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 Политика Украины, Общество
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 Россия пытается превратить Украину в федерацию, чтобы продолжать влиять на ее политику, - Черныш о "выборах" в ОРДЛО. ВИДЕО

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Российская Федерация пытается легитимизировать "Л/ДНР", чтобы посадить их за стол переговоров с Украиной.

Об этом он заявил в эфире Прямого, информирует Цензор.НЕТ.

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"Новороссия" - это выдумка, придуманная Россией намеренно, чтобы привнести так называемый национальный компонент и федеративное устройство нашем государстве. Что это значит? Есть Россия, Белоруссия, "Малороссия", а не Украина, и вроде где-то нашли, что есть еще и "Новороссия". А как могут жить "малороссы" с "новороссами", да еще и с белорусами? В федерации, а может, и в конфедерации. А федерация - что тогда? Каждый субъект имеет влияние на окончательные решения целой страны: на евроинтеграцию, на развитие", - сказал министр.

"Мы смотрим Минские соглашения - там ни слова о квазигосударственных органах. А "Новороссия" задумывалась как федерация "харьковской республики", "донецкой", "луганской", "одесской". И остались только части отдельных районов, которые до сих пор держатся как отдельные субъекты. Если у них нет своих органов, якобы легитимно избранных, то как же тогда говорить о том, что стоит их запихнуть обратно с таким статусом, своими органами, и сказать, что, мол, будет такое государство, вы с ними разговаривайте, на каких условиях вы их примете, и так далее ", - отмечает чиновник.

Попытки легитимизировать и создать "инородное тело" применяются сейчас на практике в Украине.

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"И мы видели, что диалог в Грузии и в Молдове идет по линии - центральное правительство и сепаратисты, центральное правительство и так называемые отдельные республики. А в Украине, в отличие от тех территорий, идет диалог между Россией и Украиной. И всячески Россия хочет создать какие-то квазисубъекты, квазилегитимизованные, чтобы посадить нас за один стол и начать обсуждать судьбу всей Украины, якобы воздействуя на одного из субъектов. Такие планы Россия абсолютно сейчас нет. Это точно. И мы видим боснийский, например, сценарий, где это работает уже на практике много лет", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3095470
 
 
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Яка функція цього Черниша - навіщо його міністерство і за що воно відповідає ?
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Для кума потроха создали минстець, этот тоже чей-то кум - вот и вся его ответственность.
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во, Пентегон заявил, что готов провести и прведёт кибератаку на рашку, если обнаружит след рашестана, в промежутохных выборах Конгреса.


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так буде завжди допоки існує Рашкостан ,це аксіома .вони ніколи не змирятся з незалежною Україною
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Хватило одного названия статьи, чтоб понять, что этот черныш или дурачёк, или уверен, что народ быдло. Черныш, дурачёк, лугандон нам нужен только на наших условиях, на условиях параши и на хуй не нужен. Поэтому таким образом параша не может федератировать Украину - от слова никак, разве, шо власть сыграет на стороне хуйла. Поэтому может черныш по Фрейду заговорил за федерализацию Украины, может он их человек и в душе крымих?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссия пытается превратить Украину в федерацию, чтобы продолжать влиять на ее политику, - Черныш о "выборах" в ОРДЛО. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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