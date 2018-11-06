 "Сразу видно - кодло сепарское", - активисты на Херсонщине блокировали сельхозпредприятие, принадлежащего семье экс-главы Генической РДА Ниметтулаева, бежавшего в оккупированный Крым. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТR, бывший украинский чиновник бежал в Крым сразу после оккупации полуострова. Часть его многомиллионного бизнеса арестовал Гениченский суд еще в 2014 году. Но некоторые предприятия Ниметтулаева до сих пор работали и зарабатывали деньги для оккупантов.

Активисты обнаружили в главеном офисе предприятия огромное количество советской символики, георгиевские ленточки, портрет президента-беглеца Януковича и его книги.

"По факту это предприятие спонсирует сепаратизм и терроризм. Все деньги, которые они получают от этого района,.. они отправляют Ниметтулаеву в Крым, а он там за Россию агитирует", - говорит одна из активистов Эвелина Арифова.

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