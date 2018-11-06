 Членство в НАТО окончательно развеет миф о несостоятельности Украинского государства, распространяемый РФ, - Климпуш-Цинцадзе. ВИДЕО

Об этом она рассказала в эфире "Информационного вечера" на 5 канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы в 2014 году сделали этот выбор в пользу общества, которое руководствуется свободой, демократией, правилами, и именно в этом направлении мы движемся. Поэтому для нас членство в НАТО как стратегическая цель - это не только геополитический выбор. Это одновременно и необходимая политика безопасности, необходимость для создания независимого государства ", - отмечает вице-премьер.
Она подчеркнула, что это самый важный инструмент, "для того, чтобы Украина состоялась, дабы наконец тот миф, который раздувает Российская Федерация, о несостоятельности, невозможности существования Украинского независимого государства, мы окончательно развеяли".
Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности 5 сентября поддержал внесение на рассмотрение парламентом президентского проекта изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз.
Для сравнения сообщается, что в апреле 2012-го членство страны в НАТО поддержали бы только 26% украинцев, преимущественно из западной и центральной частей страны. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/opros-vstuplenie-ukrainy-v-nato-podderzhali-by-78-ukraincev-139580.html
https://www.youtube.com/watch?v=GiSZIb-Afpk
Читай прессу, лаптеголовый.
Подписан документ по поставкам нам турецких ударных БПЛА "Bayraktar TB-2".
С дальнейшей локализацией их производства в Украине с двигателями от "Мотор Сiч".
Высокоточные боеприпасы будут турецкие, пока не испытаем свои и не запустим производство.
Откуда их столько, на наши головы?!
ПРО НАШИХ ГЕНЕРАЛОВ, ПАТРИОТИЗМ и НАТО....
Сколько можно стучаться в закрытые двери? Какое НАТО? Какое ЕС? На сегодня, мы для них аборигены без принципов и ценностей...
"Скільки генералів приходить на похорон? Хто з них приїжджає з лінії фронту, приходить на похорон, щоб сказати: "Він був моїм солдатом, і я шкодую, що не повернув його. Це моя провина"? Якщо у вас цього немає, у вас немає цінностей. А якщо у вас немає цих цінностей, ви не повинні бути в НАТО",- сказал известный Британский военный эксперт Глен Грант в интервью украинскому изданию.
Это очередной ответ Украинской власти, которая четвёртый год не расследует преступную халатность и профнепригодность наших военно начальников, приведшим к трагедии под Илловайском и Дебальцево.
Это очередной ответ нашим горе-полководцам, громко рассказывающим на каждом углу о реформах и успехах в наших вооружённых силах, об ответственности и патриотизме среди генералитета.
А ещё, это ответ на заявление Главы государства, обещавшего внести 4 сентября в Парламент Законопроект, юридически закрепляющий стремление Украины в НАТО.
Закрепить-то, конечно можно все, что угодно. Как говорится, Дурное дело не хитрое.
Только, во-первых, нам уже многократно говорили, что нас там не ждут. Причём, говорили первые лица Альянса.
А во-вторых, Общеизвестно, что исключительно Украинский народ, на общенациональном Референдуме, провести который обещал Верховный Главнокомандующий, может принимать подобные Решения.
Подчёркиваю, Только Украинский народ, а не кучка обанкротившихся, и плохо соображающих депутатов.
А Парламент может лишь имплементировать это Решения. А пока, все это лишь предвыборные игры и очередная попытка заболтать проблемы.
Да и вообще, сколько же можно стучаться в закрытые двери? Какое НАТО? Какое ЕС? На сегодняшний день, мы для них аборигены без принципов и ценностей...
http://ua24ua.net/pro-nashih-generalov-patriotizm-i-nato/
🤑
Если гуляешь собачку, то говно за собачкой надо убирать.
Ноам Хомский называет 10 способов манипулирования массами со стороны политиков:
1. Отвлечь внимание от важных жизненных проблем людей (падение курса нацвалюты, рост цен на ЖКХ, падение уровня жизни) путём привлечения внимания к новостям шоубизнеса и спорта, к "мыльным" сериалам, другим новостям ( "что там запоребриком", " что там у хохлов" и тд);
2. Создавать проблему, а потом самим же ее решать;
3. Постепенное примирение: внедрять непопулярные меры постепенно (например, повышение цен на ЖКХ или пенсионного возраста);
Читайте также: 6 способов, как политики манипулируют людьми
4. Отсрочка исполнения: внедрять массам идею, что непопулярное решение будет принято в будущем, тем самым, заставляя смириться с ним;
5. Обращаться к народу, как к малым детям: если обращаться к народу, как к первоклассникам, то и критическое восприятие речей политиков у масс будет, как у первоклассников;
6. Делать упор на эмоции, а не на логику: показывать по ТВ военные события, аварии, трагедии и т.д., вызывая у народа переживания и эмоции;
7. Держать массы в невежестве и культивировать посредственность: падение уровня образования, малограмотность, падение планки высшего образования;
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8. Приучать массы восторгаться пошлостью и безграмотностью: культивирование образа крутого пацыка на БМВ на бляхах, который живет по "понятиям", слушает шансон и не платит налоги. О уровне развития некоторых депутатов ВР уже много говорили.
