 "Сразу видно - кодло сепарское", - активисты на Херсонщине блокировали сельхозпредприятие, принадлежащего семье экс-главы Генической РДА Ниметтулаева, бежавшего в оккупированный Крым. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТR, бывший украинский чиновник бежал в Крым сразу после оккупации полуострова. Часть его многомиллионного бизнеса арестовал Гениченский суд еще в 2014 году. Но некоторые предприятия Ниметтулаева до сих пор работали и зарабатывали деньги для оккупантов.
Активисты обнаружили в главеном офисе предприятия огромное количество советской символики, георгиевские ленточки, портрет президента-беглеца Януковича и его книги.
"По факту это предприятие спонсирует сепаратизм и терроризм. Все деньги, которые они получают от этого района,.. они отправляют Ниметтулаеву в Крым, а он там за Россию агитирует", - говорит одна из активистов Эвелина Арифова.
...
- За что?!
- А вы не любите активистов!
- Да, я не люблю активистов...
В 1958 году была предпринята неудачная попытка военного заговора против президента Гаити Франсуа Дювалье. Президент сделал вывод о ненадёжности армии и полиции и приказал сформировать подразделение из добровольцев, лично преданных только ему. Были сформированы отряды тонтон-макутов, которые отличались жестокостью и фактически занимались рэкетом, террором, убийствами, похищениями, и запугиванием населения. Режим президента Франсуа Дювалье держался благодаря зверствам тонтон-макутов.
Франсуа Дювалье (гаит. креольск. Franswa Divalye, фр. François Duvalier, известный также как «Папа Док»; 14 апреля 1907 - 21 апреля 1971) - гаитянский врач, государственный деятель; диктатор, бессменный президент Гаити с 1957 года до своей смерти.
Франсуа Дювалье родился в столице Гаити Порт-о-Пренсев семье учителя и журналиста Дюваля Дювалье (Duval Duvalier). В 1932 году окончил медицинский факультет университета Гаити. Женился на медсестре Симоне Овид(Simone Ovide) в 1939 году.
Во время присутствия в Гаити американских военных работал в американской санитарной миссии (по неподтверждённым сведениям, с 1932 по 1934 год и, по подтверждаемым сведениям, с 1943 по 1946 год). В 1934 году, когда американские морские пехотинцы были вынуждены покинуть Гаити, занимался врачебной практикой в деревне. В 1944 году прошёл двухсеместровую стажировку в Мичиганском университете(тема: организация здравоохранения).
Вернувшись на родину, Дювалье получил пост помощника майора Джеймса Двинелла из медицинской службы морского флота США.
решит аха - как решальня
Рильський нахиляється до мікрофона на столі президії і зауважує:"Ну що ви, різниця все-таки є. От російською ваше прізвище звучить Кал Южний, а українською на вас треба казати Гімно Південне…".
===
...класик-пісатЄль...
а трусняковый последыщ грося правит до сих пор
"4 ноября - День народного единства России. Это день, когда якуты с бурятами «по трезвяку» объединяются с чувашами и удмуртами под единым названием - «россияне», а, напившись по поводу этого «великого праздника», «чистят» друг другу морды под магазином, обзывая друг друга « чурками узкоглазыми», «чмошниками нерусскими» и другими «ласкательными» эпитетами…".
Гандзюк проводила расследования и публиковала разоблачительные материалы относительно причастности Виктора Медведчука, его "Украинского Выбора" к финансированию, продвижению и поддержке сепаратистских движений, пропаганды "русского мира", шовинизма, ненависти к Украине. замаскированных под видом псевдо-общественных организаций на территории Херсонской области.
Конечная цель - провозглашение независимости и создание ХНР, по образу и подобию лнр и днр.
Утверждаю - В. Медведчук, это убийца, тварь и подонок, враг государства Украина № 1, который должен быть уничтожен любой ценой ибо само существование этой твари несет угрозу территориальной целостности и независимости государства Украина.
И да, официальное расследование заказчика не найдет.
если там завелся сепаратист то должны быть сбу, милиция, прокуратура а не непонятные молодые люди в военных комбинизонах.