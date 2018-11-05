 Группа псевдокопов-мошенников задержана на Тернопольщине, - Нацполиция. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции на странице в Facebook.

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Сообщается, что в конце октября была задержана группа таких аферистов, а на днях задержали еще двоих сообщников. По данным полиции, они работали по старой, но до сих пор действенной схеме: на телефон, как правило, человека пожилого возраста поступал телефонный звонок якобы от близкого человека, который взволнованно сообщал, что стала виновником преступления или ДТП и, чтобы решить вопрос нужно передать деньги работникам полиции.

"Актеры" справлялись со своей задачей в большинстве. Используя моральное давление на людей, им удалось выманить несколько миллионов гривен.

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Также сообщается, что зачастую звонили заключенные из тюрем на оккупированной части Луганской области. За деньгами к потерпевшим приезжали соучастники, которые и представлялись "сотрудниками полиции". Именно их, жителей Харькова и Кировоградской области, задержали в конце октября.

Однако через несколько дней оперативники снова получили информацию о новых пострадавших, когда за один день аферисты выманили 30 тысяч гривен у двух жителей Тернополя, а также планировали провернуть еще одну сделку. На последнем эпизоде ​​злоумышленников задержали полицейские. Пособниками оказались ранее судимые 21-летний уроженец Запорожской области и 24-летний уроженец Харьковской области.

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В настоящее время им объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 700 тысяч гривен каждому.