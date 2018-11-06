 Нардеп Яценко кнопкодавит на заседании Рады 6 ноября. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры кнопкодавства опубликовали пользователи соцсетей.
Факт кнопкодавства зафиксирован во время вечернего заседания украинского парламента, во время голосования Закона "О противоминной деятельности в Украине".
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры кнопкодавства опубликовали пользователи соцсетей.
Факт кнопкодавства зафиксирован во время вечернего заседания украинского парламента, во время голосования Закона "О противоминной деятельности в Украине".
А шпикер по 10 раз на переголосовку ставит. Вот что с ним делать?
Ось тут вже є над чим всім нам добре подумати....