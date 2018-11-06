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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Черниговщина (518) Русский мир (318) православие (164)

 "Бабам только в юбках. П#дарасам вход воспрещен", - на Черниговщине возле границы с РФ появилось поселение сторонников "традиционных русских ценностей". ВИДЕО

В Черниговской области появилось небольшое поселение сторонников "традиционных русских ценностей".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, основала его супружеская пара из Киева - Владимир и Ирина Дзюба. Они утверждают, что не интересуются политикой и не поддерживают ни одну из церквей. Несколько лет назад к ним приезжал российский бизнесмен, а ныне "почетный гражданин ДНР" Герман Стерлигов. Сегодня они поддерживают с ним деловые связи.

Свои "ценности" Дзюбы пытаются навязать и местным жителям. Кроме того Дзюбы без разрешения начали использовать огромные земельные участки. Жители села возмутились и обратились к правоохранителям. О ситуации в селе, которое находится в двух километрах от границы с РФ узнали в области и в СБУ. Было возбуждено уголовное дело и во время обысков было изъято большое количество литературы, напечатанной в РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3095414
 
   
 Топ комментарии
 
"в двух километрах от границы с РФ" -чего с ними церемониться - порвать паспорта и подзатыльниками вытолкать к кацапам......
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Смешно! Что местным жителям мешает снять со столба эти объявления и надеть их на голову любителям русских духовных скрепов?
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дзюбы, как и стерлинг, бояться конкуренции, потому не пускают к себе п*идорасов)
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На кол ето старомодно. Сейчас модно на бутылку
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"в двух километрах от границы с РФ" -чего с ними церемониться - порвать паспорта и подзатыльниками вытолкать к кацапам......
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После "в без тыжем" уровень претензий сторонников кацапских традиций абсолютно понятен.
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ага! а как Вам "веруем, как от сотворения мира веровали"??! Ржач! Но надо народ там от них защитить. А то они паРашный мир приволокут, твари неразумные.
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Народ там вполне мог бы прекрасной украинской ночью спалить эту хату, предварительно подперев дверь.
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"С языка снял, пра-а-ативный! Мамке пажалуюсь!!!"
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Мега скрепно!!! Токсичность просто запредельная. И это на границе...
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Смешно! Что местным жителям мешает снять со столба эти объявления и надеть их на голову любителям русских духовных скрепов?
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видимо опасаются... Граница рядом. То, что они отчуждённо поселились, может оказаться, что там очаг паРашных шпиков-шпилей и бандюков...
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Та вивезти їх до кордону з рашкою і дати копняка " безтижникам" під хвіст на дорогу... І всіх тих справ...😕😕😕
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охренел! "как верили от сотворения мира..." Придурок не знает истории Православия даже.
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Знаємо ми ці "традиційні" кацапські цінності. Це коли після чергового ординського набігу із "дєрєвні" лишилося двоє мужиків і одна баба (жінка по-нашому). Ото зайшли вони вглиб лісу, винайшли поляну, збудували дім і тут думають як бути із питанням сексу. Довго радились і вирішили, що один мужик буде з бабою по понеділках, середах і п'ятницях, а другий - по вівторках, четвергах та суботах. А як же неділя? Не могли вони ніяк вирішити це питання. Врешті-решт вирішили, що будуть бабу обоє киздити за млядство...
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Кроме того Дзюбы без разрешения начали использовать огромные земельные участки.

