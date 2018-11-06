EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Общество
  971  19
Все про:Метрополитен (561) оружие (3577) Нацполиция (8427) Харьков (4058)

 РПГ, 4 гранаты, электродетонатор и 12 запалов, - в метро Харькова полицейские изъяли у военнослужащего боеприпасы. ВИДЕО+ФОТО

Житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1" 2 запала к гранате "Ф-1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

...
"Работники полиции обнаружили боеприпасы у 59-летнего военнослужащего на станции метро "Южный вокзал". Изъятое направлено на исследование. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 150 гранатометных выстрелов, 10 тротиловых шашек, 46 гранат: у жителя Луганщины изъяли арсенал боеприпасов. ФОТОрепортаж

РПГ, 4 гранаты, электродетонатор и 12 запалов, - в метро Харькова полицейские изъяли у военнослужащего боеприпасы 01
РПГ, 4 гранаты, электродетонатор и 12 запалов, - в метро Харькова полицейские изъяли у военнослужащего боеприпасы 02

Источник: https://censor.net.ua/v3095367
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щось Харків мерехтить в новинах майже кожного дня.
 показать весь комментарий
 
скажи московский поп круто на кладбище отжог?)
 показать весь комментарий
 
 
Вспомните ,как харьковские метромусора мужика забили! На днях!Эсэсовцы завидуют!Активистов ряженые мусора отстреливают пачками,а рюкзака фейсбушного оправдали по всем статьям. И сегодня в Раде сидит непотопляемый заказчик Сашка Билого!.Более 5 лет!
 показать весь комментарий
 
а що з логікою погано? Там же зв'язок з Луганською обл тільки через Харківську, та він же з Запоріжжя транзитом їхав через південний вокзал Харкова.
 показать весь комментарий
 
Вообще совсем непаливный старый идиот!! Еще б себе табличку на лоб огромную приклеил - *Я СТАРЫЙ ДОЛБЕНЬ В КАМУФЛЯЖЕ С ОГРОМНЫМ РЮКЗАКОМ СОВСЕМ НИЧЕГО ТАКОГО НЕ ТАЩУ И В РУКЕ ЭТО У МЕНЯ ВИОЛОНЧЕЛЬ А НЕ РПГ*
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос не только к этому идиоту, а и к остальным, которые тянут эту грязь в наш дом, ей богу, зачем, то гранатой взарвет себя с девушкой, то ребенок найдет запал и теряет пальчики, потому что пьяный друзьям показывал и потерял, зачем эту гадость тянуть в дом? Надо реально мозги иметь.
 показать весь комментарий
 
труба зачетная)
новой почтой надо было отправлять дибеляко РПГ, 4 гранаты, электродетонатор и 12 запалов, - в метро Харькова полицейские изъяли у военнослужащего боеприпасы - Цензор.НЕТ 1219 ))
 показать весь комментарий
 
Ну какой же дурак! С рюкзаком оружия в метро... Ну вот чем теперь Допу и Гепу воспитывать? РПГ, 4 гранаты, электродетонатор и 12 запалов, - в метро Харькова полицейские изъяли у военнослужащего боеприпасы - Цензор.НЕТ 3942
 показать весь комментарий
 
 
Он из Запорожской области .Всех тонкостев харьковской подземки не знает.Нельзя с оружием даже близко появляться на любых вокзалах,автовокзалах ,базарах и подобных местах.Лох нерасчётливый..
 показать весь комментарий
 
 
Что за придурок, ну ладно гранаты везти но со здоровенной РПГ в метро перется.
 показать весь комментарий
 
Деду нужно говорить что воевал за сепаров, иначе посадят.
 показать весь комментарий
 
 
да это ж просто местный дед мороз - вез детишкам новогодние подарки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбществоРПГ, 4 гранаты, электродетонатор и 12 запалов, - в метро Харькова полицейские изъяли у военнослужащего боеприпасы. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх