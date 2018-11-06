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Все про:ВР (22410) Яценко (68)

 Нардеп Яценко кнопкодавит на заседании Рады 6 ноября. ВИДЕО

Народный депутат Украины из депутатской группы "Видродження" Антон Яценко занимается кнопкодавством во время вечернего заседания ВР 6 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры кнопкодавства опубликовали пользователи соцсетей.

Факт кнопкодавства зафиксирован во время вечернего заседания украинского парламента, во время голосования Закона "О противоминной деятельности в Украине".

Также смотрите: Нардеп от "Відродження" Яценко кнопкодавит на заседании парламента. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3095454
 
 
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Связать руки и набить морду. Вот и весь сказ.
А шпикер по 10 раз на переголосовку ставит. Вот что с ним делать?
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Гроші заробляє. За кожну клавішу персональну премію від президента. А за 100 кнопок - медаль за відвагу в АТО.
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Потом фуфловые ойрики незнают куда девать
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Це він робить для того, щоб зосередити нашу увагу саме на "голосуванні". І відвернути від його мегазлодійства.
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Та вже не сваріть ви того хлопця. Він робив на добру справу. Набагато цікавіше було спостерігати за голосуванням так званої батьківщини, радикалів та опоблоку.. Виявляється для цих, м'яко кажучи нелюдів і ворогів України, особистий піар набагато важливіший, а ніж життя цивільних і наших воїнів.
Ось тут вже є над чим всім нам добре подумати....
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Остальное,типа,белые и пушистые? Там почти все гниды.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНардеп Яценко кнопкодавит на заседании Рады 6 ноября. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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