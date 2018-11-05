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 Морские пехотинцы из Николаева тренируются на Львовщине. ВИДЕО

Лучшие военные методики НАТО и ценный боевой опыт от украинских профессионалов будут перенимать морские пехотинцы на Львовщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телерадиостудию "Бриз" МО Украины, в течение двух месяцев для военнослужащих Николаевского отдельного батальона морской пехоты продлится курс жесткой интенсивной подготовки в рамках работы Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Iron Wolf: Украинские бойцы примут участие в учениях НАТО в Литве, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/v3095238
 
   
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Цензор.НЕТВидеоОбществоМорские пехотинцы из Николаева тренируются на Львовщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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