 Морские пехотинцы из Николаева тренируются на Львовщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телерадиостудию "Бриз" МО Украины, в течение двух месяцев для военнослужащих Николаевского отдельного батальона морской пехоты продлится курс жесткой интенсивной подготовки в рамках работы Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U).

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