 "Я агитировал одесситов объединиться с Приднестровьем и войти в состав России", - СБУ задержала администраторов антиукраинских групп в соцсети. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения спецслужбы попали девять пророссийских пропагандистов в Одессе, Киеве и Северодонецке.
Их деятельность финансировалась российскими спецслужбами. Кремлевские информационные агенты публиковали призывы к свержению конституционного строя и госвласти в Украине и выступали в поддержку террористов "ДНР" и "ЛНР".
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что и хотят сделать с ДЫРОЙ, что и делает со всем, до чего дотягивается, руцкэ мыр....
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=OpNKwVzxnQA (1:53)
Уранові копальні в Україні є. Туди можна було б прилаштувати саме таких падлюк.
Входит и выходит - замечательно выходит..
Невже такі ідіоти не мають мізків від народження?
Гнида тифозная...)))
Недвижимость как ложный якорь (Часть 1)
Недавно мы публиковали статью о том, как может выглядеть деоккупация Донбасса и чего ожидать тем, кто остался в оккупации. Как и ожидалось, эта тема вызвала дискуссию, причем - в прогнозируемом направлении. Старый совковый мультик, в котором пес уцепился за свое фоторужье и решил утонуть - ничему не научил.
Причем, все аргументы можно уложить в две категории. Первая - тут могилы предков и их нельзя покидать. Вторая - нам не обеспечат условий для эвакуации. Что касается могил, наверное, уже даже что-то пояснять бессмысленно. Достаточно посмотреть на кладбище возле ДАП, чтобы понять, насколько это слабый аргумент. Причем, русскомирцы любят подобные места для расположение своих минометов и прочих стрелялок. Поэтому использовать фактор кладбищ как аргумент можно только тем, кто является фанатам этого дела и кладбище для них - лучшее место в этой жизни.
Что касается того, что кто-то обязан оказывать помощь, то надо четко понимать простую истину. Эта помощь будет оказана в объеме, не большем от того, что возможно в состоянии войны. Между тем, в материнской части Украины нет проблем с трудоустройством и зарабатыванием денег, которых будет достаточно пусть не для «жирной», но вполне нормальной жизни, а со временем можно найти лучшую работу или повысить свою квалификацию для получения большего заработка.
Мало того, работа в оккупации так или иначе связана с обеспечением жизнедеятельности структур агрессора и лишь немногие могут зарабатывать деньги не связываясь с оккупантом. Это - тоже надо понимать и оценивать последствия такого положения. И в развитие именно этого аргумента, приводится наличие квартиры или дома на оккупированных территориях, которые жалко бросать.
Из всего этого, в основном для себя, следует сделать просто вывод о том, что на самом деле кроется за этим аргументом? Если речь идет о том, что так оно и будет в течение долгого времени и так - устраивает, это - одно. В таком случае просто не нужно придумывать сказок о том, что «я бы давно уехал, но…(нужное подставить)». Тогда более справедлив начинать с того, что «меня все устраивает», и ставить жирную точку.
Если же у кого-то действительно остался якорь в недвижимости, то они должны ответить себе на простой вопрос: как именно они представляют себе процесс деоккупации? Если речь идет о не силовом варианте, то самая реальная перспектива, на которую Украина согласна - введение миротворцев ООН. В этом случае действительно все может обойтись без масштабных разрушений. Но судя по тому, что на улицах нет демонстраций с требованием введения сил ООН или хотя бы потока писем в штаб-квартиру ООН от жителей оккупированной части Донбасса, такой вариант не сильно желателен.
Но скорее всего, будет реализован силовой вариант освобождения, который безусловно негативно отразится на недвижимости. Президент неоднократно заявлял о том, что Украина не станет наследовать опыт совка или РФ по освобождению крупных городов, а потому - вряд ли стоит ожидать повторения Грозного или Алеппо, но это не значит, что уличных боев не будет вовсе. При таком раскладе они будут непременно, только вот будут носить иной характер.
Мы предлагаем к рассмотрению один из вариантов зачистки крупного населенного пункта, который был продемонстрирован израильскими военными в 2002 году на Западном берегу реки Иордан при зачистке Наблуса. Наиболее интересными оказались действия бригады десантников под командованием Авива Кочави. Они действовали настолько эффективно, что почти мгновенно выполнили задачу и захватили старую часть города с плотной застройкой и большим количеством мирного населения.
Именно в этом секторе было решено не применять массированных авиационных и артиллерийских ударов, чтобы избежать гибели местного населения. Кстати, палестинские боевики там использовали уже хорошо знакомый принцип «стояния за спинами женщин и детей», что стало визитной карточкой российских военных.
Операция не имела эффекта внезапности и противник превратил эту часть города в сплошной укрепрайон и классическая тактика уличных боев обещала крупные потери атакующей стороне. Но армия Израиля не гнушается теоретическими исследованиями в гуманитарных дисциплинах и к тому времени десантное подразделение Кочави уже наработало новую тактику ведения уличных боев, которая не опиралась ни на опыт Марка Аврелия, ни генерала Паттона, ни Клаузевица, ни Мольтке. Вместо этого военные штудировали труды философов Жиля Делеза, Феликса Гваттари, Гая Дебора, Грегори Бейстона, Клиффорда Гирца и других видных ученых, чьи исследования и выводы никак напрямую не связаны с тактикой ведения боевых действий.
