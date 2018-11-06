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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Крым (20788) сепаратизм (11145) Херсонщина (718) активист (489) коллаборационизм (34)

 "Сразу видно - кодло сепарское", - активисты на Херсонщине блокировали сельхозпредприятие, принадлежащего семье экс-главы Генической РДА Ниметтулаева, бежавшего в оккупированный Крым. ВИДЕО

Херсонские активисты на Херсонщине блокировали деятельность сельхозпредприятия "Чонгар", которое принадлежит жене бывшего главы Гениченской райадминистрации Сейтумера Ниметтулаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТR, бывший украинский чиновник бежал в Крым сразу после оккупации полуострова. Часть его многомиллионного бизнеса арестовал Гениченский суд еще в 2014 году. Но некоторые предприятия Ниметтулаева до сих пор работали и зарабатывали деньги для оккупантов.

Активисты обнаружили в главеном офисе предприятия огромное количество советской символики, георгиевские ленточки, портрет президента-беглеца Януковича и его книги.

"По факту это предприятие спонсирует сепаратизм и терроризм. Все деньги, которые они получают от этого района,.. они отправляют Ниметтулаеву в Крым, а он там за Россию агитирует", - говорит одна из активистов Эвелина Арифова.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я агитировал одесситов объединиться с Приднестровьем и войти в состав России", - СБУ задержала администраторов антиукраинских групп в соцсети. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3095314
 
   
 Топ комментарии
 
"Есть органы" - органы есть, а толку нет.
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Молодцы! На наши органы,как пишет выше валентина,надежды нет!
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Лучше общество разных активистов чем безвольных терпил
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снова активисты! Да кто они такие и за что живут или зарабатывают заказами. Достаточно уже этого комсомола. Есть органы, а не самопальные решения кого то за что то.
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"Есть органы" - органы есть, а толку нет.
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- Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать!
- За что?!
- А вы не любите активистов!
- Да, я не люблю активистов...
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Ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадено?
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оно либо стецько - либо от хозяина пуйла "Одразу видно - кодло сепарське", - активісти на Херсонщині блокували сільгосппідприємство, що належить сім'ї екс-глави Генічеської РДА Німеттулаєва, який утік до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9825
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вижу тебя не интересует вопрос что делают компетентные органы поскольку, тебе понятно чем они зарабатывают и за что живут.
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меня тема активистов и их разборок не интересует вообще. приезжали к нам в Черкассы с Киева такие, бастовали против застройщика как жители города Черкасс. Вот и все. Да походу и с Цензором буду прощаться. Желтый он, как гепатит в определенной стадии. Хорошего дня.
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Молодцы! На наши органы,как пишет выше валентина,надежды нет!
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тогда выкладывайте деньги на активистов. Они решат все!
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Воно ж не "активіст"!!!

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та не так щоб було багато.. але ще Є.. і шо цікаво у тебе в Великій Британії є цілі кубла фашистів-пропукінців та агентів ж.ліліпукії "Одразу видно - кодло сепарське", - активісти на Херсонщині блокували сільгосппідприємство, що належить сім'ї екс-глави Генічеської РДА Німеттулаєва, який утік до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7371


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Как-то дезориентированно они называют...кубло сепарское...На самом деле дело не в сепаратизме. А в желании олигархов обособится и получить феодальную неприкасаемую вотчину. Вот истинная причина сепаратизма )) При яныке ведь никто их не трогал. Олигархи тупо лоханулись. Ведь парашенко для них тоже отец родной. Многие из мелких погорели из-за тупости. -В ордло их бизнес стоит и чахнет. И только ахметов стрижет бабло здесь и там. А Украина еще и оплачивает ему "расходы" на ордло )) На деле делят двойную прибыль с лолитой пополам.
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Активисты? Красиво у нас бандюки с хунвэйбинами самообозвались.
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«Эскадроны смерти» (исп. los escuadrones de la muerte) - подразделения, создаваемые или поощряемые государством для похищения, уничтожения и запугивания преступников, оппозиции и враждебных элементов. Эта деятельность ведётся в законспирированном режиме, связь с государственными органами отрицается как самим государством, так и их участниками.

В 1958 году была предпринята неудачная попытка военного заговора против президента Гаити Франсуа Дювалье. Президент сделал вывод о ненадёжности армии и полиции и приказал сформировать подразделение из добровольцев, лично преданных только ему. Были сформированы отряды тонтон-макутов, которые отличались жестокостью и фактически занимались рэкетом, террором, убийствами, похищениями, и запугиванием населения. Режим президента Франсуа Дювалье держался благодаря зверствам тонтон-макутов.

Франсуа Дювалье (гаит. креольск. Franswa Divalye, фр. François Duvalier, известный также как «Папа Док»; 14 апреля 1907 - 21 апреля 1971) - гаитянский врач, государственный деятель; диктатор, бессменный президент Гаити с 1957 года до своей смерти.

