіт, цар і бог. Він був дуже релігійною людиною", - пояснює жертва Марта Онопченко.
Ревними молитвами чоловік "замолював" і любов до нетрадиційного сексу, і ляпаси дружині за непослух. "Мені дуже подобалося, що він старший, мені дуже бракувало надійного чоловіка у моєму житті", - пояснює початок таких стосунків Марта.
Іще рік тому колись успішна модель Наталія Серебрій жила з двома доньками в підмосковному маєтку та їздила на кабріолеті. Тепер їй байдуже, які краєвиди за вікном, аби чоловік її не знайшов. Сім років томУ вона повірила в казку: їй було 18, йому 45. Дівчинка, що виросла в маленькому Енергодарі без батька, поїхала підкорювати Москву: знімалася в кліпах, дефілювала на подіумах, дописувала диплом із міжнародного туризму, аж раптом - джекпот: заможний ювелір. "На третє побачення він прийшов на роботу з великим букетом квітів, з каблучкою, всипаною діамантами", - пригадує Наталія.
Фасадом їх стосунків були лиск, заможність, щасливі посмішки та дорогі авто. Залаштунками - пробитиий череп, зламані пальці й ребра, а також цілковита ізоляція. Сім років він контролював її дзвінки до матері, заборонив зйомки, не дав захистити диплом, не дозволяв читати книжки й користуватись інтернетом. "Я - чоловік. Я - твій бог. Ти маєш дивитися тільки на мене, думати моїми думками", - переповідає жінка. Двічі Наталія тікала від ката, але він її викрадав і знущався ще жорстокіше. Коли від тримісячної кровотечі вона схудла до 39 кілограмів, бо відбиті внутрішні органи не перетравлювали їжу, чоловік зважився показати її лікарю. У змові з медиками мати вивезла доньку з онучками в Україну.
Торік російська влада вирішила, що сімейні побої не злочин, а російська традиція. Дівчинка ж почала благати про порятунок президента України Петра Порошенка: "Дорогий Петро Олексійович! В Росії я не можу отримати захист - у них закон, все, що відбувається в чотирьох стінах, він може зробити все, що завгодно", - скаржиться вона. За рік у РФ втричі зросла кількість звернень жертв, але чоловіки просто відкуповуються штрафами. Жінок натомість повчають літературою, аби вони з цим не боролися, а вчилися жити. Бестселер продажів - книжка дружини мільйонера Германа Стерлігова "Мужем битая". Альона Стерлігова проводить вебінари з корівника і дає майстер-класи на тлі безголових манекенів. "У нас 85% розлучень чому? Тому що жінок виховують рівноправними з чоловіками. Жінка - вона під паном, вона служить", - повчає популярна авторка.
Але і для українських пар європейські партнерські стосунки - радше виняток. Проте й офіційна патріархальність у нас не в тренді. Науковці розробили цілий талмуд, як оговтатись від насилля і як його оминати. Звичайні дівочі мрії ми знайшли у психологічному портреті типової жертви, затвердженому міністерством соцполітики. Крутий чоловік, сім'я, діти, улюблена казка Попелюшка - тільки в цій методичці нею названий психологічний комплес. Психологами вивчені фінали казковго життя. Їх може бути два: жертву або замикають у чотирьох стінах, або навпаки - виставляють на вітрину.
Чоловік від Марти вимагав одного: бути супер-жінкою. Перше, друге, третє, десерт, а ще - будувати кар'єру, бути мамою і висококласною коханкою нон-стоп. Якщо засиділася на нараді чи не розігріла борщ - то мала тримати удар. "Був шанс стати перед ним на коліна і сказати, що я буду ходити до церкви, буду покірною дружиною, але я подумала: ну, скільки можна?", - розповіла Марта. Вона забрала сина і пішла.
Із середньовічними мріями попрощалась і Наталія. Тепер вона здобуває колись заборонену чоловіком освіту і допомагає дітям опанувати українську. Щойно суд позбавить колишнього батьківських прав, дівчатка нарешті підуть до школи. Переховуючись від батька-деспота, вони пропускають рік, і потім учитимуться з молодшими,але всі втрьох готові до "неідеального" життя. До "традицій" у них уже імунітет.
Кореспондент ТСН Марина Макущенкоhttps://tsn.ua/ukrayina/zhorstoki-poboyi-ta-tradiciyni-cinnosti-zhinka-rosiyskogo-bagatiya-vtekla-vid-cholovika-despota-v-ukrayinu-1245318.html
https://www.youtube.com/watch?v=TZWO8-Mwbcg
Новая искренность: верхи перестали скрывать презрение к низам
6.11.2018 11:20
Россия - страна победившего социал-дарвинизма. Здесь сильные пожирают слабых, уже не считая нужным это скрывать. Но мораль не поспевает за переменами в обществе, и мы возмущаемся. Привыкайте слушать правду.
(...)
...наша мораль не поспевает за переменами в обществе. Оно уже глубоко сословно, но живет принципами времени, когда у каждого в стране было достоинство. И западными кальками, с их притворной толерантностью и наигранным уважением к личности.
https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/novaya-iskrennost-verhi-perestali-skryvat-prezrenie-k-nizam/
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Кто погиб за Днепр - будет жить в веках!!!
Пусть Немытая берет кормильцев.
деревянный ходит на даунбаце.
пенсии в деревянных румпелях, все расчеты в румпелях.
кацапы, берите кормильцев, они Украине на...р не нужны.