 Князев об убийстве Гандзюк: "Расследование полицией фактически завершено, получены все доказательства". ВИДЕО+СЛАЙДЫ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем выступлении на заседании Верховной Рады заявил глава Нацполиции, генерал полиции первого ранга Сергей Князев.

Приводим текст его выступления полностью на языке оригинала.

"Шановний Голово Верховної Ради України,

шановні народні депутати України!

З метою недопущення будь-яких спекуляцій щодо реального стану розкриття вбивства Катерини Гандзюк, залишаючись в межах покладених на мене процесуальних обмежень, хочу поінформувати про деякі обставини вчинення та хід розслідування цього зухвалого злочину.

Так, 31 липня біля будинку за місцем проживання здійснено напад на Катерину Гандзюк, яка внаслідок застосування зловмисником сірчаної кислоти зазнала хімічних опіків понад 30% тіла.

На місці вчинення злочину та за напрямком відходу злочинця поліцією вилучено одяг потерпілої, пару гумових рукавичок, скляну банку.





В ході відпрацювання прилеглої території, виявлено камеру зовнішнього відеоспостереження, яка зафіксувала одного із можливих злочинців.

Це все, чим ми оперували на той час.

Крім цього, у подальшому в результаті проведення оперативних заходів встановлено особу продавця, в якого злочинці в місті Каховка придбали знаряддя злочину – сірчану кислоту.











За моїм наказом, після погодження зі слідчим і процесуальним керівником, Департаментом комунікації Нацполіції розповсюджено фотозображення покупця в мережі Інтернет з метою ідентифікації його особи.

Саме цього часу був пік галасу "Хто замовив Катю?" і проходили мітинги під управліннями поліції в Херсоні та Києві з вимогою надати інформацію і криками "Ганьба!".

До речі, жодної інформації від ЗМІ та громадян нами отримано не було. Жодної!

Тобто сприяння слідству обмежилось деклараціями та мітингами.

Під час відпрацювання камер відеоспостереження міста нами установлено покупця вказаної речовини (учасник АТО).

Також ви бачите відео зізнання під час відтворення обставин злочину

...

Після його затримання та допиту встановлено і затримано організатора цього злочину, його двох посібників та безпосереднього виконавця (всі учасники АТО).

Можу додати, що затримання організатора проводив особисто заступник Голови поліції та заступник Голови СБУ, що свідчить про рівень уваги керівництва правоохоронних органів держави до цього злочину.

За результатами допитів затриманих осіб та 367 свідків, проведених 9 обшуків, понад 20 експертиз, більше 100 негласних слідчих дій, нами встановлено всі обставини готування та вчинення злочину.

Так, з’ясовано, що в липні цього року організатор запропонував виконавцю побити секретаря Херсонської міськради Гандзюк, за що пообіцяв винагороду в сумі 5 тисяч доларів США. У подальшому плани злочинців змінилися і вони вирішили застосувати відносно Гандзюк сірчану кислоту.





Напередодні вчиненого злочину 26 липня організатор, його співучасник та безпосередній виконавець придбали кислоту. У подальшому організатор розподілив ролі між співучасниками.

Так, один із співучасників використовувався в якості водія і повинен був чекати в автомобілі, інший – спостерігати за територією навколо будинку Гандзюк, а виконавець – безпосередньо застосувати відносно потерпілої сірчану кислоту.

Стисло епізод допиту

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Після вчинення злочину водій відвіз виконавця дом. Олешки. По дорозі до міста, взуття виконавця та пляшку з під сірчаної кислоти водій викинув на березі річки Конка. У подальшому зазначені речі нами вилучені під час слідчих дій.









Без показів підозрюваних осіб, поліція ніколи б не знайшла ці речові докази.

Зараз ви побачите фрагмент відтворення обставин злочину

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Крім цього під час обшуку будинку в м. Олешки на Херсонщині, де зловмисники готували злочин, вилучено ще одну скляну пляшку із сірчаною кислотою.

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Наведені мною обставини ретельно задокументовані в процесі слідчих дій, за результатами яких встановлено та здобуто беззаперечні докази вини підозрюваних.

Усім п’яти особам повідомлено про підозру в учиненні вбивства та обрано міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування поліцією фактично завершено, здобуто всі докази, які має урахувати суд.

Зважаючи на те, що за рішенням Генеральної прокуратури кримінальне провадження відносно замовників убивства розслідується СБУ, нами прийнято рішення, узгоджене з ГПУ, про передачу вказаного провадження в Головне слідче управління СБУ для подальшого розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності замовників.

Всі вищенаведені в моїй доповіді подробиці розслідування дозволені постановою слідчого, узгоджене з процесуальним керівником, для часткового розголошення депутатам та суспільству.

Національна поліція України і я особисто виражаю співчуття сім’ї, родичам та друзям загиблої.

Сподіваюсь, що розкриття злочину відносно Катерини Гандзюк і покарання винних покладе край нападам на активістів, ми зробимо все можливе для цього!

Маю також надію, що це зупинить шалені спекуляції політиків та окремих громадян навколо цієї трагедії.

Дякую за увагу".

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Напомним, ранее Президент заявил, что больше всех заинтересован, чтобы убийство Гандзюк было раскрыто, а убийцы, организаторы и заказчики "понесли необходимую ответственность".

"После того, как дело переквалифицировано на убийство, им угрожает абсолютно справедливо и объективно пожизненная наивысшая форма наказания", - сказал Порошенко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.