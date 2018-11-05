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 Происшествия, Общество
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 Во Львове водитель протаранил ограждение и перевернулся, пытаясь уехать от патрульных. ВИДЕО камер наблюдения

Водитель во Львове протаранил ограждение и перевернулся, пытаясь уехать от патрульных полицейских.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, водитель управлял автомобилем Volkswagen Touran на евробляхах и в поле зрения правоохранителей попал во время движения по улице Коновальца с выключенными фарами.

Нарушитель пытался уехать от патрульных. На улице Городоцкой он не справился с управлением и, столкнувшись с ограждением, перевернулся.

От госпитализации водитель отказался, поскольку травм не получил. Пройти тест на алкоголь на месте ДТП тоже не согласился. Патрульные сопроводили его в медучреждение для прохождения проверки на алкоголь.

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Источник: https://censor.net.ua/v3095143
 
 
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проклятые евробляхеры. они во всем виноваты. правильно соевые?
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Ото тебе заклинило, може до лікаря сходи
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВо Львове водитель протаранил ограждение и перевернулся, пытаясь уехать от патрульных. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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