Не успело кацапоидное организовать поселение сторонников традиционных хрюських ценностей как сразу быдло начало землю захватывать в округе...Гены не пропьёшь даже боярышником..
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А мусора смотрят и молчат в тряпочку. Реформированно так.
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Дивився відео про це, так у них там вже є послідовники і прапор є свій, поселення 2 гектари та розширюється.
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буков, та й що навіть сотка руського міру то плацдарм.
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ЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ. Не передёргивай. "Послідовників" не видно там никаких, не придумывай чуши.
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навчись українською відповідати, є там ще пару родин приїхали.
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Без бояришніка вход запрещьон! Патамушта єта руцкій мір,бля!
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офф топ
с этими всё....
Три российских бизнесмена - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин - не будут приглашены на всемирный экономический форум, который пройдет в январе в швейцарском Давосе.
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то есть доступ очень загорелым бабам в фольге и в юбках
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абама имел обыкновение гадить в российских подъездах, теперь с этими актами вандализма покончено
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На 2 км помилилися,в москалів таке часто. Треба допомогти виправити полку - зібрати речі і за порєбрик на 2 км.
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ааа, я знаю где это. со стороны раши там село Скрапное что под Оркском который в Мышебратской области
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И ниче с ними не сделаешь. Вроде и придраться не к чему, все вроде по закону. Ну кому они дверь откроют,если полезут кацапы?!
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Да здесь не СБУ надо, а мокрые простыни и много галоперидола. Тут психиатрия в чистом виде. Но, наверное, решетки на окнах не повредят. Мало ли...
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Тьфу! сатаны! игиловцы скрепные, гнать ссаными тряпками за поребрик.
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Якась секта рашистська пустила корінець на Чернігівщині ...
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Скрепы лезут со всех щелей.
Все нормальные люди смотрят в будущее, а эти в прошлое.
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Этот флаг, что они повесили, надо им в дупу затолкать."Бабам тільки в спідницях. П#дарасам вхід заборонено", - на Чернігівщині, біля кордону з РФ, з'явилося поселення прихильників "традиційних російських цінностей" - Цензор.НЕТ 9530
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все-таки торговцы, а не скрепные. И ценности просматриваются: самозахват земельки, дружбу водят со всякими стерлиговыми. Ога-ога, политикой они не интересуются. Какие это деловые связи с почетными гражданами днрии? Имхо, за одну только фразу "традиционные русские ценности" уже киздить надо
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До речі, не так давно в Києві був скандал: на балконі вивісили баннер "Русскій хлєб Гєрмана Стєрлігова" чи щось подібне і там фігурувало прізвище Дзюба, якщо не плутаю.
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Было такое. На Крещатике страшна як смерть баба на прізвище Дзюба открывала магазин. Выглядела она как илюстрация до поеми "Сон", начебто вона тіки шо пришкандибала з тяжкої праці на панщині.
Морозила шо-то типа "мы крестьяне, да из деревни, испекаем сей хлеб в по рецептам старинным"
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У этой семейной пары помутнение лайт - хватило ума остановиться в двух км от встающей с колен. Да и сохранили наверное чуждое традиционным ценностям нижнее белье, туалетную бумагу, средства личной женской гигиены.
У большинства российских путиноидов протекает в более тяжелой форме.
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осталось только территорию сменить: ехайте на рашу - там просторы, березки и все бабы в юбках
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перекинуть православное кодло за огород через границу, пусть там учат, кому в юбках ходить кому в стрингах, не нравится женщина в штанах, лечись в расее, там любят заострять на этом внимание особенно пенкины моисеевы и прочие заднеприводные.
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так или иначе, это очередная демонстрация интеллектуального уровня ваты.
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Это что ж получается граждане фидерасты, вы Вову Ху...ла, Володина, Грефа и КО не ждете?
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Хотят руского мира? Выгнать нахер за поребрик, пускай там строят что хотят. А это животное с Винницы перебралось поближе к границе хуйлостана?
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"Очки православные "Дубок"
Идут в комплекте с металлическим лбом.
Видны иконы, хоругвь и булатная сталь
Один недостаток - не видно Христа".


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Полезное начинание, хотя не вполне согласуется с европейскими ценностями.
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Може від російських грушників захищаються?
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А на хрена они там живут? И вообще живут?
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Никогда не понимал таких объяв. Что значит " педерастам вход запрещен"? Неужели, им можно только выходить? А обратно как? )))
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Самобытные идиоты.Треба туда туристический маршрут проложить.Как жили в 19 веке.Врачей можно тоже водить як на стажировку
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От как цыган битами гонять - так долго думать не надо, а как пару скрепных гамадрилов урезонить, так сразу "Блииин, чё делать-то?"...
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Сто то ваты развелось последнее время. Наглой и властями прикрываемой. Кже в открытую убмвают.

Убийство разведчика одесской мехбригады - новые подробности: воина можно было спасти, а избивший его экс-«родинец» торговал оружием

Начальника разведки одного из батальонов 28-й отдельной мехбригады Андрея М. (позывной «Мурчик»), которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений командиру разведвзвода Ярославу Гаврилюку, взяли под стражу.
Об этом «Думской» сообщили источники в военной прокуратуре. Официально в ведомстве случившееся пока не комментируют.
Сослуживцы погибшего от травм воина обеспокоены, что Мурчика постараются освободить его бывшие покровители - те самые, которые помогали ему в 2010 году баллотироваться от партии «Родина» в Одесский облсовет.

Сослуживцы Гаврилюка поведали нам и новые детали случившегося. Так, по их словам, начальник разведки, которого, кстати, подозревают еще и в торговле оружием, регулярно избивал младших по должности.
«Как напьется, так и начинает бить рядовых. Угрожал убийством и даже стрелял под ноги бойцам», - говорит наш собеседник.
Конфликт, который закончился гибелью Ярослава Гаврилюка, возник из-за того, что комвзвода опоздал на совещание. Нетрезвый Мурчик избил его до бессознательного состояния.
«Затем он перенес Сяву (позывной Гаврилюка, - Ред.) в подвал, подкупив дневального. В результате дневальный не вызвал медиков, из-за чего Гаврилюк просто умер от травм, хотя его можно было спасти. Точно так же Андрей М. подкупил бойцов взводного опорного пункта, которые были свидетелями конфликта», - утверждает военнослужащий бригады, попросивший не называть его имени.
Напомним, Ярослав Гаврилюк скончался 28 октября. Прощание с ним прошло 31 октября в одесском Доме офицеров.
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"Бабам только в юбках. П#дарасам вход воспрещен", - на Черниговщине возле границы с РФ появилось поселение сторонников "традиционных русских ценностей" - говор и поведение этих двуногих, явно кацапский, такое впечатление, что они не знают в какой стране находятся, левое полушарие полностью отсутствует, все признаки деградации, находиться с ними близко, и тем более общаться, нормальным людям противопоказано, их надо либо огородить колючей проволокой, либо отправить в психушку.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Бабам только в юбках. П#дарасам вход воспрещен", - на Черниговщине возле границы с РФ появилось поселение сторонников "традиционных русских ценностей". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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