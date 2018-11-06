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Все про:Госпогранслужба (3038) контрабанда (1609) сигареты (552)

 Почти 17 тысяч пачек сигарет, замаскированных под топливные брикеты, пытался вывезти в Чехию 53-летний житель Львовщины. ВИДЕО

Таможенники и пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, замаскированные под топливные брикеты сигареты были обнаружены в грузовике "МАN", которым управлял 53-летний житель Львовщины. По документам груз транспортировался в Чехию.

Во время проверки пограничники выяснили, что среди настоящих топливных брикетов много специально изготовленных муляжей с вложенными сигаретами.

Общее колицествоизъятого незаконного груза - 16 600 пачек сигарет. Водитель происхождения контрабандного товара объяснить не смог.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3095304
 
 
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капец снова негодяи не хотят работать на соевого хозяина за еду!!!
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бедный косячок - ему нада новая вилла и косячок Почти 17 тысяч пачек сигарет, замаскированных под топливные брикеты, пытался вывезти в Чехию 53-летний житель Львовщины - Цензор.НЕТ 9136
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А кому это все поставляется в честной Европе? А так же янтарь? Там же нет барыг... Везде полный учет и честность...
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теперь надо сигареты под кругляк маскировать, так надежней
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ага, брикети якось вже дуже високотехнологічно для наших реалій
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одни парни не проплатили другим парням,вот и влетели не хило на бабло )
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПочти 17 тысяч пачек сигарет, замаскированных под топливные брикеты, пытался вывезти в Чехию 53-летний житель Львовщины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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