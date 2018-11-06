 "Бабам только в юбках. П#дарасам вход воспрещен", - на Черниговщине возле границы с РФ появилось поселение сторонников "традиционных русских ценностей". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, основала его супружеская пара из Киева - Владимир и Ирина Дзюба. Они утверждают, что не интересуются политикой и не поддерживают ни одну из церквей. Несколько лет назад к ним приезжал российский бизнесмен, а ныне "почетный гражданин ДНР" Герман Стерлигов. Сегодня они поддерживают с ним деловые связи.
Свои "ценности" Дзюбы пытаются навязать и местным жителям. Кроме того Дзюбы без разрешения начали использовать огромные земельные участки. Жители села возмутились и обратились к правоохранителям. О ситуации в селе, которое находится в двух километрах от границы с РФ узнали в области и в СБУ. Было возбуждено уголовное дело и во время обысков было изъято большое количество литературы, напечатанной в РФ.
Не успело кацапоидное организовать поселение сторонников традиционных хрюських ценностей как сразу быдло начало землю захватывать в округе...Гены не пропьёшь даже боярышником..
с этими всё....
Три российских бизнесмена - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин - не будут приглашены на всемирный экономический форум, который пройдет в январе в швейцарском Давосе.
Все нормальные люди смотрят в будущее, а эти в прошлое.
Морозила шо-то типа "мы крестьяне, да из деревни, испекаем сей хлеб в по рецептам старинным"
У большинства российских путиноидов протекает в более тяжелой форме.
Идут в комплекте с металлическим лбом.
Видны иконы, хоругвь и булатная сталь
Один недостаток - не видно Христа".
Убийство разведчика одесской мехбригады - новые подробности: воина можно было спасти, а избивший его экс-«родинец» торговал оружием
Начальника разведки одного из батальонов 28-й отдельной мехбригады Андрея М. (позывной «Мурчик»), которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений командиру разведвзвода Ярославу Гаврилюку, взяли под стражу.
Об этом «Думской» сообщили источники в военной прокуратуре. Официально в ведомстве случившееся пока не комментируют.
Сослуживцы погибшего от травм воина обеспокоены, что Мурчика постараются освободить его бывшие покровители - те самые, которые помогали ему в 2010 году баллотироваться от партии «Родина» в Одесский облсовет.
Сослуживцы Гаврилюка поведали нам и новые детали случившегося. Так, по их словам, начальник разведки, которого, кстати, подозревают еще и в торговле оружием, регулярно избивал младших по должности.
«Как напьется, так и начинает бить рядовых. Угрожал убийством и даже стрелял под ноги бойцам», - говорит наш собеседник.
Конфликт, который закончился гибелью Ярослава Гаврилюка, возник из-за того, что комвзвода опоздал на совещание. Нетрезвый Мурчик избил его до бессознательного состояния.
«Затем он перенес Сяву (позывной Гаврилюка, - Ред.) в подвал, подкупив дневального. В результате дневальный не вызвал медиков, из-за чего Гаврилюк просто умер от травм, хотя его можно было спасти. Точно так же Андрей М. подкупил бойцов взводного опорного пункта, которые были свидетелями конфликта», - утверждает военнослужащий бригады, попросивший не называть его имени.
Напомним, Ярослав Гаврилюк скончался 28 октября. Прощание с ним прошло 31 октября в одесском Доме офицеров.