9. Усиливать чувство вины: этот метод давно известен в религии, когда верующие занимаются самобичеванием;
10. Знать в людях больше, чем они знают о себе: держать массы безграмотными, а своих детей обучать в Кембридже и Сорбонне.
Ну что? Ничего Вам эти методы не напоминают? Например, наши реалии?
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Олег НАЗАРЕНКО
https://uainfo.org/blognews/1541435214-politika-i-massy-10-sposobov-manipulyatsii.html
🤑
1. Наше членство в НАТО не залежить від запису цього бажання в Конституції, а залежить від бажання членів НАТО
2. Такий запис у Конституції не підвищить рівень нашої безпеки
3. Вельми ймовірний провал цієї ініціативи при голосуванні у Верховній Раді тільки дискредитує ідею
4. Після саміту НАТО 2008 року членство для нас вельми сумнівне, принаймні в більш-менш прогнозованому майбутньому
5. Пропозиція Порошенка не більш ніж рекламний трюк напередодні виборів наступного року
Не маю намірів повторюватися та додавати голос до цієї критики, пропоную подивитись на проблему прагматично. Питання має виглядати так «Який союз, якщо не НАТО, може забезпечити інтереси України у сфері безпеки та розвитку?» Досвід останніх 70 років свідчить, що такий інструмент безпеки та розвитку є, його дієвість доведена часом і реальними результатами. Це двосторонні договори з США, які в американському законодавстві унормовані і систематизовані з 1989 року під назвою MNNA (Major non-NATO Allies), що перекладається як «головні союзники поза межами НАТО». Так, це не багатосторонній союз на кшталт НАТО, це спеціальні двосторонні відносини США з найважливішими союзниками, які не відносяться до сфери дії НАТО.
На 2018 рік до MNNA належать 16 країн і Тайвань (де-факто країна, хоча й не член ООН). Ось перелік цих країн: Південна Корея
Японія
Ізраїль
Австралія
Єгипет
Йорданія
Нова Зеландія
Аргентина
Бахрейн
Філіппіни
Таїланд
Кувейт
Марокко
Пакистан
Афганістан
Туніс
Що дає MNNA союзникам США? - Доступ до участі у програмах досліджень і розробок Міністерства оборони США, в тому числі отримання у кредит обладнання й матеріалів для цих програм
- Участь у протитерористичних заходах
- Закупка протитанкових набоїв зі збідненого урану
- Пріоритет у закупівлі надлишкового майна у Міністерства оборони США (це може бути не лише сухпайки, а й будь-яка зброя)
- Володіння військовими резервами, що належать Міністерству оборони США, які знаходяться за межами американських військових баз
- Дозвіл на використання американських фінансових джерел для закупівлі або лізингу військового обладнанняВзаємні навчання
- Дозвіл для компаній союзної країни брати участь у тендерах Міноборони США на обслуговування та ремонт техніки за межами США.
Тільки перший пункт цього переліку вже вартий того, щоб домагатися MNNA усіма можливими силами, бо, маючи перспективу багаторічного військового протистояння з Росією, не можна покладатися на армію з технічним оснащенням типу АК та Т64, яке застаріло вже на півсторіччя. Доступ до найновіших досліджень у сфері військових технологій - це єдине реальне джерело подолання технічної відсталості української армії, бо власна економіка України така слабка, що не дає на це жодних шансів.
До 2014 року не було жодних кроків, навіть розмов, щодо набуття Україною статусу MNNA, але війна з Росією і втрата десятої частини власної території примусили наших політиків протерти очі і глянути на реальне життя. Повний ігнор змінився на невиправдану ейфорію: наприклад, у вересні 2014 міністр юстиції Петренко заявив, що вже в поточному році Україна отримає статус MNNA. Підставою для оптимізму була підтримка ідеї в Конгресі США, але Президент Обама цю ідею не підтримав, і на зустрічі з Порошенком у вересні 2014-го відмовив йому у проханні приєднати Україну до країн MNNA.
Протягом 2015-2016 років це питання перебувало в дипломатичній тиші, яка була порушена тільки раз, восени 2016 року: міністр оборони України Полторак повідомив пресі, що є завдання Президента України працювати в напрямку MNNA, але жодного слова не сказав, що ж саме робиться, крім переговорів з Міноборони США. У березні 2017 року Верховна Рада знов привернула увагу до цієї ідеї та прийняла звернення до Конгресу США про надання Україні статусу MNNA. Але відтоді вже минуло більше року без будь-яких зрушень.
MNNA не передбачає військового захисту, але з деякими країнами MNNA такі умови передбачені двосторонніми договорами, наприклад, з Південною Кореєю. Деякі з цих двосторонніх угод уклали задовго до того, як правовий механізм MNNA був оформлений законодавчо (це сталося тільки в 1989 році). Тому, крім загальних преференцій для MNNA, перелічених вище, двосторонні договори можуть передбачати набагато більшу військову й економічну підтримку союзників.
