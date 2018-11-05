 Морские пехотинцы из Николаева тренируются на Львовщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телерадиостудию "Бриз" МО Украины, в течение двух месяцев для военнослужащих Николаевского отдельного батальона морской пехоты продлится курс жесткой интенсивной подготовки в рамках работы Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U).
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Яукр
Слава нашим бійцям!
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05.11.2018 20:01
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