 Нардеп Яценко кнопкодавит на заседании Рады 6 ноября. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры кнопкодавства опубликовали пользователи соцсетей.

Факт кнопкодавства зафиксирован во время вечернего заседания украинского парламента, во время голосования Закона "О противоминной деятельности в Украине".

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