Вот так десантники обходили мины и засады
Тем не менее, на выходе все это дало синтетическое представление о том, что делает противник, в условиях укрепрайона, созданного в плотной городской застройке, и что нужно делать атакующей стороне для того, чтобы добиться успеха. Фокус этого подхода заключается даже не в практических приемах, которые реализовали люди Кочави, а в понимании действий противника и в понимании того, что противник может ожидать от твоих действий. То есть, израильские военные используют инструмент, который доступен не просто высокотехнологичной армии, но высокоинтеллектуальной армии. Для того, чтобы ей противостоять, надо подняться на ее уровень развития. Если есть образец идеального применения принципа «не числом, а умением», так это примерно так и выглядит. Ты можешь захватить трофейное оружие, тебя даже могут научить им более или менее грамотно пользоваться, но научить думать как он - никто не сможет. Мало того, если ты начнешь думать как этот твой интеллектуальный противник, то ты поднимешься над теми убогими идеями, которые ты отстаиваешь и просто уйдешь с этой тупой войны, как минимум.
Практическое применение новых идей, между прочим, основывалось не только на теориях указанных выше авторов, но и на исследованиях в области искусственного интеллекта и теориях роя, которые моделировали действия противника с наличием размытого центра управления или с полным отсутствием такового.
Из этого анализа стало очевидно, что противник использует окружающее пространство таким образом, чтобы все его элементы применить к собственной тактической выгоде, а значит - к нанесению максимального ущерба противнику. Кстати, описание последующих событий говорит о том, что палестинские террористы были уверены в том, что израильтяне не станут равнять с землей район старого города и выстраивали свои силы именно для противоборства пехотным подразделениям, с небольшим количеством бронетехники.
В итоге, боевики ХАМАС заминировали большинство улиц и переулков, минированию подверглись так же проходы в зданиях, вплоть до дверей и окон. Плюс к этому, силы палестинцев были разбиты на небольшие ячейки по 4-5 человек, закрепленные за своими зонами ответственности. При этом, они заранее подготовили огневые точки, имеющие нужные сектора обстрела именно на пути следования израильской пехоты.
Плюс к этому, палестинцы активно использовали сеть старых и новых подземных ходов, которые простирались подо всем городом. Общая идея обороны города состояла в нанесении максимального ущерба пехоте израильской армии с тем, чтобы израильтяне либо отступили, либо перешли к варварским, классическим методам захвата города. Предполагалось, что в этих условиях палестинские бойцы имеют хороший шанс выжить, а основные потери будут среди мирного населения, что потом можно будет удачно обыграть в информационном пространстве и неплохо монетизировать.
Но передовые отряды ЦАХАЛ вполне понимали то, чего от них ожидают палестинцы, и справедливо решили не допускать передвижения своих войск теми маршрутами, которые заведомо известны и подготовлены противником. В общем, были применены методы продвижения сквозь постройки. Накладными зарядами, кувалдами и сепараторами, быстро проделывались проходы в стенах, потолках и полах зданий, достаточных для прохода пехоты.
Причем, все эти маневры были до автоматизма отработаны на полигоне и десантники просто не пошли во все те ловушки, которые расставили палестинцы. Мало того, понимая расположение тех или иных укреплений, израильтяне легко вычисляли огневые позиции боевиков, которые те занимали в ожидании наступления израильтян. Выходя в тыл или фланг противника из совершенно неожиданного места, израильтяне сносили огневые точки снайперским огнем, просто уничтожая всех, кто находился в засаде.
Что тут важно отметить, израильтяне предполагали, что противник может изменить тактику и даже были просчитаны варианты, как тот может адаптироваться к новой ситуации. Но по факту, противник был уничтожен раньше, чем попытался что-то изменить в своих действиях. Сейчас этот рейд подразделения Кочави стал предметом исследования союзных армий, но уже очевидно то, что наследовать нужно не приемы, а способ мышления.
В нашем случае нам это интересно с той точки зрения, что даже при отсутствии авиационных и артиллерийских ударов, сносящих в щебень целые районы, недвижимость все равно пострадает даже от таких высокоинтеллектуальных и высокотехнологичных операций. Поэтому, цепляться за свою квартиру, чтобы в конце концов получить пробитые стены, пол и потолок - вершина неосмотрительности.
И вот еще, что важно из израильского опыта. Уличные бои очень сильно стирают грани между комбатантами и не комбатантами, поскольку палестинцы не просто переодевались в гражданское платье, они часто использовали женскую одежду, чтобы под нею спрятать пулемет или автомат.
Мышыбратья тоже замечены за переодеванием, и понятно, что таким образом они хотят повысить свои шансы на выживание, но одновременно, такие действия снижают планку восприятия «мирного населения». К сожалению, оккупированные территории кишат именно такими деятелями, которые готовы за собственную шкуру выставить на убой десяток мирных жителей. Так им завещал сам Путин, потому они так и делают.
В общем, для тех, кого сильно удерживает недвижимость, есть плохие новости. Можно потерять не только недвижимость, но и куда более ценные вещи, а потому - стоит себе еще раз задать вопрос о том, стоит оно того или нет.
Кстати, Авива Кочави прямо сейчас рассматривают в качестве кандидата на должность начальника Генштаба армии Израиля.
https://defence-line.org/2018/11/nedvizhimost-kak-lozhnyj-yakor-chast-2/