Франсуа Дювалье родился в столице Гаити Порт-о-Пренсев семье учителя и журналиста Дюваля Дювалье (Duval Duvalier). В 1932 году окончил медицинский факультет университета Гаити. Женился на медсестре Симоне Овид(Simone Ovide) в 1939 году.
Во время присутствия в Гаити американских военных работал в американской санитарной миссии (по неподтверждённым сведениям, с 1932 по 1934 год и, по подтверждаемым сведениям, с 1943 по 1946 год). В 1934 году, когда американские морские пехотинцы были вынуждены покинуть Гаити, занимался врачебной практикой в деревне. В 1944 году прошёл двухсеместровую стажировку в Мичиганском университете(тема: организация здравоохранения).
Вернувшись на родину, Дювалье получил пост помощника майора Джеймса Двинелла из медицинской службы морского флота США.
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А мне интересно, ну так, чисто из любопытства, а что книги и портреты януковоща можно кому-то продать?
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Можно... Коллекционерам... А портреты - ещё и владельцам стрелковых тиров, чтобы наши люди лучше стрелять научились...
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"актівісти" бувають ну дуже різними!! Є і такі що відразу можно до буцегарні тягнути... а є і законослухняні українські патріоти. І лише СУД може вирішити хто-кому-рабіновіч "Одразу видно - кодло сепарське", - активісти на Херсонщині блокували сільгосппідприємство, що належить сім'ї екс-глави Генічеської РДА Німеттулаєва, який утік до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2032
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аха - будкостроительный суд - особенно печерский
решит аха - как решальня "Одразу видно - кодло сепарське", - активісти на Херсонщині блокували сільгосппідприємство, що належить сім'ї екс-глави Генічеської РДА Німеттулаєва, який утік до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 5187
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Лучше общество разных активистов чем безвольных терпил
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так, кто же торговых партнеров трогать будет... ну как дети малые
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"60-ті роки ХХ ст. Русифікація йде повним ходом. У президії якихось поважних зборів сидить поет Максим Рильський і слухає, як доповідач на прізвище Калюжний розповідає, що між російською та українською мовами нема ніякої різниці.
Рильський нахиляється до мікрофона на столі президії і зауважує:"Ну що ви, різниця все-таки є. От російською ваше прізвище звучить Кал Южний, а українською на вас треба казати Гімно Південне…".
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корежет чертей от отделения Украины
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"...портрет президента-втікача Януковича та його книги..."
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...класик-пісатЄль...
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и прохвессор "Одразу видно - кодло сепарське", - активісти на Херсонщині блокували сільгосппідприємство, що належить сім'ї екс-глави Генічеської РДА Німеттулаєва, який утік до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6458
а трусняковый последыщ грося правит до сих пор "Одразу видно - кодло сепарське", - активісти на Херсонщині блокували сільгосппідприємство, що належить сім'ї екс-глави Генічеської РДА Німеттулаєва, який утік до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4972
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скільки б не скулили ватні скоти, якщо влада займається бездіяльністю, та соботежем приходить суд Лінча, і чим більше він перемеле ватніків і сепарів, корупціонерів тим краще. Бо суди вже чисто кримінальні ОЗУ, які автомобілі внаглу ворують випускають що можна говорити про ватанів, ікорупціонерів. Так що якщо ватні ублюдкі скиглятт то всв вірнозроблено.
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Немного "не в тему", но - для "поднятия настроения" :
"4 ноября - День народного единства России. Это день, когда якуты с бурятами «по трезвяку» объединяются с чувашами и удмуртами под единым названием - «россияне», а, напившись по поводу этого «великого праздника», «чистят» друг другу морды под магазином, обзывая друг друга « чурками узкоглазыми», «чмошниками нерусскими» и другими «ласкательными» эпитетами…".
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Быстро конечно власти сориентировались.зканчивался 2018 год. год безальтернативного мыролюбства и тамжынашелюдства -мышыбратства.
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Комунякокодрочеры, ездят на майбахах, содержат дворцы, не плятят людям зарплаты месяцами! Наверно "светлое будущее" и победу над кассовым неравенством они именно так представляют! А если не так, то боюсь представить тогда как???!!!!
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Заказчик убийства Гандзюк: Виктор Медведчук.
Гандзюк проводила расследования и публиковала разоблачительные материалы относительно причастности Виктора Медведчука, его "Украинского Выбора" к финансированию, продвижению и поддержке сепаратистских движений, пропаганды "русского мира", шовинизма, ненависти к Украине. замаскированных под видом псевдо-общественных организаций на территории Херсонской области.
Конечная цель - провозглашение независимости и создание ХНР, по образу и подобию лнр и днр.
Утверждаю - В. Медведчук, это убийца, тварь и подонок, враг государства Украина № 1, который должен быть уничтожен любой ценой ибо само существование этой твари несет угрозу территориальной целостности и независимости государства Украина.
И да, официальное расследование заказчика не найдет.
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а я думаю просто отжали предприятие. т.е рейдернули под лозунги о революционной необходимости. а показать, на видео, используя эффект Кулешова, можно всё что угодно.
если там завелся сепаратист то должны быть сбу, милиция, прокуратура а не непонятные молодые люди в военных комбинизонах.
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Вскрыли очередное медведчуковско-сепарское гнездо. Давить надо гадов в зародыше. Боты медведчуковские как заерзали, активизировались на форуме..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сразу видно - кодло сепарское", - активисты на Херсонщине блокировали сельхозпредприятие, принадлежащего семье экс-главы Генической РДА Ниметтулаева, бежавшего в оккупированный Крым. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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