Південна Корея як приклад
Договір про оборонну співпрацю між США і Південною Кореєю був підписаний ще 1953 року. У договорі було записано, що «кожна сторона визнає, що збройна атака на будь-яку з сторін… буде вважатися загрозою для свого власного миру та безпеки». Згідно договору, США розмістили в Кореї свої війська, чисельність яких у різні роки після Корейської війни коливалася від 30 до 70 тисяч вояків. Війська Південної Кореї на підставі цього договору брали участь в американських війнах у В'єтнамі та в Іраку. У 1978 році Південна Корея та США утворили об'єднане військове командування, яке розташоване в Сеулі й очолюється американським генералом.
Досвід Кореї дуже показовий, бо він наочно демонструє економічні та соціальні наслідки двох протилежних стратегій національної безпеки: ядерна зброя в Північній Кореї та союз зі США в Південній. Напередодні Корейської війни, яка призвела до розколу країна навпіл, північна частина була значно більш розвинута економічно, ніж південна. Через шість десятиріч окремого життя Південна Корея має приблизно вшестеро більшу економіку, ніж Північна. Про рівень життя, демократії та свободи в цих двох країнах годі й казати, їх навіть порівняти складно, бо між ними вже прірва.
Військовий союз США та Південної Кореї був лише частиною ширшого політичного, економічного, культурного співробітництва країн. З часу підписання договору про оборону США двадцять років надавали Південній Кореї економічну й технічну допомогу. Вона припинилася лише в середині 1970-х років, коли Південна Корея вже могла сама бути донором у спільних програмах допомоги третім країнам. Зараз Південна Корея є одним із найбільших джерел інвестиційного капіталу для США.
За два десятка років (1953-1973) США надали корейцям близько 4 мільярдів доларів безповоротної допомоги (це в цінах того періоду!), з них ¾ було надано в перші 15 років, що становило 60% усіх інвестицій в корейську економіку того періоду. У другому десятиріччі цей рівень впав до 20% всіх інвестицій, але й це було більше 4% ВВП Південної Кореї. Крім грантів, Південна Корея отримувала від США кредити за зниженими пільговими ставками, які йшли на покриття критично необхідного країні імпорту.
Поєднання допомоги, дешевих кредитів і політики національного розвитку, яку з 1962 року започаткував президент Пак Чон Хі, призвели до економічного дива: з середини 1960-х років почався швидкий розвиток економіки Південної Кореї, який нині зробив її однією з найбільш інноваційних економік світу.
Відносини США і Південної Кореї не завжди були безхмарними, політична та економічна напруженість виникала неодноразово. Наприклад, США з великою засторогою сприйняли військовий переворот 1961 року, який привів до влади Пак Чон Хі (слід сказати, що США завжди з засторогою відносяться до націоналістичних лідерів), та його ініціативу посилення авторитаризму в 1972 році. Значні проблеми викликав великий дисбаланс взаємної торгівлі, що виник у середині 1980-х років, коли Південна Корея перетворилася на потужну економіку, для якої ринок США став економічним партнером №1. Невдоволення Південної Кореї викликали наміри президента Картера вивести американські війська з Кореї.
Але попри всі ці й подібні епізоди Південна Корея була й залишається однією з найбільш проамериканських країн світу. Це стосується не лише політиків, а всього населення, понад половину якого завжди схвально ставилися до США і до присутності американських військ на корейській території. Якщо взяти по відношенню до чисельності населення, то саме південнокорейські студенти посідають перше місце серед іноземних студентів американських університетів.
Приклад Ізраїлю
За час існування Ізраїлю США надали йому військової допомоги більш ніж на 130 мільярдів доларів (у сучасних цінах), що становить майже два мільярди доларів у середньому на рік (для порівняння - Україна зараз витрачає на свою армію близько трьох мільярдів доларів на рік). Останній документ про допомогу, підписаний 2016 року, передбачає надання Ізраїлю 38 мільярдів доларів за 10 наступних років.
При цьому США та Ізраїль юридично не мають договору про військовий союз! Усі ці шалені мільярди Ізраїль отримує на підставі MoU (Memorandum of Understanding), тобто документів, які не підлягають затвердженню в Сенаті США. А є ще й спільні програма щодо розробки ракетного озброєння.
Подивимось, наприклад, на Договір про стратегічне співробітництво між США та Ізраїлем, укладений за часів президента Рейгана у 1981 році. Юридично це не договір, а теж MoU, але подивіться на його базові положення: Сполучені Штати та Ізраїль створюють комітет, який організовує спільні військові навчання та забезпечить використання ізраїльських портів Шостим флотом США.Ізраїль погоджується на розміщення на своїй території озброєння та техніки для використання американськими силами швидкого реагування.Сполучені Штати відновлюють поставку до Ізраїлю касетних бомб.Ізраїль за часткової фінансової допомоги США створює виробництво винищувальн