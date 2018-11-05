 "Я агитировал одесситов объединиться с Приднестровьем и войти в состав России", - СБУ задержала администраторов антиукраинских групп в соцсети. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения спецслужбы попали девять пророссийских пропагандистов в Одессе, Киеве и Северодонецке.

Их деятельность финансировалась российскими спецслужбами. Кремлевские информационные агенты публиковали призывы к свержению конституционного строя и госвласти в Украине и выступали в поддержку террористов "ДНР" и "ЛНР".

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