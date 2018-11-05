 Группа псевдокопов-мошенников задержана на Тернопольщине, - Нацполиция. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции на странице в Facebook.
"Актеры" справлялись со своей задачей в большинстве. Используя моральное давление на людей, им удалось выманить несколько миллионов гривен.
Также сообщается, что зачастую звонили заключенные из тюрем на оккупированной части Луганской области. За деньгами к потерпевшим приезжали соучастники, которые и представлялись "сотрудниками полиции". Именно их, жителей Харькова и Кировоградской области, задержали в конце октября.
Однако через несколько дней оперативники снова получили информацию о новых пострадавших, когда за один день аферисты выманили 30 тысяч гривен у двух жителей Тернополя, а также планировали провернуть еще одну сделку. На последнем эпизоде злоумышленников задержали полицейские. Пособниками оказались ранее судимые 21-летний уроженец Запорожской области и 24-летний уроженец Харьковской области.
В настоящее время им объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 700 тысяч гривен каждому.